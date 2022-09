BingX gründet einen 10-Millionen-Dollar-Wohltätigkeitszweig und wendet sich an Netzwerke von Bedürftigen

SINGAPUR, 21. September 2022 /PRNewswire/ -- BingX, die führende Social-Trading-Börse, kündigt den Wohltätigkeitszweig mit einem Fonds von 10 Millionen US-Dollar für humanitäre Zwecke an.

Dieser Fonds ist für Spenden an Wohltätigkeitsorganisationen, öffentliche Wohlfahrtsaktivitäten, Katastrophenhilfe in verschiedenen Regionen der Welt usw. bestimmt.

„Es gibt keine andere Technologie mit einem stärkeren Wachstum in den letzten Jahren oder mehr Potenzial, jedes denkbare Problem zu lösen als die der Kryptowährungen. Wir hoffen, dass unsere Bemühungen zur direkten Unterstützung humanitärer Projekte die Effizienz des Werttransfers verbessern und die Finanzsysteme integrativer gestalten können." Elvisco Carrington, Direktor für PR und Kommunikation, BingX

BingX engagiert sich seit 2019 aktiv für wohltätige Zwecke. Wir sind stolz darauf, die Wiederaufforstung in der Türkei, Blutspenden und Umweltschutz in Asien, Spendenaktionen in Vietnam sowie die Katastrophenhilfe in Palawan und Leyte unterstützt zu haben.

BingX erstreckt sich über verschiedene Märkte und mit einer globalen Gemeinschaft von Nutzern werden wir weiterhin offene, integrative Netzwerke auf der ganzen Welt entwickeln und aufbauen.

Informationen zu BingX

BingX wurde 2018 gegründet und ist eine Krypto-Social-Trading-Börse, die Spot-, Derivate- und Copy Trading mehr als 100 Ländern weltweit mit über 3 Millionen Nutzern anbietet. BingX verbindet die Nutzer mit den Experten und der Plattform auf sichere, einfache und transparente Weise. Mit dem Wachstum der Krypto-Investoren hat BingX auch Affiliate-Programm, Krypto-Staking und Grid-Trading für Anleger mit geringem Risiko eingeführt.

