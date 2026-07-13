BilibiliWorld 2026 devient le plus grand salon ACGN d'Asie avec ses 400 000 visiteurs

SHANGHAI, 13 juillet 2026 /PRNewswire/ -- BilibiliWorld 2026 (« BW2026 »), le salon ACGN complet organisé par Bilibili et qui s'est déroulé sur trois jours, s'est achevé le 12 juillet.

Avec une superficie identique à celle de l'édition de l'année dernière, cet événement a occupé 240 000 mètres carrés sur huit halls du Centre national des expositions et des congrès de Shanghai (« NECC (Shanghai) »), ce qui en fait à ce jour le plus grand salon ACGN d'Asie. Selon les données fournies par Bilibili, l'événement a enregistré 400 000 visiteurs provenant de plus de 30 pays et régions au cours de ces trois jours, soit une couverture géographique encore plus large qu'en 2025. Cette année, 170 exposants venus du monde entier ont participé à l'événement, près d'un millier de véhicules itasha décorés de motifs inspirés des anime étaient exposés, et plus de 60 000 cosplayers ont animé les halls.

C'est aussi en 2026 que, pour la première fois, BilibiliWorld a proposé la vente de billets en dehors de la Chine continentale. Les fans du monde entier se sont déplacés en masse.

L'impact de BW s'étend toutefois bien au-delà de la communauté ACGN, générant des retombées significatives pour les marques participantes et l'économie locale de Shanghai. Chaque année, au mois de juillet, ce congrès vient booster les secteurs du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration de la ville. Les données d'une plateforme de voyage indiquent que, pendant l'événement, les réservations de vols à destination de Shanghai par des voyageurs internationaux ont augmenté de 35 % par rapport à la même période de l'année précédente, les réservations d'hôtels dans toute la ville ont progressé de 126 % par rapport au mois précédent, tandis que les réservations d'hôtels dans un rayon de 5 kilomètres autour du NECC (Shanghai) ont bondi de 600 %.

Depuis son lancement en 2017, BW est passé d'un simple rassemblement de passionnés partageant les mêmes intérêts à un événement ACGN d'envergure mondiale, une évolution qui témoigne de la croissance de ce secteur à l'échelle mondiale. Pour la jeune génération, les contenus ACGN sont devenus un langage culturel commun qui transcende les frontières. Des communautés en ligne aux expériences hors ligne, la consommation de produits et services liés à l'ACGN dynamise l'économie culturelle mondiale. BW offre une plateforme où les passionnés du monde entier peuvent se rencontrer autour de leur passion commune, dépasser les barrières linguistiques et créer la communauté hors ligne ouverte et inclusive dont ils ont toujours rêvé.