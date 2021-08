BioCheck Inc neemt DRG International Inc., een toonaangevend IVD-bedrijf, over

Transformatieve overeenkomst zorgt voor aanzienlijke groei IVD-ontwikkelings-, productie- en verkoopkanaal voor nieuwe ELISA en chemiluminescentie immunoassay-platforms

SOUTH SAN FRANCISCO, Calif., 19 augustus 2021 /PRNewswire/ -- BioCheck, Inc. heeft aangekondigd dat het DRG International, een toonaangevende fabrikant van klinische diagnostiek en onderzoeks-ELISA's met distributeurs in meer dan 110 landen, heeft overgenomen. DRG is tevens de fabrikant van de DRG:HYBRiD-XL®, een volledige geautomatiseerde analysator voor immunoassays en klinische chemie. DRG International, Inc. werkt in overeenstemming met de FDA 21 CFR 820 Quality System Regulation en de ISO 13485:2016 en MDSAP (Medical Device Single Audit Program) van TÜV Rheinland.

Roy Paxton Yih, CEO van BioCheck, Inc. zei dat " de DRG:HYBRiD-XL® en BioCheck's nieuwe geautomatiseerde chemiluminescentie-platform (ACL-Platform) ons in staat zullen stellen om de beschikbaarheid van geoptimaliseerde, betrouwbare en accurate geavanceerde klinische en diagnostische tests naar neurologische aandoeningen en andere ziektes te versnellen. Door de testontwikkelingscapaciteiten van BioCheck te koppelen aan het ontwikkelingscentrum van DRG, bevinden de gecombineerde bedrijven zich in een goede uitgangspositie om de beschikbaarheid van huidige testen snel op te schalen en nieuwe IVD-testen te ontwikkelen voor verschillende ziekten in de toekomst wereldwijd in meer dan 110 landen."

Global IVD Diagnostic Market nieuws verzorgd door "Research and Markets Publication", 8 juni 2021

"Met een geschatte waarde van meer dan USD 72,02 miljard in 2019, zal de wereldwijde In-Vitro Diagnostische (IVD) markt met een CAGR van 4,1% groeien en naar voorspelling meer dan USD 112,05 miljard bedragen in de periode 2020-2030.

"In-vitrodiagnostiek geniet een aanzienlijke populariteit in de gezondheidszorg vanwege de doeltreffendheid ervan bij het diagnosticeren van tal van medische aandoeningen, zoals besmettelijke ziekten, hartaandoeningen, kanker en nefrologische aandoeningen.

Een toename van het aantal in-vitro diagnostische tests over de hele wereld door de toegenomen incidentie van infectieuze en chronische ziekten stimuleert de groei van de IVD-markt. Daarnaast heeft de stijging in de oudere bevolking, die gevoelig is voor immunologische aandoening, de groei van de wereldwijde markt aangedreven."

Yih voegde eraan toe:"We kijken ernaar uit om de zeer getalenteerde leden te verwelkomen van het DRG team, die additionele R&D-capaciteiten en productievermogen naar BioCheck meebrengen, en ons helpen om onze klinische en IVD-gerelateerde onderzoeksactiviteiten verder te verbeteren."

Over BioCheck, Inc.

Sinds 1997 is BioCheck, Inc. betrokken bij de ontwikkeling en productie van hoogwaardige in-vitro diagnostische testkits voor de mondiale biomedische, farmaceutische en wetenschappelijke onderzoeksmarkten onder cGMP- en ISO 13485-standaarden. BioCheck vermarkt de het (geautomatiseerd chemiluminescentie-platform (ACL-Platform)) en aanverwante Covid-19- en andere cytokine, metabolische en cardiovasculaire testkits voor een makkelijke, onmiddellijke en accurate diagnose van ziektemarkers met een tafelmodel instrument. BioCheck wordt gefinancierd door doorgewinterde biotech-investeerders Emerging Technology Partners. www.biocheckinc.com

