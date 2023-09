SINGAPORE, 11 de setembro de 2023 /PRNewswire/ -- A BingX está revolucionando a experiência de negociação de criptomoedas com seu recurso atualizado de Preço Garantido, para garantir zero slippagem em futuros perpétuos. Esse recurso inovador abrangerá todos os 166 pares de negociação disponíveis nos futuros perpétuos da BingX, incluindo opções populares como BTC/USDT , ETH/USDT e muito mais.

BingX garante zero slippage em Futuros Perpétuos (PRNewsfoto/BingX)

Os contratos futuros perpétuos são instrumentos de negociação de criptomoedas vinculados ao valor de um ativo subjacente. Eles permitem que os operadores de criptomoedas especulem sobre os preços futuros do ativo. Diferentemente dos contratos futuros de criptomoedas tradicionais que vêm com uma data de expiração, os futuros perpétuos são assinados perpetuamente.

O slippage em futuros perpétuos refere-se à diferença entre o preço esperado pelo qual uma negociação é colocada e o preço real pelo qual a negociação ocorre. Geralmente ocorre quando há baixa liquidez no mercado ou alta volatilidade. Pode haver menos participantes do mercado para assumir o outro lado de uma negociação e, portanto, é necessário mais tempo entre a colocação da ordem e a execução da ordem depois que um comprador ou vendedor é encontrado.

O Preço Garantido permite que os usuários da BingX executem suas negociações precisamente no preço predefinido sem se preocupar com as flutuações do mercado. Ao selecionar esse recurso ao criar uma "Trigger Order" ou " Stop-Loss Order", os usuários da BingX podem garantir que suas posições sejam executadas sem derrapagem, com a BingX assumindo os riscos associados. O recurso de Preço Garantido da BingX vem com uma taxa baseada no volume real de negociação após a execução bem-sucedida da ordem.

Megan Nyvold, chefe de branding da BingX, expressou: "Com a introdução de nosso recurso aprimorado de Preço Garantido, estamos colocando o poder da negociação de precisão nas mãos de nossos usuários. A dedicação da BingX à inovação e às soluções centradas no usuário brilha à medida que continuamos a expandir os limites do que é possível no espaço de negociação de criptomoedas."

A BingX tem o compromisso de aprimorar ainda mais as experiências dos usuários, estendendo o mecanismo a vários domínios. Com esses recursos revolucionários, a BingX está na vanguarda do fornecimento de um ambiente de negociação seguro e eficiente, solidificando sua dedicação em impulsionar a inovação na esfera de negociação de criptomoedas.

Sobre o BingX

O BingX é uma exchange de criptomoedas líder que oferece serviços de negociação à vista, de derivativos, de copytrade para mais de 100 países e regiões em todo o mundo, com mais de 5 milhões de usuários. A BingX continua a conectar usuários com traders especializados e a plataforma de forma segura e inovadora. Acesse https://bingx.com para saber mais.

FONTE BingX

