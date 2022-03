Bilbransjeikonet Karl-Thomas «KT» Neumann blir med i styret til OneD Battery Sciences

«Vi gleder oss til å ønske Karl-Thomas velkommen til en tid med enorm vekst for selskapet og bransjen som helhet,» sier Vincent Pluvinage, administrerende direktør for OneD Battery Sciences. «KTs visjon for elbilens fremtid og erfaring med de globale OEM-forsyningskjedene blir et viktig aktivum idet vi fortsetter å samarbeide tett med EV-produsenter for å tilpasse og produsere den neste generasjonen av EV-batterier.»

Med over 30 års erfaring fra bilindustrien har Neumann ledet forretnings-, markedsførings- og produktstrategier for noen av bilbransjens største navn, inkludert Volkswagen AG og kontinental AG, og i det siste med Polestar og teknologistartups i Europa, USA og Israel. Hans suksess med å bidra til å forme fremtiden for mobilitet, kombinert med hans rolle innen OEM-fellesskapet, vil støtte OneDs arbeid med å forvandle elbilbatteriet og gi OEM-er en verdifull strategisk ressurs i arbeidet med å levere bedre elbiler til forbrukere.

«Det er nå det skjer for elbiler. Batteriteknologi er den store endringsskaperen for elbiler, både i dag og langt inn i fremtiden,» sier Neumann. «Jeg har sett en rekke produksjonsprosesser i bruk, men ingen kan sammenlignes med hva OneDs SINANODE-plattform oppnår når det gjelder å dekke sjåførenes behov ved å levere bedre ytelse til lavere pris. Jeg gleder meg til å bli med i styret til OneD og hjelpe OEM-kundene våre med å vinne elbilkappløpet.»

Elbilprodusenten Polestar utnevnte nylig Newmann til styret, samtidig som selskapet forbereder seg på å bli oppført på NASDAQ. Hans strategiske rolle hos OneD forsterker hans engasjement for å drive elbilinnovasjon og forbrukeradopsjon over hele verden.

Om OneD Battery Sciences

OneD driver et SINANODE-pilotproduksjonsprogram for å støtte utviklingen av avanserte elektrokjemiske battericeller og oppskalering av produksjonskapasiteten til partnerne deres. I 2013 kjøpte OneD Battery Sciences Nanosys' nanowireteknologi (SINANODE) og forsknings- og utviklingsaktivitetene deres i Palo Alto. I dag har selskapet over 200 patenter og applikasjoner innen storskala anodeproduksjon og batteridesign for neste generasjons elbiler. OneD Battery Sciences har hovedkvarter i Palo Alto i CA. OneD begynte nylig å bygge sine første pilotfabrikker i Moses Lake i WA. Anlegget gjør det mulig for elbilprodusenter å bruke OneDs patenterte SINANODE-teknologiplattform for å tilpasse og optimalisere silikon-grafitt-anoder i litiumionbatterier til elbiler.

