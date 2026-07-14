BML2026 reúne a un elenco estelar de las principales franquicias de videojuegos de estilo anime de China

El histórico concierto alcanzó una audiencia máxima de 45 millones de personas en la transmisión en directo

SHANGHÁI, 14 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- BILIBILI MACRO LINK-PLAY! 2026 (BML2026), el concierto en directo de ACGN de Bilibili que lo abarca todo, finalizó el pasado 12 de julio después de hacer historia como el primer evento en reunir a las principales franquicias de juegos de estilo anime de China en un solo escenario en el Hong Arena (Pabellón Este) del Centro Nacional de Exposiciones y Convenciones (Shanghái).

Nacido de la cultura comunitaria de Bilibili, BML ha evolucionado en los últimos 14 años hasta llegar a convertirse en uno de los conciertos de ACGN más importantes de China. El evento de este año presentó una nueva iniciativa, BML-PLAY!, centrada en juegos de estilo anime chinos, que reunió títulos destacados como Honkai: Star Rail, Azur Lane, Zenless Zone Zero, Wuthering Waves, Arknights, Arknights: Endfield y Genshin Impact.

Este encuentro marcó un hito dentro de la industria de los videojuegos. En un mercado donde las franquicias de juegos ACGN tradicionalmente han creado sus propias comunidades, BML2026 se convirtió en el primer concierto en reunirlas en un mismo escenario. Dejando de lado las rivalidades comerciales, las editoras participantes unieron fuerzas durante la celebración de BML2026 para crear una celebración sin precedentes para los fans de los juegos de estilo anime.

BML2026 generó al mismo tiempo un enorme entusiasmo entre las comunidades de jugadores. Más de 110.000 personas se preinscribieron para obtener entradas en Bilibili antes de que se abrieran las ventas, y las entradas se agotaron prácticamente de forma inmediata

El concierto se transmitió en directo simultáneamente en la cuenta oficial de Bilibili el 12 de julio, alcanzando una audiencia máxima de 45 millones de espectadores. El gran final, "¡LINK START!", presentó una suite sinfónica que combinaba música icónica de los siete juegos participantes en cuatro capítulos temáticos. La actuación recibió una respuesta entusiasta de los fans, con comentarios como: "Nunca esperé que estas pistas se fusionaran tan perfectamente" y "Lo mejor del espectáculo: todos los juegos estuvieron representados en el mismo escenario".

En los últimos 14 años, BML ha seguido aumentando su influencia y fortaleciendo su conexión con la comunidad ACGN. Su éxito continuado es un reflejo del atractivo perdurable de conectar a los fans a través de la música y las pasiones compartidas: una experiencia en directo insustituible. Al mismo tiempo, las producciones en directo de alta calidad se han convertido en una forma importante para que las franquicias ACGN amplíen su alcance y creen valor más allá de su contenido original. A medida que la industria ACGN continúa explorando diversos modelos de negocio, BML ofrece un modelo sostenible que merece atención a largo plazo.