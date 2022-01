Big Data Exchange (BDx) bringt 360°View mit kostenlosen Downloads auf den Markt, um Infrastrukturmanagement und Tracking von Carbon Credits zu ermöglichen

HONG KONG, 18. Januar 2022 /PRNewswire/ -- Big Data Exchange (BDx) , der führende Anbieter von Rechenzentren, Colocation- und Hybrid-Cloud-Lösungen im asiatisch-pazifischen Raum, gab heute die weltweite Einführung seiner bahnbrechenden Lösung 360°View* bekannt. BDx-Kunden haben die Cloud-native 360°View-Plattform in den letzten drei Jahren genutzt, um energie- und umweltbezogene Analysen von verstreuten Rechenzentren in ganz Asien zu sammeln. Ab sofort steht die neueste Version als kostenloser Download für alle Benutzer in verschiedenen Branchen zur Verfügung, auch für Nicht-BDx-Kunden, um ihre Energieeffizienz und ihren CO2-Fußabdruck von überall auf der Welt zu verwalten. Diese aktuelle Version liefert nun die kohlenstoffbezogenen Berechnungen für alle Gebäude, Rechenzentren, Energieversorger oder Programme zur nachhaltigen Forstwirtschaft, die mit 360°View verbunden sind.