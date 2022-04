Biocytogen nawiązuje z Merck porozumienie o współpracy w zakresie przeciwciał

PEKIN, 29 kwietnia 2022 r. /PRNewswire/ -- Firma Biocytogen Pharmaceuticals (Beijing) Co. Ltd. (Biocytogen) poinformowała o podpisaniu umowy dotyczącej oceny i opcyjnej ze spółką Merck, na mocy której Merck otrzyma wyłączną licencję na ocenę zastrzeżonych przeciwciał Biocytogen przeciwko co najmniej trzem różnym celom terapeutycznym z opcją nabycia części aktywów w późniejszym terminie, z przeznaczeniem na rozwój produktów terapeutycznych o wszechstronnym zastosowaniu na całym świecie.

W ramach tego porozumienia Biocytogen będzie dostarczać Merck przeciwciała skierowane przeciwko co najmniej trzem określonym przez nich celom z Projektu Integrum (zwanego również Platformą HiTS), które są generowane przy użyciu zastrzeżonej Platformy RenMiceTM opracowanej przez Biocytogen. Merck przeprowadzi testy wykonalności i będzie odpowiedzialna za dalszy rozwój i komercjalizację produktów w przypadku skorzystania z opcji. W ramach przedmiotowej umowy strony mogą zdecydować o uwzględnieniu dodatkowych celów.

Dr Yuelei Shen, prezes i dyrektor generalny Biocytogen, oświadczył: „Dzięki uznaniu przez Merck naszej zastrzeżonej platformy i możliwości odkrywania przeciwciał wierzymy, że wyróżniające się preparaty będące kandydatami na leki generowane w oparciu o nasze innowacyjne modele i platformę wykrywania mogą przyspieszyć rozwój nowych terapii opartych na przeciwciałach. Projekt Integrum oparty na RenMiceTM ma na celu odkrycie przeciwciał przeciwko ponad 1 tys. celów terapeutycznych. Aby w pełni wykorzystać potencjał platformy, do tego przedsięwzięcia zapraszamy partnerów z całego świata".

Biocytogen

Biocytogen Pharmaceuticals (Pekin) Co., Ltd. jest międzynarodową spółką biotechnologiczną zajmującą się badaniami i rozwojem nowych leków przy użyciu innowacyjnych technologii. Koncern dąży do tego, aby zostać światowym liderem w dziedzinie nowych leków, które przyniosą korzyści pacjentom na całym świecie. W oparciu o w pełni ludzkie przeciwciała RenMabTM i o myszy RenLiteTM umożliwiające produkcję w pełni ludzkich przeciwciał o silnych reakcjach humoralnych, wysoce zróżnicowanym spektrum przeciwciał i doskonałym powinowactwie, Biocytogen zintegrował swoje platformy rozwoju przeciwciał monoklonalnych i bispecyficznych, platformy badania skuteczności leków in vivo oraz zaawansowane zdolności w zakresie rozwoju klinicznego, usprawniając tym samym cały proces opracowywania leków. Firma wdrożyła Projekt Integrum, pierwszy na świecie zakrojony na szeroką skalę program badań nad odkrywaniem przeciwciał, w którym zastosowano metodologię badań skuteczności in vivo opartą na dowodach naukowych w celu jednoczesnego generowania i badania przeciwciał przeciwko ponad 1 tys. potencjalnych celów, które podlegają terapii lekami, a z których większość nie została jeszcze poddana badaniom klinicznym. Dzięki realizacji wspomnianego projektu Biocytogen nawiązała stałą współpracę z dziesiątkami partnerów na całym świecie w celu opracowania pierwszych i/lub najlepszych w swojej klasie leków na bazie przeciwciał. Linia produktów Biocytogen obejmuje 12 podstawowych produktów, z których dwa znajdują się w fazie II wieloregionalnych badań klinicznych (MRCT), oraz dwa w fazie I. Firma Biocytogen ma siedzibę główną w Pekinie, natomiast oddziały mieszczą się w Haimen Jiangsu (Szanghaj), Bostonie (USA) i Heidelbergu w Niemczech.

Merck

Merck, wiodąca firma naukowo-technologiczna, jest aktywna w obszarze opieki zdrowotnej, nauk przyrodniczych i elektroniki. Codziennie blisko 60 tys. pracowników pozytywnie wpływa na życie milionów ludzi, opracowując bardziej pozytywne i zrównoważone sposoby na życie. Od rozwijania technologii edycji genów i odkrywania wyjątkowych sposobów leczenia najtrudniejszych chorób po udostępnianie inteligencji urządzeń - spółka jest obecna wszędzie. W 2021 roku osiągnęła sprzedaż na poziomie 19,7 miliarda euro w 66 krajach.

Poszukiwania naukowe i odpowiedzialna przedsiębiorczość mają kluczowe znaczenie dla postępu technologicznego i naukowego firmy Merck. Tak właśnie prosperuje ona od momentu założenia w 1668 roku. Rodzina założycielska nadal pozostaje większościowym udziałowcem. Spółka posiada ogólnoświatowe prawa do nazwy i marki Merck. Jedynymi wyjątkami są Stany Zjednoczone i Kanada, gdzie sektory biznesowe Merck działają jako EMD Serono w opiece zdrowotnej, MilliporeSigma w dziedzinie nauk przyrodniczych oraz EMD Electronics.

Kontakt dla mediów: Jenna Frame, [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1358305/Biocytogen_Logo.jpg

SOURCE Biocytogen