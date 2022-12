BingX annonce sa preuve de réserve vérifiée avec Mazars

SINGAPOUR, 2 décembre 2022 /PRNewswire/ -- BingX, l'une des principales plateformes d'échanges de cryptomonnaies, a pris les devants et publié son rapport de preuve de réserve vérifiée par Mazars, un auditeur tiers de confiance, pour offrir aux clients de BingX davantage de transparence et l'assurance que leurs avoirs en cryptomonnaie sont garantis, à des ratios de collatéralisation de 132 %, 122 %, 186 % et 112 % respectivement pour le BTC, l'ETH, l'USDC et l'USDT, existant sur la blockchain et sous le contrôle de BingX.

Mazars est un cabinet international d'audit, de fiscalité et de conseil présent dans plus de 90 pays et territoires. Avec une riche expérience dans le secteur de la cryptomonnaie, Mazars South Africa a effectué une vérification par un tiers auprès de BingX et a aidé à garantir que seules les plateformes crédibles opèrent sur le marché. « Mazars est fier d'aider les principales plateformes d'échanges tels que BingX à apporter de la transparence à l'industrie de cryptomonnaie. Nos services d'attestation permettront à BingX d'être plus transparent, afin que ses utilisateurs puissent se sentir en sécurité et assurés de leurs actifs, et mieux suivre leurs fonds et autres actifs numériques. » Wiehann Olivier, responsable des actifs numériques et associé chez Mazars.

BingX souhaite promouvoir la transparence de l'industrie et créer une solide base de confiance entre les investisseurs et les plateformes d'échanges. L'effondrement de FTX et les pertes d'actifs des clients ont soulevé des préoccupations et des questions au sujet de l'industrie. Afin de rétablir la confiance des investisseurs dans la cryptomonnaie, BingX a publié une preuve de réserve pour contribuer au développement d'un écosystème plus fiable et plus ouvert. La vérification de la preuve de réserve offre un aperçu impartial et complètement honnête du soutien financier des plateformes d'échanges de cryptomonnaies, aidant ainsi les clients à prendre des décisions plus éclairées. BingX réitère son engagement absolu en faveur du développement durable qui le conduit à accorder la priorité à la sécurité des clients.

La preuve de réserve ou POR est une procédure d'attestation vérifiable qui contribue à améliorer la transparence des réserves centralisées de cryptomonnaies. La POR emploie une méthode cryptographique qui utilise la technique de « l'arbre de Merkle », qui s'assure de la propriété des adresses des portefeuilles publics et qui vérifie régulièrement les réserves de fonds d'une plateforme centralisée. Elle sert à vérifier les données qui ont été manipulées, envoyées ou stockées entre les ordinateurs. Désormais, les utilisateurs de BingX peuvent vérifier les données sur la page de vérification par l'arbre de Merkle de BingX en temps réel et s'assurer que leurs actifs sont en sécurité.

« Il nous incombe d'aider nos clients à connaître leur plateforme et à se sentir en sécurité. Ils ne devraient opérer que sur les plateformes d'échange régulées et sous licence ou sur celles qui sont en mesure de fournir une preuve lorsqu'ils en ont besoin, a déclaré Elvisco Carrington, directeur des RP et des communications chez BingX. La POR offre aux clients plus de sécurité pour leurs actifs. Ce n'est pas le seul outil pour prouver que tout est en ordre. Mais nous n'hésiterons jamais à fournir tout ce qui peut susciter la confiance des clients et accroître la transparence. Nous espérons que cette POR vérifiée par Mazars aidera à légitimer l'industrie et à regagner la confiance des investisseurs de la communauté. Les temps sont sombres et tumultueux, mais BingX s'efforce de stabiliser le navire. »

