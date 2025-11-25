BIGTXN et LSEG Risk Intelligence entrent en partenariat pour accroître la transparence des sanctions

LONDRES, 25 novembre 2025 /PRNewswire/ -- BIGTXN, l'un des principaux fournisseurs de solutions de données de filtrage pour la surveillance pré- et post-négociation, a le plaisir d'annoncer un nouveau partenariat avec LSEG Risk Intelligence. Le partenariat se concentrera sur le développement de produits innovants pour les entreprises de services financiers, en particulier dans le domaine des sanctions.

Ce partenariat réunit deux entreprises tournées vers l'avenir qui s'engagent à tirer parti de leurs atouts respectifs pour développer des données de contrôle et d'examen des sanctions. En alignant leurs objectifs stratégiques et en combinant leur expertise technique, BIGTXN et LSEG Risk Intelligence collaboreront au développement de nouveaux produits et à l'intégration de services, en s'appuyant sur LSEG World-Check, une solution phare du portefeuille de LSEG Risk Intelligence, qui offre une couverture complète des sanctions pour aider les entreprises à respecter leurs obligations réglementaires et à gérer les risques de criminalité financière en toute confiance.

« Nous sommes ravis d'unir nos forces à celles de LSEG Risk Intelligence », déclare Haider Mannan, CEO de BIGTXN. « Cette collaboration représente un jalon de taille dans notre stratégie de croissance, et nous sommes convaincus qu'elle générer de belles opportunités d'innover plus rapidement et de mieux servir nos clients ».

« En combinant notre expertise en veille des sanctions avec la force éprouvée de BIGTXN dans le domaine des données sur les titres, nous ouvrons de nouvelles perspectives pour améliorer les capacités de filtrage des risques. Ensemble, nous donnons aux clients les moyens de prendre des décisions plus éclairées, avec une précision et une confiance accrues », déclare Chris Moyser, responsable de la stratégie chez LSEG Risk Intelligence.

À propos de BIGTXN

BIGTXN fournit des solutions de données de surveillance et de filtrage pour le traitement pré- et post-négociation. Grâce à une plateforme de gestion de données spécialisée et à des algorithmes de mise en correspondance, BIGTXN, qui est l'un des plus grands processeurs de données sur les titres, fournit des informations financières de haute qualité pour répondre aux besoins des établissements financiers du monde entier.

