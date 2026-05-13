Bimini Health Tech obtiene la certificación MDR de la UE

Esta homologación amplía la presencia en Europa de las gamas de productos para transferencia de grasa Puregraft® y Dermapose®

PLANO, Texas, 13 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Bimini Health Tech, líder mundial en tecnologías médicas para la salud de la mujer, ha anunciado hoy que ha obtenido la certificación del Reglamento de la UE sobre productos sanitarios (MDR). Este logro supone un hito importante en los continuos esfuerzos de expansión global de la empresa.

Puregraft SYNC Adipose Filtration System Dermapose Refresh all-in-one fat transfer system.

«Estamos muy satisfechos de haber obtenido la certificación MDR de la UE para Bimini y de haber ampliado las autorizaciones de nuestros productos para nuestras dos familias de productos de transferencia de grasa, Puregraft y Dermapose», declaró Brad Conlan, consejero delegado de Bimini Health Tech. «Este hito refleja la incansable dedicación de nuestro equipo y nuestra inversión continua en ofrecer tecnologías innovadoras y de alta calidad a pacientes y médicos de todo el mundo».

El mercado de la transferencia de grasa

Según la reciente encuesta global de la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética (ISAPS), los procedimientos de transferencia de grasa aumentaron un 19,2% interanual hasta superar los 940.000 procedimientos en todo el mundo. Ambos productos de Bimini Health Tech, Puregraft y Dermapose, tienen como objetivo captar una cuota significativa de esos procedimientos a corto plazo.

Productos para la transferencia de grasa de Bimini

Puregraft® está diseñado para facilitar la filtración y purificación rápida y eficaz de grandes volúmenes de grasa mediante un flujo de trabajo en sistema cerrado. Su tecnología patentada de filtración por diálisis separa cuidadosamente el tejido adiposo viable de la sangre, el aceite y los fluidos residuales, lo que da como resultado una alta concentración de células grasas sanas y viables. La gama de productos Puregraft® incluye Puregraft 50, Puregraft 250, Puregraft 850 y la reciente tecnología Puregraft SYNC®, autorizada por la FDA de Estados Unidos (510(k)). Los productos Puregraft están disponibles actualmente en más de 50 países de todo el mundo. Descubra la gama de productos Puregraft® y la nueva tecnología Puregraft SYNC®.

Dermapose® es una tecnología de transferencia de grasa diseñada para el relleno y el rejuvenecimiento en pequeños volúmenes, que permite a los cirujanos extraer, purificar, ajustar el volumen e inyectar micrograsa dentro de un único sistema cerrado. Diseñado para facilitar el procesamiento y la reinyección eficientes de la grasa, el sistema Dermapose® agiliza el flujo de trabajo al tiempo que fomenta la versatilidad y la uniformidad de los procedimientos. Tras obtener la certificación MDR de la UE, Dermapose® está disponible en Estados Unidos, la Unión Europea, Japón, Brasil, Australia, Canadá y Arabia Saudí. Descubra el enfoque de Dermapose® en la tecnología de transferencia de grasa

Acerca de Bimini Health Tech

Fundada en 2013, Bimini Health Tech es líder mundial en el mercado de la salud femenina. Con el respaldo de décadas de experiencia, Bimini se dedica al desarrollo, la adquisición y la comercialización de productos innovadores que ofrecen soluciones de primera calidad para pacientes y médicos. Nuestra cartera incluye los sistemas de filtración de grasa Puregraft, la matriz dérmica acelular Essence y los sistemas de extracción y calibrado de grasa Dermapose. Respaldados por más de 100 patentes, 20 autorizaciones y aprobaciones de dispositivos, y más de 25 publicaciones científicas, los productos de Bimini se han utilizado en más de 1,5 millones de procedimientos en todo el mundo.

Aprenda más en www.biminihealthtech.com

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