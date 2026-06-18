BilibiliWorld 2026 เปิดจำหน่ายบัตรในกว่า 190 ประเทศและภูมิภาค พร้อมสร้างสถิติใหม่ด้วยจำนวนผู้จัดแสดงงานสูงที่สุดเป็นประวัติการณ์
News provided byBilibili
18 Jun, 2026, 17:52 CST
เซี่ยงไฮ้, 18 มิถุนายน 2026 /PRNewswire/ -- BilibiliWorld 2026 (BW2026) ประกาศรายละเอียดการจำหน่ายบัตรเข้าชมงานในวันนี้ โดยจะเปิดจำหน่ายบัตรพร้อมกันทั่วโลกในวันที่ 20 มิถุนายน 2569 เวลา 18.00 น. (เวลาปักกิ่ง) งานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10–12 กรกฎาคม 2569 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมแห่งชาติ (เซี่ยงไฮ้) นับเป็นครั้งแรกที่มีการเปิดจำหน่ายบัตรให้ผู้เข้าชมในกว่า 190 ประเทศและภูมิภาคทั่วโลก ส่งผลให้ BW2026 กลายเป็นมหกรรมนิทรรศการ ACG (อนิเมะ การ์ตูน และเกม) แบบครบวงจรแห่งแรกของจีนที่เปิดจำหน่ายบัตรแก่ผู้เข้าชมจากต่างประเทศ นอกจากนี้ ภายในงานยังมีผู้จัดแสดงมากกว่า 170 ราย ซึ่งเป็นจำนวนสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ของการจัดงาน โดย ณ เวลาเที่ยงคืนของวันที่ 18 มิถุนายน จำนวนผู้ลงทะเบียนล่วงหน้าสำหรับ BW2026 ได้สูงกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ในปี 2568 งาน BW มีผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 400,000 คน จากกว่า 20 ประเทศและภูมิภาค โดยผู้เข้าร่วมงานที่ซื้อบัตรด้วยหนังสือเดินทางคิดเป็น 13% ของผู้ซื้อบัตรทั้งหมด สะท้อนให้เห็นถึงความนิยมของงานที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในหมู่ผู้ชมจากนานาชาติ ปัจจุบัน BW ได้เติบโตจนกลายเป็นมหกรรมนิทรรศการ ACG (อนิเมะ การ์ตูน และเกม) ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชม: https://bw.bilibili.com/en/2026/#/
SOURCE Bilibili
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