BingX lanceert signaalhandel en blijft voorop in crypto-innovatie

SINGAPORE, 21 december 2022 /PRNewswire/ -- BingX, een van de toonaangevende cryptobeurzen, is verheugd Signal Trading te introduceren, een ander geavanceerd instrument voor de handel in futures. Het brengt BingX een stap dichter bij zijn missie om een open, betrouwbaar en innovatief crypto-ecosysteem te zijn.

BingX Launches Signal Trading and Stays Ahead in Crypto Innovation

Signaalhandel is een geavanceerde functie die automatische uitvoering van complexe, eeuwigdurende futures-handelsstrategieën uitvoert op basis van triggersignalen die ontvangen worden van externe platforms zoals TradingView. Het dekt alle handelsparen in BingX Perpetual Futures en er is in het gehele proces geen API-docking vereist. Na het maken van specifieke handelsinstructies op BingX, hoeven handelaren deze instructies alleen bij te werken op externe platforms zoals TradingView. Vervolgens wordt een gratis TradingView Bot gemaakt en worden real-time signalen gesynchroniseerd die de automatische uitvoering van vooraf ingestelde handelsinstructies op het juiste moment activeren. Dit is hoe signaalhandel handelaren helpt bij het realiseren van op maat gemaakte en flexibele handelsstrategieën.

Signaalhandel is gratis en staat voor een onbeperkt aantal keren open voor alle BingX-gebruikers. Het is meer geschikt voor ervaren handelaren in kwantitatieve handel. BingX heeft problemen aan de uitvoeringszijde aangepakt door middel van technische innovatie, zodat gebruikers kwantitatieve transacties op een eenvoudigere en slimmere manier kunnen uitvoeren.

Naast signaalhandel heeft BingX in de nieuwste update nog andere baanbrekende aanpassingen aangebracht. Nu ondersteunt het raster van BingX-futures long-positie, short-positie en neutrale positie voor respectievelijk bullish, bearish en fluctuerende markten. Het stelt handelaren in staat om tot 20x hefboomwerking te gebruiken om hun winst te maximaliseren, ongeacht prijsschommelingen op wereldwijde cryptomarkten. Ondertussen biedt de nieuw gelanceerde Trailing Stop/Profit-functie handelaren een zorgeloze handelservaring. Wanneer de prijs omhoog of omlaag gaat, sleept het de trailing stop/winst met zich mee, wat de moeite bespaart van frequente prijsaanpassingen volgens de marktomstandigheden voor meer winst.

Ondertussen zal BingX eind december de handen ineen slaan met het handelsplatform MetaTrader 5 om handelaren wereldwijd meer kansen te bieden en betere diensten te verlenen. MetaTrader 5, ook wel bekend als MT5, is een webgebaseerd handelsplatform dat geavanceerde analysetools biedt voor kwantitatieve handel. De koppeling met BingX stimuleert MT5 met geavanceerde crypto-innovatie in eeuwigdurende futures. Orders die op MT5 worden geplaatst, worden bijgewerkt in het orderboek van BingX. Gebruikers kunnen een veilige en stabiele handelservaring verwachten op cryptovaluta's zoals BTC en ETH met meer geavanceerde analysetools en aangepaste functies via de bijgewerkte koppeling tussen BingX en MT5.

"De visie van BingX is om de gateway te worden voor de volgende miljard crypto-gebruikers. En we oefenen serieus wat we beloven", aldus Elvisco Carrington, PR- en communicatiedirecteur bij BingX. "BingX ziet het grote geheel en zet zich in om zowel professionele als nieuwe handelaren te helpen door middel van voortdurende, technische innovaties. Eerder dit jaar hebben we veel gebruiksvriendelijke producten uitgevonden, zoals Copy Trading Subsidy Vouchers en Spot Grid Copy Trading Service, met als doel onervaren handelaren te beschermen en te stimuleren. Deze keer richten we ons op de andere kant. We blijven het handelsproces vereenvoudigen, zodat onze gebruikers nieuwe handelstactieken kunnen gebruiken om hun winst te maximaliseren. BingX kan niet wachten om meer functies en producten te lanceren met MT5 die onze klanten ten goede zullen komen en de handelservaring in het komende jaar zullen verbeteren."

Over BingX

BingX is een toonaangevende cryptobeurs die in meer dan 100 landen en regio's wereldwijd spot-, derivaten-, copy- en grid-handelsdiensten aanbiedt en als platform meer dan 5 miljoen gebruikers heeft. Via zijn platform verbindt BingX op een veilige en innovatieve manier eindgebruikers met deskundige handelaren.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1972074/BingX_Launches_Signal_Trading_Stays_Ahead_Crypto_Innovation.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1690963/BingX_Logo.jpg

SOURCE BingX