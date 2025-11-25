BIGTXN und LSEG Risk Intelligence arbeiten zusammen, um die Transparenz bei Sanktionen zu erhöhen

LONDON, 25. November 2025 /PRNewswire/ -- BIGTXN, ein führender Anbieter von Screening-Datenlösungen für die Vor- und Nachhandelsüberwachung, freut sich, eine neue Partnerschaft mit LSEG Risk Intelligence bekannt zu geben. Die Partnerschaft wird sich auf die Entwicklung innovativer Produkte für Finanzdienstleister konzentrieren – insbesondere im Hinblick auf Sanktionen.

Die Partnerschaft bringt zwei zukunftsorientierte Unternehmen zusammen, die ihre jeweiligen Stärken für die Entwicklung von Überwachungs- und Sanktionsscreening-Daten nutzen wollen. Durch die Abstimmung strategischer Ziele sowie die Kombination von technischem Fachwissen arbeiten BIGTXN und LSEG Risk Intelligence an der Entwicklung neuer Produkte und der Integration von Dienstleistungen. Zum Einsatz kommt dabei LSEG-World-Check, eine zentrale Lösung im Portfolio von LSEG Risk Intelligence, die umfassende Sanktionsabdeckung bietet, Organisationen bei der Erfüllung regulatorischer Anforderungen unterstützt und ihnen hilft, Risiken im Bereich Finanzkriminalität wirksam zu steuern.

„Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit LSEG Risk Intelligence", sagte Haider Mannan, Geschäftsführer von BIGTXN. „Diese Kooperation stellt einen wichtigen Meilenstein in unserer Wachstumsstrategie dar, und wir sind überzeugt, dass sie neue Möglichkeiten eröffnet, schneller zu innovieren und unsere Kunden noch besser zu unterstützen."

„Durch die Kombination unserer umfassenden Expertise im Bereich Sanktionsinformationen mit der ausgewiesenen Stärke von BIGTXN im Bereich Wertpapierdaten erschließen wir neue Möglichkeiten zur Verbesserung der Risiko-Screening-Fähigkeiten. Gemeinsam versetzen wir unsere Kunden in die Lage, fundiertere Entscheidungen mit größerer Präzision und Sicherheit zu treffen", sagte Chris Moyser, Strategiechef bei LSEG Risk Intelligence.

Informationen zu BIGTXN

BIGTXN bietet Datenlösungen für Monitoring sowie Screening im Rahmen der Vor- und Nachhandelsverarbeitung an. Mit einer spezialisierten Datenmanagementplattform und Abgleichsalgorithmen liefert BIGTXN als einer der größten Verarbeiter von Wertpapierdaten hochwertige Finanzinformationen für anspruchsvolle Anwendungsfälle bei Finanzinstituten weltweit.

Weitere Informationen finden Sie auf: https://www.bigtxn.com/

