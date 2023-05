BingX viert 5e verjaardag met een prijzenpot van 10 miljoen USDT

SINGAPORE, 17 mei 2023 /PRNewswire/ -- BingX, een wereldwijd toonaangevend platform voor het verhandelen van cryptovaluta, kondigt met trots zijn aanstaande 5e verjaardag aan en spreekt zijn oprechte dank uit aan zijn gewaardeerde gebruikers die het platform de afgelopen vijf jaar hebben gesteund en vertrouwd. Om deze speciale gelegenheid te vieren, lanceert BingX de User Appreciation Month, een maand lang feest met een totale prijzenpot van 10 miljoen USDT, om iets terug te geven aan de gemeenschap die aan het succes van het platform heeft bijgedragen.

BingX Celebrates 5th Anniversary with 10 Million USDT Reward Pool BingX

De 5e verjaardag van BingX en de User Appreciation Month vormen een belangrijke mijlpaal in de geschiedenis van het platform. Vijf jaar geleden is BingX ontstaan vanuit een visie om voor de volgende miljard crypto-gebruikers de toegangspoort te worden en cryptovaluta voor iedereen toegankelijk en gebruiksvriendelijk te maken. Het platform werd de eerste, gecentraliseerde beurs die copy trading-diensten voor cryptovaluta aanbood en zich ontwikkelde tot een social trading-ecosysteem van topklasse waar alle gebruikers en traders kunnen leren en vermogen kunnen opbouwen. Nu is BingX actief in meer dan 100 landen en regio's, en levert het platform diensten aan 5 miljoen gebruikers waarbij het voortdurend innoveert. Nu is de periode aangebroken om na te denken over de prestaties die BingX heeft bereikt, over de groei het platform heeft doorgemaakt en over de positieve impact die BingX in de cryptovaluta-industrie gemaakt heeft.

Tijdens de User Appreciation Month kunnen BingX-gebruikers zich verheugen op een reeks enerverende, online campagnes voor respectievelijk futures trading, copy trading, en spot trading. Er zullen exclusieve individuele/groepswedstrijden zijn, genereuze geschenken, promoties met een beperkte geldigheidsduur en meer, met een duizelingwekkende prijzenpot van maar liefst 5 miljoen USDT, 200 BTC en ETH, en BingX NFT. Dit alles om gebruikers te belonen voor hun voortdurende steun en om hen te voorzien van geweldige prijzen die ze kunnen winnen door het meedoen aan leuke spelletjes zoals het verzamelen van virtuele gouden munten. Daarnaast zal BingX leerzame webinars en workshops organiseren om gebruikers waardevolle kennis bij te brengen over de handel in cryptovaluta, in het doen van investeringen en in blockchaintechnologie.

Naast de online campagnes geeft BingX aan deze viering nog een extra dimensie door op wereldtournee te gaan. Vertegenwoordigers van BingX zullen wereldwijd offline evenementen organiseren en lokale liefhebbers van cryptovaluta gaan ontmoeten in landen als Spanje, Rusland, Turkije, Vietnam, Mexico en Argentinië. Deze evenementen bieden BingX een unieke kans om op een persoonlijker niveau in contact te komen met zijn gebruikers, om feedback te verzamelen en om de band tussen het platform en zijn gemeenschap te versterken.

"BingX heeft sinds de oprichting ervan een lange weg afgelegd, waarbij we ons succes te danken hebben aan onze gepassioneerde en toegewijde gebruikers. Door hun voortdurende steun hebben wij kunnen innoveren, kunnen groeien en de toekomst van de handel in cryptovaluta's vorm kunnen geven. We zijn hen daarvoor uitermate dankbaar", aldus Elvisco Carrington, PR- en Communications Director van BingX. "Onze 5e verjaardag is een belangrijke mijlpaal die we samen met onze gewaardeerde gemeenschap als een gedenkwaardige tegenprestatie willen vieren om onze gebruikers te laten voelen dat ze echt gewaardeerd worden."

BingX heeft van gebruikerstevredenheid altijd een speerpunt gemaakt en streeft naar een soepele en innovatieve handelservaring. Met de User Appreciation Month bewijst BingX zijn inspanningen om gebruikers op de voorgrond te plaatsen en een lonende en plezierige handelservaring te creëren. BingX nodigt alle gebruikers uit om mee te doen en het meest uit dit festijn te halen.

Elvisco voegde daaraan toe: "Tijdens dit eerste lustrum vieren we wat we samen met onze gebruikers hebben bereikt - uitgroeien tot de betere versie van onszelf. Wij zullen in onze visie blijven volharden om een toegangspoort te worden voor de volgende miljard crypto-gebruikers. Gezamenlijk kunnen we positieve veranderingen tot stand brengen. Met u aan onze zijde kunnen we niet wachten tot de volgende lustrumvieringen."

Over BingX

BingX is een toonaangevend cryptoplatform dat in meer dan 100 landen en regio's wereldwijd spot-, derivaten-, copy- en grid-handelsdiensten aanbiedt en als platform meer dan 5 miljoen gebruikers heeft. Via zijn platform verbindt BingX op een veilige en innovatieve manier eindgebruikers met deskundige handelaren.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2078062/BingX_Celebrates_5th_Anniversary_10_Million_USDT_Reward_Pool.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1988976/BingX.jpg

SOURCE BingX