BingX célèbre son 5e anniversaire avec une cagnotte de 10 millions d'USDT

SINGAPOUR, 17 mai 2023 /PRNewswire/ -- BingX , l'une des principales plateformes d'échange de cryptomonnaies, est fière d'annoncer son 5e anniversaire et d'exprimer sa profonde gratitude envers ses précieux utilisateurs qui ont soutenu et fait confiance à la plateforme au cours des cinq dernières années. Pour célébrer cette occasion spéciale, BingX est ravie d'annoncer le lancement du Mois de l'appréciation des utilisateurs, un événement d'un mois avec une cagnotte d'un montant total de 10 millions d'USDT, afin de redonner à la communauté qui a été essentielle à son succès.

Le 5e anniversaire de BingX et le Mois de l'appréciation des utilisateurs représentent une étape importante dans l'histoire de la plateforme. Il y a cinq ans, BingX naissait avec une vision de devenir une passerelle pour les prochains milliards d'utilisateurs de crypto, rendant la crypto accessible et simple à utiliser pour tous. Elle est devenue la première bourse centralisée à fournir des services de copy trading pour les cryptomonnaies et un véritable écosystème de trading de premier ordre où tous les utilisateurs et les traders peuvent apprendre et gagner de l'argent. Aujourd'hui, BingX opère dans plus de 100 pays et régions, et fournit des services à 5 millions d'utilisateurs, avec une innovation continue. C'est le moment de réfléchir à ces succès, à cette croissance et à l'impact positif que BingX a eu dans l'industrie de la cryptomonnaie.

Au cours du Mois de l'appréciation des utilisateurs, les utilisateurs de BingX découvriront une série de campagnes en ligne passionnantes autour du trading des futures, du copy trading, et du trading au comptant, respectivement. Il y aura des concours exclusifs de trading individuel et en groupe, de généreux cadeaux, des promotions à durée limitée et plus encore, avec une cagnotte d'un montant total de 5 millions d'USDT, 200 BTC et ETH, et NFT BingX. Il s'agit de récompenser les utilisateurs pour leur soutien continu et de leur offrir des prix incroyables tout les faisant participer à des jeux amusants, par exemple la collection de pièces d'or virtuelles. En outre, BingX organisera des webinaires éducatifs et des ateliers pour enseigner aux utilisateurs des connaissances précieuses sur le trading de cryptomonnaie, l'investissement et la technologie blockchain.

En plus des campagnes en ligne, BingX fait passer cette célébration au niveau supérieur en se lançant dans une tournée mondiale. Des représentants de BingX organiseront des événements hors ligne dans le monde entier et rencontreront des passionnés locaux de cryptomonnaie dans des pays comme l'Espagne, la Russie, la Turquie, le Vietnam, le Mexique et l'Argentine. Ces événements seront une occasion unique pour BingX de se connecter avec ses utilisateurs à un niveau plus personnel, de recueillir des commentaires, et de renforcer le lien entre la plateforme et sa communauté.

« BingX a parcouru un long chemin depuis sa création, et nous devons notre succès à nos utilisateurs passionnés et dévoués. C'est leur soutien continu qui nous a permis d'innover, de croître et de façonner l'avenir du trading des cryptomonnaies, et nous sommes extrêmement reconnaissants de leur soutien indéfectible tout au long de notre parcours, a déclaré Elvisco Carrington, directeur des relations publiques et des communications de BingX. Notre 5e anniversaire est une étape importante, et nous voulons créer une expérience mémorable et le célébrer en redonnant à notre précieuse communauté et en faisant en sorte que nos utilisateurs se sentent vraiment appréciés. »

BingX a toujours accordé la priorité à la satisfaction des utilisateurs et s'efforce de fournir une expérience de trading fluide et innovante. Le Mois de l'appréciation des utilisateurs témoigne de l'engagement de BingX à mettre les utilisateurs au premier plan et à créer une expérience de trading enrichissante et agréable. BingX invite tous les utilisateurs à participer et à profiter de l'événement.

Elvisco Carrington a ajouté : « En célébrant ce cinquième anniversaire, nous célébrons ce que nous avons accompli ensemble : devenir les meilleurs possibles. Nous continuerons de réaliser notre vision afin de devenir une passerelle pour le prochain milliard d'utilisateurs de crypto. Avec vous à nos côtés, nous pouvons apporter des changements positifs ensemble. Si vous nous accompagnez dans ce passionnant parcours, nous sommes impatients des cinq prochaines années et des suivantes. »

