Bimini Health Tech obtient la certification MDR de l'UE

L'approbation élargit la portée des gammes de produits de transfert de graisse Puregraft® et Dermapose® en Europe.

PLANO, Texas, 13 mai 2026 /PRNewswire/ -- Bimini Health Tech, un leader mondial des technologies médicales pour la santé des femmes, a annoncé aujourd'hui l'obtention de la certification MDR (Medical Device Regulation) de l'UE pour l'entreprise. Ce résultat marque une étape importante dans les efforts continus d'expansion mondiale de l'entreprise.

Puregraft SYNC Adipose Filtration System Dermapose Refresh all-in-one fat transfer system.

"Nous sommes très heureux d'obtenir la certification MDR de l'UE pour Bimini et d'élargir nos approbations de produits pour nos deux familles de produits de transfert de graisse, Puregraft et Dermapose", a déclaré Brad Conlan, PDG de Bimini Health Tech. "Cette étape reflète le dévouement inlassable de notre équipe et notre investissement continu dans la fourniture de technologies innovantes de haute qualité aux patients et aux médecins du monde entier."

Le marché du transfert de graisse

Selon la récente enquête mondiale de l'International Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS), les procédures de transfert de graisse ont augmenté de 19,2 % d'une année sur l'autre pour atteindre plus de 940 000 procédures dans le monde. Les deux produits de Bimini Health Tech, Puregraft et Dermapose, visent à conquérir une part importante de ces procédures à court terme.

Produits de transfert de graisse Bimini

Puregraft® est conçu pour permettre une filtration et une purification rapides et efficaces de grands volumes de graisse dans un système fermé. Sa technologie brevetée de filtration par dialyse sépare délicatement le tissu adipeux viable du sang, de l'huile et des déchets, ce qui permet d'obtenir une concentration élevée de cellules adipeuses saines et viables. La gamme de produits Puregraft® comprend les Puregraft 50, Puregraft 250, Puregraft 850 et la technologie Puregraft SYNC® , récemment approuvée par la FDA américaine (510(k)). Les produits Puregraft sont actuellement disponibles dans plus de 50 pays à travers le monde. Découvrez la gamme de produits Puregraft® et la nouvelle technologie Puregraft SYNC® .

Dermapose® est une technologie de transfert de graisse conçue pour le remplissage et le rajeunissement de petits volumes, permettant aux chirurgiens de prélever, de purifier, de redimensionner et d'injecter de la micro-graisse dans un seul système fermé. Conçue pour permettre un traitement adipeux et une réinjection efficaces, la suite Dermapose® rationalise le flux de travail tout en favorisant la polyvalence et la cohérence des procédures. Suite à la certification MDR de l'UE, Dermapose® est disponible aux États-Unis, dans l'Union européenne, au Japon, au Brésil, en Australie, au Canada et en Arabie Saoudite. Découvrez l'approche de la technologie de transfert de graisse Dermapose® .

A propos de Bimini Health Tech

Fondée en 2013, Bimini Health Tech est un leader mondial sur le marché de la santé des femmes. S'appuyant sur des décennies d'expérience, Bimini se consacre au développement, à l'acquisition et à la commercialisation de produits innovants qui offrent des solutions haut de gamme aux patients et aux médecins. Notre portefeuille comprend les systèmes de filtration de graisse Puregraft, la matrice dermique acellulaire Essence et les systèmes de prélèvement et de calibrage de graisse Dermapose. Soutenus par plus de 100 brevets, 20 autorisations et approbations de dispositifs et plus de 25 publications scientifiques, les produits de Bimini ont été utilisés dans plus de 1,5 million de procédures dans le monde entier.

Pour en savoir plus : www.biminihealthtech.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2977286/Puregraft_SYNC_Adipose_Filtration_System.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2977287/Dermapose_Refresh.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2977285/BIMINI_Logo.jpg