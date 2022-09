BingX crée une branche caritative dotée de 10 millions de dollars et s'adresse à des réseaux de bénéficiaires

SINGAPOUR, 21 septembre 2022 /PRNewswire/ -- BingX, le principal marché d'échange de trading social, annonce la création d'une branche caritative avec un fonds de 10 millions de dollars pour des projets humanitaires.

L'objet de ce fonds est d'être affecté à des dons à des organisations caritatives, à des activités d'intérêt public, à des secours en cas de catastrophe dans diverses régions du monde, etc.

« Il n'y a pas d'autre technologie avec une croissance plus forte au cours des dernières années - ou plus de potentiel pour résoudre tout problème concevable - que celle des crypto-monnaies. Nous espérons que nos efforts pour soutenir directement les entreprises humanitaires peuvent améliorer l'efficacité de la façon dont nous transférons la valeur et comment nous pouvons rendre les systèmes financiers plus inclusifs. » Elvisco Carrington, directeur des relations publiques et de la communication, BingX

BingX explore activement les démarches caritatives depuis 2019. Nous sommes fiers d'avoir soutenu les efforts de reforestation en Turquie, le don de sang et la protection de l'environnement en Asie, les collectes de dons au Vietnam, ainsi que les efforts de secours en cas de catastrophe pour Palawan, et Leyte.

BingX s'étend sur divers marchés et, avec une communauté mondiale d'utilisateurs, nous continuerons à développer et à construire des réseaux ouverts et inclusifs dans le monde entier.

À propos de BingX

Fondée en 2018, BingX est une bourse de trading social de crypto qui offre du trading au comptant, de dérivés et du copy trading à plus de 100 pays dans le monde entier avec plus de 3 millions d'utilisateurs. BingX met en relation les utilisateurs avec des traders experts et la plateforme de manière sûre, simple et transparente. Avec la croissance des investisseurs Crypto, BingX a également publié un trading de démonstration, crypto staking et trading de grill pour les investisseurs à faible risque.

