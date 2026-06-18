BilibiliWorld 2026 Buka Jualan Tiket di Lebih 190 Negara dan Wilayah, Catat Rekod Baharu Jumlah Pempamer

SHANGHAI, 18 Jun 2026 /PRNewswire/ -- BilibiliWorld 2026 (BW2026) hari ini mengumumkan butiran jualan tiket bagi acara tersebut. Tiket akan mula dijual secara serentak di seluruh dunia pada 20 Jun 2026, jam 6.00 petang (Waktu Beijing). Acara ini akan berlangsung di Pusat Pameran dan Konvensyen Negara (Shanghai) dari 10 hingga 12 Julai 2026. Buat pertama kalinya, tiket BW2026 akan ditawarkan kepada pembeli di lebih daripada 190 negara dan wilayah, menjadikannya pameran komprehensif ACG (Anime, Komik dan Permainan) pertama di China yang menjual tiket kepada pengunjung antarabangsa. Acara tahun ini juga akan menampilkan lebih daripada 170 pempamer, iaitu jumlah tertinggi dalam sejarah penganjurannya. Sehingga tengah malam 18 Jun, jumlah prapendaftaran untuk BW2026 telah pun melebihi angka yang dicatatkan dalam tempoh yang sama tahun lalu.

Pada tahun 2025, BilibiliWorld berjaya menarik lebih daripada 400,000 pengunjung dari lebih 20 negara dan wilayah. Pengunjung yang membeli tiket menggunakan pasport mewakili 13% daripada keseluruhan pembeli tiket, menunjukkan peningkatan ketara daya tarikan acara itu dalam kalangan peminat antarabangsa. BW kini berkembang menjadi pameran ACG (Anime, Komik dan Permainan) terbesar di Asia.

Untuk maklumat lanjut, sila lawati: https://bw.bilibili.com/en/2026/#/

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