BilibiliWorld 2026 lance la vente des billets dans plus de 190 pays et régions et établit un nouveau record du nombre d'exposants

SHANGHAI, 18 juin 2026 /PRNewswire/ -- BilibiliWorld 2026 (BW2026) a annoncé aujourd'hui les détails concernant la mise en vente des billets. Les billets seront mis en vente simultanément dans le monde entier le 20 juin 2026 à 18 h (heure de Pékin). L'événement se tiendra au Centre national des expositions et des congrès (Shanghai) du 10 au 12 juillet 2026. Pour la première fois, les billets seront mis en vente dans plus de 190 pays et régions, faisant de cet événement la première exposition chinoise d'envergure consacrée à l'ACG (animation, bande dessinée et jeux vidéo) à proposer la vente de billets aux visiteurs internationaux. L'événement accueillera également plus de 170 exposants, un nombre record depuis sa création. À minuit le 18 juin, le nombre de préinscriptions pour l'événement BW2026 avait déjà dépassé celui de la même période l'année dernière.

En 2025, le salon BW a attiré plus de 400 000 visiteurs venus de plus de 20 pays et régions. Les participants ayant acheté leurs billets à l'aide de leur passeport représentaient 13 % du nombre total d'acheteurs, ce qui souligne l'attrait croissant de l'événement auprès du public international. Depuis, BW est devenu le plus grand salon consacré à l'ACG (animation, bande dessinée et jeux vidéo) d'Asie.

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site https://bw.bilibili.com/en/2026/#/