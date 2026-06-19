빌리빌리월드 2026, 190여 국가, 지역 대상 티켓 판매 개시…참가 업체 역대 최대 규모

상하이 2026년 6월 19일 /PRNewswire/ -- 빌리빌리월드 2026(BilibiliWorld 2026, BW2026)이 6월 18일 티켓 판매 관련 세부 사항을 발표했다. 티켓은 2026년 6월 20일 오후 6시(베이징 시각)에 전 세계에서 동시에 판매를 시작한다. 행사는 2026년 7월 10일부터 12일까지 국가전시컨벤션센터(상하이)(National Exhibition and Convention Center (Shanghai))에서 열린다. 이번에는 처음으로 전 세계 190여 국가와 지역에서도 티켓 구매가 가능하다. 이에 따라 중국 내 종합 ACG(Anime(애니메이션), Comic(만화), Game(게임)) 전시회 가운데 최초로 해외 관람객을 대상으로 티켓을 판매하는 행사로 기록될 예정이다. 또한 이번 행사에는 170곳이 넘는 업체가 참가해 규모도 역대 최대다. 6월 18일 자정 기준 BW2026의 사전 등록자 수는 이미 지난해 같은 기간을 넘어선 것으로 집계됐다.

2025년 BW에는 20여 국가와 지역에서 40만 명이 넘는 관람객이 참가했다. 여권을 이용해 티켓을 구매한 관람객이 전체 티켓 구매자의 13%를 차지해 해외 관람객 사이에서 인기가 높아지고 있음을 실감케 했다. BW는 현재 아시아 최대 규모 ACG(애니메이션, 만화, 게임) 전시회로 성장했다.

자세한 사항은 https://bw.bilibili.com/en/2026/#/에서 확인할 수 있다.

SOURCE Bilibili