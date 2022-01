Big Data Exchange (BDx) lança a 360°View com downloads gratuitos para permitir a gestão de infraestrutura e o rastreamento de créditos de carbono

Sendo a sustentabilidade uma iniciativa urgente nos dias de hoje, a 360°View elimina a complexidade associada à contabilização de carbono e ao rastreamento de créditos ou compensações de carbono. As várias bolsas de crédito de carbono e órgãos que administram créditos de carbono e Certificados de Energia Renovável (RECs) atualmente dependem de consultores terceirizados para validar as reivindicações de crédito e compensação. Este fator humano é difícil, caro e passível de conflitos de interesses. Também é passível de erros, e a contagem dupla é um problema significativo. À medida que os produtores de gases de efeito estufa (GHG) se comprometem a reduzir suas pegadas de carbono e a adotar metas agressivas de zero líquido ou até mesmo de carbono negativo, o 360°View oferece a eles uma solução para rastrear e medir o carbono com precisão, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano com zero intervenção humana. No processo interno, a 360°View pode enviar aplicativos digitalmente para trocas de carbono tradicionais ou se tornar um nó confiável em qualquer blockchain de token de carbono.

"Tradicionalmente, a 360°View é utilizada por data centers e usuários de localização para monitorar e gerenciar de forma holística suas eficiências relacionadas à energia, vida útil de ativos e estoque de infraestrutura híbrida", disse Sujit Panda, CTO da BDx. "Agora, esta nova versão também mede a CUE (eficácia do uso de carbono) para ajudar as empresas a reportar e receber créditos de carbono. Este recurso revolucionário significa que a 360°View não é mais uma ferramenta apenas para os clientes de localização e data centers, mas também pode ser usada por edifícios residenciais e comerciais, empresas de serviços públicos e programas florestais sustentáveis. Sendo originariamente ecológica, a sustentabilidade está incorporada no DNA da BDx e foi uma decisão natural para nós oferecermos gratuitamente o software a nível global."

Com três edições, que abrangem desde uma versão básica gratuita até um plano de nível empresarial completo, a experiência da 360°View permite que tanto os usuários do setor de localização quanto os de energias renováveis ampliem a escala a qualquer momento para acessar recursos mais abrangentes, incluindo a conexão a registros de carbono e blockchains de token de crédito de carbono.

Os principais recursos da 360°View incluem:

Localização e gestão total de energia

Um centro de comando de segurança física unificado

Gerenciamento automatizado e integrado do fluxo de trabalho

Desempenho de ativos e gerenciamento do ciclo de vida

Rastreadores de sustentabilidade, incluindo a medição precisa de PUE (eficiência de uso de energia), CUE (eficácia do uso de carbono) e CoP (coeficiente de desempenho)

Conexão com registros de carbono e blockchains de crédito de carbono

Os usuários existentes apreciam a capacitação que a 360°View coloca à sua disposição. Marcus Cheng, CEO da Acclivis Technologies & Solutions, declarou: "Estamos muito satisfeitos por ter instalado a versão completa em nossos racks na instalação SIN1 da BDx em Singapura. Nossos gerentes de instalações agora podem monitorar o desempenho remotamente a partir de qualquer lugar."

Phil Martin, vice-presidente de infraestrutura de rede da EXA, comenta: "A 360°View é uma excelente ferramenta de data center que auxilia na padronização, gestão e divulgação de capacidade em tempo real, ao mesmo tempo em que simplifica o processo para nossos engenheiros. A capacidade de oferecer relatórios em tempo real sobre o rastreamento de benefícios de energia das melhorias de PUE permite visibilidade excepcional."

A 360°View já está recebendo atenção entre os provedores de energia renovável.

"Tudo o que precisamos fazer é nos conectarmos a suas APIs, e teremos o cálculo de recarga de carbono feito para nós", disse John Cheung, CEO da Taiwan Cube Energy, provedor de energia renovável em Taiwan. "Também permitirá que registros de carbono ou blockchains de tokens de carbono validem de forma precisa e transparente nossas reivindicações de crédito e compensação de carbono."

Para mais informações sobre a 360°View, acesse managed360view.com.

*360°View utiliza módulos sob licença da Verdana.

Sobre a Big Data Exchange (BDx)

A BDx é a principal provedora de soluções de data center, localização e nuvem híbrida da Ásia-Pacífico. Liderada por uma equipe reconhecida globalmente, a BDx capacita as empresas a expandir nos mercados mais influentes do mundo. Com instalações ultramodernas que abrangem China, Hong Kong e Singapura, a BDx vai além do espaço e poder para oferecer soluções de última geração. O compromisso da BDx em impulsionar a sustentabilidade resultou na parceria com fornecedores de energia renovável e nas coalizões para desenvolver tecnologias inovadoras e transformar digitalmente suas instalações. A empresa está expandindo vigorosamente sua presença em regiões emergentes para atender aos crescentes requisitos digitais de hiperescaladores, multinacionais e empresas de serviços financeiros.

Para saber mais sobre esta organização com visão de futuro, acesse bdxworldd.com ou siga a BDx no LinkedIn, Twitter {sp}ou YouTube.

Contato para a imprensa:

Jaymie Scotto & Associates (JSA)

[email protected]

Vídeo - https://www.youtube.com/watch?v=uoL192HUIzg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1086297/BDx_Logo.jpg

FONTE BDx Data Centers

SOURCE BDx Data Centers