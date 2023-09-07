BingX Sürekli Vadeli İşlemlerde Sıfır Kayma Garantisi Veriyor

SİNGAPUR, 7 Eylül 2023 /PRNewswire/ -- Dünyanın önde gelen kripto borsalarından biri olan BingX, sürekli vadeli işlemlerde sıfır kayma sağlamak için güncellenmiş Garantili Fiyat özelliği ile kripto para işlem deneyiminde devrim yaratıyor. Bu yenilikçi özellik, BTC/USDT, ETH/USDT ve daha fazlası gibi popüler seçenekler de dahil olmak üzere BingX'in sürekli vadeli işlemlerinde mevcut olan 166 işlem çiftinin tamamını kapsayacak.

BingX Guarantees Zero Slippage in Perpetual Futures

Sürekli vadeli işlemler, bir dayanak varlığın değerine bağlı kripto alım satım araçlarıdır. Kripto yatırımcılarının varlığın gelecekteki fiyatları üzerinde spekülasyon yapmasına olanak tanır. BingX'de son kullanma tarihi olan geleneksel kripto vadeli işlemlerin aksine, kalıcı vadeli işlemler sonsuza kadar imzalanır.

Sürekli vadeli işlemlerde kayma (slippage), bir işlemin yapıldığı beklenen fiyat ile işlemin gerçekleştiği gerçek fiyat arasındaki farkı ifade eder. Genellikle düşük piyasa likiditesi veya yüksek volatilite olduğunda ortaya çıkar. Bir işlemin diğer tarafını alacak daha az piyasa katılımcısı olabilir ve bu nedenle emrin verilmesi ile bir alıcı veya satıcı bulunduktan sonra emrin gerçekleştirilmesi arasında daha fazla zaman gerekir.

Garantili Fiyat, BingX kullanıcılarının piyasa dalgalanmaları hakkında endişelenmeden işlemlerini tam olarak önceden belirlenmiş fiyattan gerçekleştirmelerini sağlar. BingX kullanıcıları, bir "Tetikleme Emri/ Trigger Order" veya "Zarar Durduma Emri/ Stop-Loss Order" oluştururken bu özelliği seçerek, BingX'in ilgili riskleri üstlenmesiyle pozisyonlarının kayma olmadan gerçekleştirilmesini sağlayabilir. BingX'in Garantili Fiyat özelliği, başarılı emir gerçekleştirme üzerine gerçek işlem hacmine dayalı bir ücret ile birlikte gelir.

BingX Marka Sorumlusu Megan Nyvold ise şunları söyledi: "Geliştirilmiş Garantili Fiyat özelliğimizi kullanıma sunarak, hassas ticaretin gücünü kullanıcılarımızın ellerine teslim ediyoruz. BingX'in yenilikçi ve kullanıcı merkezli çözümlere olan bağlılığı, kripto para piyasalarında mümkün olanın sınırlarını zorlamaya devam ettikçe parlıyor."

BingX, mekanizmayı çeşitli alanlara genişleterek kullanıcı deneyimlerini daha da geliştirmeye kararlıdır. Bu devrim niteliğindeki özellikleriyle BingX, güvenli ve verimli bir yatırım ortamı sunma konusunda ön saflarda yer almakta ve kripto para dünyasında inovasyonu teşvik etme konusundaki kararlılığını pekiştirmektedir.

BingX Hakkında

2018 yılında kurulan BingX, 5 milyondan fazla kullanıcısı ile dünya çapında 100'den fazla ülke ve bölgeye Spot, Türev, Copy Trade ve Grid işlem hizmetleri sunan lider bir kripto borsasıdır.

BingX'i ziyaret edin: https://www.bingx.com/tr-tr/

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SOURCE BingX