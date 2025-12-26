BingX усиливает Listing FastTrack для ускорения листинга и роста Web3-проектов

BingX

Dec 26, 2025, 07:24 ET

ПАНАМА-СИТИ, 26 декабря 2025 г. /PRNewswire/ -- BingX, ведущая криптовалютная биржа и Web3 AI-компания, объявила об обновлении своей программы Listing FastTrack, представив более прозрачную и гибкую модель, которая упрощает процесс листинга и масштабирования блокчейн-проектов на платформе за счёт чёткой ценовой структуры, более быстрого исполнения и модульной поддержки роста.

Поддержка роста включает помощь по следующим направлениям:

  • Услуги листинга: быстрый и упрощённый листинг токенов с чёткими сроками, прозрачными комиссиями и поддержкой более 170 публичных блокчейнов.
  • Услуги платформенного продвижения: прямой доступ к внутреннему трафику BingX и каналам обнаружения для повышения видимости среди более чем 40 миллионов активных пользователей.
  • Услуги бренд-продвижения: структурированная маркетинговая и брендинговая поддержка, помогающая проектам повысить узнаваемость и доверие на этапе запуска.
  • Дополнительные сервисы с добавленной стоимостью: опциональные инструменты роста и расширения, улучшающие показатели после листинга, вовлечённость пользователей и долгосрочную масштабируемость.

Listing FastTrack – это упрощённый листинговый портал BingX, позволяющий проектам проходить проверку в ускоренные сроки и запускаться в течение нескольких часов после одобрения, с поддержкой более 170 публичных блокчейнов. Последнее обновление добавляет фиксированную, полностью прозрачную модель ценообразования, а также гибкие комбинации услуг листинга, платформенного продвижения и бренд-поддержки, устраняя скрытые издержки и операционные сложности.

«Скорость и прозрачность критически важны для проектов, развивающихся на быстро меняющихся рынках», – отметила Вивьен Лин, директор по продукту BingX. – «С этим обновлением Listing FastTrack предоставляет командам чёткие ожидания, эффективное исполнение и гибкость в выборе необходимой поддержки для роста в экосистеме BingX с более чем 40 миллионами пользователей».

Чтобы стимулировать раннее участие, BingX предлагает ограниченную по времени трёхмесячную промо-скидку на услуги Listing FastTrack – до 50% на отдельные пакетные предложения, объединяющие листинг, вовлечение пользователей, платформенное продвижение и бренд-маркетинг.

Основанная в 2018 году, BingX – ведущая криптовалютная биржа и Web3 AI-компания, обслуживающая глобальное сообщество из более чем 40 миллионов пользователей. Платформа предлагает широкий спектр продуктов и услуг на базе искусственного интеллекта, включая деривативы, спотовую торговлю и копитрейдинг, удовлетворяя потребности пользователей всех уровней – от новичков до профессионалов. Придерживаясь принципов надёжности и интеллектуального подхода, BingX предоставляет инновационные инструменты, повышающие эффективность и уверенность пользователей. В 2024 году BingX стала официальным криптопартнёром футбольного клуба Chelsea FC, что стало ярким дебютом компании в сфере спортивного спонсорства.

Подробнее: https://bingx.com/ru-ru 

