BingX garandeert nul 'slippage' van perpetuele futures

SINGAPORE, 7 september 2023 /PRNewswire/ -- BingX , een wereldwijd toonaangevende beurs voor cryptocurrency, brengt een revolutie teweeg in de handelservaring van cryptocurrency met zijn geactualiseerde, gegarandeerde prijs-functie, om te zorgen voor nul 'slippage' van perpetuele futures. Deze innovatieve functie omvat alle 166 handelscombinaties die voor de perpetuele futures van BingX beschikbaar zijn, inclusief populaire opties als BTC/USDT , ETH/USDT en meer.

BingX Guarantees Zero Slippage in Perpetual Futures

Contracten voor perpetuele futures zijn instrumenten om in crypto te handelen die gekoppeld zijn aan de waarde van een onderliggende activa. Hiermee kunnen cryptohandelaren inspelen op de toekomstige prijzen van de activa. In tegenstelling tot traditionele contracten voor cryptofutures die een vervaldatum hebben, worden perpetuele futures ondertekend voor onbepaalde tijd.

Slippage in perpetuele futures verwijst naar het verschil tussen de verwachte prijs waartegen een transactie wordt geplaatst en de werkelijke prijs waartegen de transactie plaatsvindt. Slippage treedt meestal op als sprake is van een lage marktliquiditeit of een hoge volatiliteit. Er kunnen minder marktdeelnemers zijn die de andere kant van een transactie kiezen, met als gevolg dat meer tijd nodig is tussen het plaatsen van de order en de uitvoering ervan nadat een koper of verkoper is gevonden.

Met de gegarandeerde prijs-functie kunnen gebruikers van BingX hun transacties precies tegen de vooraf ingestelde prijs uitvoeren, zonder bezorgd te hoeven zijn over marktschommelingen. Door bij het aanmaken van een "Trigger Order" of "Stop-Loss Order" deze functie te selecteren, kunnen BingX-gebruikers ervoor zorgen dat hun posities zonder slippage worden uitgevoerd en BingX de bijbehorende risico's op zich neemt. De gegarandeerde prijs-functie van BingX brengt kosten met zich mee die gebaseerd zijn op het werkelijke handelsvolume bij succesvolle uitvoering van de order.

Megan Nyvold, hoofd Branding bij BingX, benadrukt: "Met de introductie van onze gegarandeerde prijs-functie geven we de kracht van precisiehandel in handen van onze gebruikers. Tijdens het grenzen blijven verleggen van wat mogelijk is in de handelsruimte van cryptocurrency komt de toewijding van BingX aan innovatie en aan klantgerichte oplossingen naar voren."

BingX streeft ernaar de gebruikerservaringen verder te verbeteren door het mechanisme naar verschillende domeinen uit te breiden. Met deze revolutionaire functies is BingX koploper bij het leveren van een veilige en efficiënte handelsomgeving, waarmee zijn toewijding aan het stimuleren van innovatie in de handel van cryptocurrency nog sterker wordt.

Over BingX

BingX is een toonaangevend cryptoplatform dat in meer dan 100 landen en regio's wereldwijd spot-, derivaten-, copy- en grid-handelsdiensten aanbiedt en als platform meer dan 5 miljoen gebruikers heeft. Via zijn platform verbindt BingX op een veilige en innovatieve manier eindgebruikers met deskundige handelaren. Ga voor meer informatie naar https://bingx.com .

