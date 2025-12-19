BingX wzmacnia Listing FastTrack, aby przyspieszyć listingi i rozwój projektów Web3

PANAMA CITY, 19 grudnia 2025 r. /PRNewswire/ -- BingX, wiodąca giełda kryptowalut i firma Web3 AI, ogłosiła aktualizację swojego programu Listing FastTrack, wprowadzając bardziej przejrzystą i elastyczną strukturę, która upraszcza listing i skalowanie projektów blockchain na platformie. Nowe podejście oferuje jasne ceny, szybszą realizację oraz modułowe wsparcie wzrostu.

Wsparcie wzrostu obejmuje pomoc w zakresie:

Usług listingowych: Szybkie, usprawnione listingi tokenów z jasno określonymi harmonogramami, przejrzystymi opłatami oraz wsparciem dla ponad 170 publicznych blockchainów.

Szybkie, usprawnione listingi tokenów z jasno określonymi harmonogramami, przejrzystymi opłatami oraz wsparciem dla ponad 170 publicznych blockchainów. Usług ekspozycji: Bezpośredni dostęp do wewnętrznego ruchu oraz kanałów dotarcia w celu zwiększenia widoczności wśród ponad 40 mln aktywnych użytkowników.

Bezpośredni dostęp do wewnętrznego ruchu oraz kanałów dotarcia w celu zwiększenia widoczności wśród ponad 40 mln aktywnych użytkowników. Usług promocji marki: Ustrukturyzowane wsparcie marketingowe i brandingowe, aby pomóc projektom budować rozpoznawalność i wiarygodność w momencie uruchomienia.

Ustrukturyzowane wsparcie marketingowe i brandingowe, aby pomóc projektom budować rozpoznawalność i wiarygodność w momencie uruchomienia. Usług o wartości dodanej: Opcjonalne narzędzia wzrostu i dodatki, które zwiększają widoczność po listingu, zaangażowanie użytkowników i długoterminową skalowalność.

Listing FastTrack to sprawny portal listingowy BingX, obsługujący ponad 170 publicznych blockchainów, który umożliwia projektom dokonywanie przeglądów w przyspieszonych ramach czasowych oraz launch w ciągu kilku godzin po zatwierdzeniu. Najnowsza aktualizacja wprowadza stały, w pełni przejrzysty model opłat oraz elastyczne kombinacje usług listingu, ekspozycji i promocji marki, eliminując ukryte koszty i tarcia operacyjne.

"Szybkość i przejrzystość są kluczowe dla projektów realizowanych na ciągle zmieniających się rynkach" - powiedziała Vivien Lin, Chief Product Officer w BingX. "Dzięki tej aktualizacji Listing FastTrack oferuje projektom jasne oczekiwania, efektywną realizację i elastyczność w wyborze wsparcia, którego potrzebują, aby rozwijać się w ekosystemie BingX liczącym ponad 40 milionów użytkowników".

Aby zachęcić do wczesnego uczestnictwa, BingX oferuje ograniczoną czasowo trzymiesięczną zniżkę promocyjną na usługi Listing FastTrack, z rabatem do 50% na wybrane pakiety łączone, obejmujące listing, zaangażowanie użytkowników, ekspozycję na platformie oraz promocję marki.

O BingX

Założona w 2018 roku BingX jest wiodącą giełdą kryptowalut i firmą Web3 AI, obsługującą globalną społeczność ponad 40 milionów użytkowników. Dzięki kompleksowemu pakietowi produktów i usług opartych na usług opartych na AI – w tym instrumentom pochodnym, handlowi spot oraz copy tradingowi – BingX odpowiada na zmieniające się potrzeby użytkowników na wszystkich poziomach doświadczenia, od początkujących po profesjonalistów. Skoncentrowany na budowaniu wiarygodnej i inteligentnej platformy handlowej, BingX dostarcza innowacyjne narzędzia zwiększające efektywność i pewność użytkowników. W 2024 BingX został oficjalnym partnerem Chelsea Football Club, co oznacza ekscytujący debiut w świecie sponsoringu sportowego.

