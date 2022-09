SINGAPURA, 21 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- A exchange líder de social trading BingX anuncia sua divisão filantrópica com um financiamento de USD 10 milhões para esforços humanitários.

O objetivo desse financiamento é ser alocado para doações a organizações beneficentes, atividades de bem-estar público e socorro a desastres, entre outras ações, em várias regiões do mundo.

BingX estabelece uma divisão filantrópica de USD 10 milhões, estendendo a mão a redes de beneficiários

"Não há outra tecnologia com um crescimento mais acentuado nos últimos anos, nem mais potencial para resolver qualquer problema concebível, do que a das criptomoedas. Esperamos que nossos esforços de apoio direto a iniciativas humanitárias possam melhorar a eficiência de como transferimos valor e como podemos tornar os sistemas financeiros mais inclusivos." Elvisco Carrington, diretor de relações públicas e comunicações da BingX

A BingX explora ativamente ações filantrópicas desde 2019. Estamos orgulhosos por ter apoiado esforços de reflorestamento na Turquia, doação de sangue e proteção ambiental na Ásia, ações de doações no Vietnã, bem como esforços de socorro a desastres para Palawan e Leyte.

A BingX abrange diversos mercados e, com uma comunidade global de usuários, continuaremos a desenvolver e construir redes abertas e inclusivas em todo o mundo.

Sobre a BingX

Fundada em 2018, a BingX é uma exchange de social trading de criptomoedas que oferece spots, derivativos e copy trading para mais de 100 países do mundo, com mais de três milhões de usuários. A BingX conecta os usuários com traders experientes e com a plataforma de forma segura, simples e transparente. Com o crescimento do número de investidores em criptomoedas, a BingX também lançou o Programa de Afiliados, o crypto staking e o grid trading para investidores de baixo risco.

Acesse o BingX Bitcoin Guide: https://bingx.com/pt-br/prices/bitcoin/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1887128/1.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1690963/BingX_Logo.jpg

FONTE BingX

SOURCE BingX