Bimini Health Tech erhält die EU-MDR-Zertifizierung

Zulassung erweitert die Reichweite der Puregraft® und Dermapose® Fetttransfer-Produktpalette in Europa

PLANO, Texas, 13.Mai 2026 /PRNewswire/ -- Bimini Health Tech, ein weltweit führender Anbieter medizinischer Technologien für die Gesundheit von Frauen, gab heute bekannt, dass das Unternehmen die EU-Zertifizierung für Medizinprodukte (MDR) erhalten hat. Dies ist ein bedeutender Meilenstein in den fortgesetzten globalen Expansionsbemühungen des Unternehmens.

Puregraft SYNC Adipose Filtration System Dermapose Refresh all-in-one fat transfer system.

"Wir freuen uns sehr über die EU-MDR-Zertifizierung für Bimini und die Erweiterung unserer Produktzulassungen für unsere beiden Fetttransfer-Produktfamilien Puregraft und Dermapose", sagte Brad Conlan, CEO von Bimini Health Tech. "Dieser Meilenstein spiegelt den unermüdlichen Einsatz unseres Teams und unsere kontinuierlichen Investitionen in die Bereitstellung hochwertiger, innovativer Technologien für Patienten und Ärzte auf der ganzen Welt wider."

Der Markt für Fetttransfer

Laut der jüngsten globalen Umfrage der International Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS) stieg die Zahl der Fetttransfers im Vergleich zum Vorjahr um 19,2 % auf über 940.000 Eingriffe weltweit. Die beiden Produkte von Bimini Health Tech, Puregraft und Dermapose, sollen in naher Zukunft einen beträchtlichen Anteil an diesen Verfahren ausmachen.

Bimini Fetttransfer Produkte

Puregraft® wurde entwickelt, um eine schnelle und effiziente Fettfiltration und -reinigung in großen Mengen in einem geschlossenen System zu ermöglichen. Die patentierte Dialysefiltrationstechnologie trennt schonend lebensfähiges Fettgewebe von Blut, Öl und Abfallflüssigkeit, was zu einer hohen Konzentration gesunder, lebensfähiger Fettzellen führt. Die Puregraft® Produktreihe umfasst das Puregraft 50, Puregraft 250, Puregraft 850 und die kürzlich von der FDA 510(k)-zugelassene Puregraft SYNC® Technologie. Die Produkte von Puregraft sind derzeit in mehr als 50 Ländern weltweit erhältlich. Entdecken Sie die Puregraft® Produktreihe und die neue Puregraft SYNC® Technologie.

Dermapose® ist eine Fetttransfertechnologie, die für kleinvolumige Auffüllungen und Verjüngungen entwickelt wurde und es Chirurgen ermöglicht, Mikrofett in einem einzigen geschlossenen System zu entnehmen, zu reinigen, in der Größe anzupassen und zu injizieren. Die Dermapose® Suite wurde entwickelt, um eine effiziente Verarbeitung und Reinjektion von Fettgewebe zu unterstützen und gleichzeitig die Vielseitigkeit und Konsistenz der Verfahren zu fördern. Nach der EU-MDR-Zertifizierung ist Dermapose® in den Vereinigten Staaten, der Europäischen Union, Japan, Brasilien, Australien, Kanada und Saudi-Arabien erhältlich. Entdecken Sie den Dermapose® Ansatz zur Fetttransfertechnologie.

Über Bimini Health Tech

Bimini Health Tech wurde 2013 gegründet und ist ein weltweit führendes Unternehmen auf dem Markt für Frauengesundheit. Mit seiner jahrzehntelangen Erfahrung widmet sich Bimini der Entwicklung, dem Erwerb und der Vermarktung innovativer Produkte, die Patienten und Ärzten erstklassige Lösungen bieten. Unser Portfolio umfasst die Puregraft-Fettfiltrationssysteme, die Essence Acellular Dermal Matrix und die Dermapose-Fettentnahme- und Größenbestimmungssysteme. Unterstützt durch mehr als 100 Patente, 20 Gerätezulassungen und mehr als 25 wissenschaftliche Veröffentlichungen wurden die Produkte von Bimini in mehr als 1,5 Millionen Verfahren weltweit eingesetzt.

Weitere Informationen unter www.biminihealthtech.com

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