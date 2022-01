Big Data Exchange (BDx) lanceert 360°View met gratis downloads om het beheer van de infrastructuur en het volgen van koolstofkrediet mogelijk te maken

HONG KONG, 18 januari 2022 /PRNewswire/ -- Big Data Exchange (BDx) , het belangrijkste datacentrum van Azië en de Stille Oceaan, leverancier van colocatie en hybride cloud-oplossingen, heeft vandaag de wereldwijde lancering van haar baanbrekende oplossing, 360°View*, aangekondigd. BDx-klanten hebben de afgelopen drie jaar het cloud-native 360°View-platform gebruikt om electriciteit- en milieugerelateerde analyses te verzamelen van verschillende datacenters verspreid in Azië. Met onmiddellijke ingang is de nieuwste versie beschikbaar als gratis download voor alle gebruikers op meerdere verticale locaties, dus ook voor niet-BDx-klanten, voor het beheren van hun energiezuinigheid en CO2-voetafdruk overal ter wereld. Deze huidige versie levert nu de koolstofgerelateerde wiskunde voor alle bouw-, datacentrumprogramma's, energieprogramma's of programma's voor duurzame bosbouw die verbinding maken met 360°View.

In een tijd waarin duurzaamheid urgent op de agenda staat, elimineert 360°View de complexiteit van CO2-accounting en het bijhouden koolstofkredieten of compensaties. De verschillende koolstofbeurzen en -instanties die koolstofkredieten en duurzame energiecertificaten (REC's) beheren, vertrouwen momenteel op externe consultants om krediet- en compenstatieclaims te valideren. Deze menselijke factor is omslachtig, duur en gevoelig voor belangenverstrengeling. Het zit ook vol fouten en dubbel tellen is een belangrijk probleem. Voor de producenten van broeikasgassen (GHG), die hebben toegezegd hun CO2-voetafdruk te verminderen en zich in te zetten voor CO2-neutrale of zelfs -negatieve doelstellingen, biedt 360°View een oplossing om de uitstoot van CO2 nauwkeurig te volgen en te meten, 24/7, 365 dagen per jaar, zonder menselijke interventie. Aan de achterkant kan 360°View digitaal applicaties indienen op traditionele CO2-beurzen of een vertrouwd knooppunt worden in een koolstof-token-blockchain.

"Van oudsher wordt 360°View gebruikt door datacenters en colocatie-gebruikers om hun energiegerelateerde efficiëntie, activagezondheid en hybride infrastructuurinventaris op een holistische manier te bewaken en te beheren", aldus Sujit Panda, CTO van BDx. "Deze nieuwe versie meet nu ook CUE (effectiviteit van het koolstofgebruik) om bedrijven te helpen met het rapporteren en ontvangen van koolstofkredieten. Deze revolutionaire functie betekent dat 360°View niet meer alleen een hulpmiddel is voor colocatie-klanten en datacenters, maar dat het ook gebruikt kan worden door residentiële en commerciële gebouwen, nutsbedrijven en programma's voor duurzame bosbouw. Als native green is duurzaamheid ingebed in het BDx-DNA en was het een natuurlijke keuze voor ons om de software wereldwijd gratis aan te bieden".

Met drie uitvoeringen, variërend van een gratis basisversie tot een uitgebreid plan op ondernemingsniveau, stelt de 360°View-ervaring gebruikers uit de colocatie- en duurzame energiesectoren in staat steeds meer uitgebreide functies te bereiken, waaronder het verbinden met koolstofregisters en koolstofkrediet-blockchains.

De belangrijkste functies van 360°View zijn:

Colocatie en totaal energiebeheer

Een eenduidig fysieke beveiligingscentrum

Geautomatiseerd en geïntegreerd workflowbeheer

Prestaties van activa en levenscyclusbeheer

Duurzaamheidstrackers, met inbegrip van nauwkeurige meting van PUE (efficiëntie van het energiegebruik), CUE (effectiviteit van het koolstofgebruik) en CoP (prestatiecoëfficiënt)

Verbinding met koolstofregisters en koolstofkrediet-blockchains

Bestaande gebruikers waarderen de mogelijkheden die 360°View hen biedt. Marcus Cheng, CEO van Acclivis Technologies & Solutions, zegt: "We zijn erg blij dat we de complete versie op onze rekken hebben geïnstalleerd in BDx's SIN1-faciliteit in Singapore. Onze facilitaire managers kunnen nu op afstand de prestaties van waar dan ook in de gaten houden".

Phil Martin, VP, netwerkinfrastructuur van EXA, zegt: "360°View is een uitstekend hulpmiddel voor datacenters dat helpt met standaardisatie, realtime capaciteitsbeheer en -rapportage, terwijl het proces voor onze ingenieurs wordt vereenvoudigd. De mogelijkheid om real-time te rapporteren over het traceren van stroomvoorsprong van PUE-verbeteringen biedt uitzonderlijke transparantie".

360°View krijgt nu al steeds meer aandacht van de leveranciers van hernieuwbare energie.

"Het enige wat we moeten doen, is verbinden met hun API's, en zij voeren de CO2-gerelateerde berekeningen voor ons uit", aldus John Cheung, CEO van Taiwan Cube Energy, een leverancier van hernieuwbare energie in Taiwan. "Het stelt ook CO2-registers of koolstof-token-blockchains in staat om onze koolstofkrediet- en compensatieclaims nauwkeurig en transparant te valideren".

Ga voor meer informatie over 360°View naar managed360view.com.

*360°View gebruikt modules onder licentie van Verdana.

Over Big Data Exchange (BDx)

BDx is de belangrijkste datacentrum-, colocatie- en leverancier van hybride cloud-oplossingen in Azië en de Stille Oceaan. Onder leiding van een wereldwijd erkend team stelt BDx ondernemingen in staat om op te schalen op 's werelds meest invloedrijke markten. Met de ultramoderne faciliteiten van China, Hong Kong en Singapore gaat BDx verder dan alleen het leveren van ruimte en vermogen om volgende generatie oplossingen te leveren. BDx's inzet om duurzaamheid te vergroten heeft geleid tot samenwerking met leveranciers van hernieuwbare energie en het vormen van coalities om baanbrekende technologieën te ontwikkelen en de faciliteiten digitaal te transformeren. Het bedrijf breidt zijn aanwezigheid sterk uit naar opkomende regio 's om te voldoen aan de groeiende digitale eisen van hyperscalers, multinationals en financiële dienstverleners.

Ga voor meer informatie over deze toekomstgerichte organisatie naar bdxworld.com of volg BDx op LinkedIn, Twitter of YouTube.

