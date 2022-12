BingX anuncia prova de reserva verificada pela Mazars

SINGAPURA, 2 de dezembro de 2022 /PRNewswire/ -- A BingX, uma das principais exchanges de criptomoedas, saiu na frente e publicou seu relatório de prova de reserva auditado pela Mazars, auditora terceirizada de confiança, oferecendo aos clientes da BingX transparência e garantia adicionais de que seus investimentos em criptomoedas são garantidos, com taxas de colateralização de 132%, 122%, 186%, e 112% para BTC, ETH, USDC, e USDT, respectivamente, na blockchain e sob o controle da BingX.

A Mazars é uma empresa internacional líder em auditoria, consultoria e planejamento fiscal, com presença em mais de 90 países e territórios. Com vasta experiência no setor de criptomoedas, a Mazars South Africa realizou uma verificação terceirizada com a BingX e ajudou a garantir que apenas plataformas confiáveis estivessem operando no mercado. "A Mazars tem orgulho de ajudar as principais exchanges, como a BingX, a trazer transparência para o setor de criptomoedas. Nossos serviços da certificação permitirão que a BingX seja mais transparente, para que seus usuários possam se sentir assegurados e seguros com seus ativos, mantendo melhor monitoramento de seus fundos e outros ativos digitais." Wiehann Olivier, líder de ativos digitais e sócio da Mazars.

A BingX deseja promover a transparência do setor e criar uma base sólida de confiança entre investidores e exchanges. O colapso da FTX e as perdas dos ativos dos clientes levantaram preocupações e questões sobre o setor. Em uma tentativa de restaurar a confiança dos investidores em criptomoedas, a BingX publicou a POR para ajudar no desenvolvimento de um ecossistema mais confiável e aberto. A verificação de prova de reserva oferece uma visão imparcial e completamente honesta do suporte financeiro de uma exchange de criptomoedas, ajudando assim os clientes a tomar decisões mais informadas. A BingX reitera seu compromisso absoluto com o desenvolvimento sustentável que sempre coloca a segurança do cliente em primeiro lugar.

A Prova de Reserva ou PRO é um procedimento de certificação verificável que ajuda a aumentar a transparência com relação às reservas centralizadas de criptomoedas. A POR utiliza método criptográfico que emprega a técnica "Merkle Tree", verifica a propriedade dos endereços de carteira pública e a verificação recorrente de terceiros para certificar as reservas de fundos de uma plataforma centralizada. É usada para verificar os dados tratados, enviados ou armazenados entre computadores. Agora, os clientes da BingX podem verificar os dados na página de verificadores BingX Merkle Tree em tempo real e garantir que seus ativos são mantidos em segurança.

"É nossa responsabilidade ajudar nossos clientes a conhecer sua plataforma e se sentir seguros. Eles só devem negociar em exchanges regulamentadas e licenciadas ou que mostrem provas quando precisarem", disse Elvisco Carrington, diretor de relações públicas e comunicações da BingX. "A POR oferece aos clientes mais segurança para seus ativos. Não só é a única ferramenta para provar que tudo está em ordem. Mas nunca hesitaremos em oferecer qualquer coisa que possa promover a confiança dos clientes e aumentar a transparência. Esperamos que esta POR verificada pela Mazars possa ajudar a legitimar o setor e recuperar a confiança na comunidade de investidores. Podemos estar vivendo tempos tumultuados e sombrios, mas a BingX está tentando estabilizar o navio."

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1959742/20221201_191318.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1690963/BingX_Logo.jpg

FONTE BingX

SOURCE BingX