Karl-Thomas "KT" Neumann, der er et ikon for bilindustrien, slutter sig til bestyrelsen hos OneD Battery Sciences

"Det er med stor glæde at vi byder Karl-Thomas velkommen til OneD i en tid med enorm vækst for virksomheden og industrien som helhed," siger Vincent Pluvinage, administrerende direktør for OneD Battery Sciences. "KT's vision for EV'ernes fremtid og hans erfaring med globale forsyningskæder for OEM'er vil være et kæmpe aktiv, når vi fortsat arbejder tæt sammen med EV-producenter om at tilpasse og fremstille den næste generation af EV-batterier."

Med mere end 30 års erfaring inden for automobilbranchen har Neumann med succes ledet virksomheds-, marketing- og produktstrategien for nogle af automobilbranchens største navne, herunder Volkswagen AG og Continental AG, og for nylig med Polestar og opstart af teknologier i Europa, USA og Israel. Hans dokumenterede succes med at være med til at forme mobilitetens fremtid - kombineret med hans rolle inden for OEM-samfundet - vil supplere OneD's mission om at omdefinere EV-batteriet og at give OEM'er en værdifuld strategisk ressource, når de gør fremskridt med hensyn til at bringe forbrugerne bedre elektriske køretøjer.

"Tiden er moden for EV'er. Batteriteknologi er 'den store differentiator' for OEM'er i dag og langt ud i fremtiden," siger Neumann. "Jeg har set en række forskellige produktionsprocesser, men ingen af dem kan sammenlignes med, hvad OneD's SINANODE-platform opnår i forhold den direkte opfyldelse af chaufførernes behov ved at levere større ydelse til lavere omkostninger. Jeg er begejstret over at slutte mig til OneD's bestyrelse og hjælpe vores OEM-kunder med at vinde EV-kapløbet."

EV-producenten Polestar udnævnte for nylig Newmann til sin bestyrelse, da de forbereder sig på at blive noteret på NASDAQ. Tilføjelsen af hans strategiske rolle hos OneD, styrker hans engagement i at frembringe innovation inden for EV'er og global udbredelse til forbrugerne.

Om OneD Battery Sciences

OneD gennemfører et program med SINANODE-pilotproduktion til støtte for udviklingen af avancerede elektrokemiske celler og opskalering af produktionen hos deres industrielle partnere. I 2013 erhvervede OneD Battery Sciences Nanosys' nanotrådsteknologier (SINANODE) og deres aktiviteter inden for forskning og udvikling i Palo Alto. I dag har virksomheden over 200 patenter og applikationer inden for anodeproduktion i stor skala og den næste generation af EV-batteridesign. OneD Battery Sciences har hovedkvarter i Palo Alto, CA. For nylig påbegyndte OneD opførelsen af sine første pilotanlæg i Moses Lake, WA. Anlægget gør det muligt for EV-producenter at bruge OneD's patenterede SINANODE-teknologiplatform til at tilpasse og optimere siliciumgrafitanoder i lithium-ion EV-batterier.

