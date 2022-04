Biocytogen uzatvára dohodu o protilátkach so spoločnosťou Merck

PEKING, 29. apríla 2022 /PRNewswire/ -- Spoločnosť Biocytogen Pharmaceuticals (Beijing) Co., Ltd. (Biocytogen) oznámila, že uzavrela so spoločnosťou Merck dohodu o hodnotení a opcii, ktorá im poskytne výhradnú licenciu na hodnotenie vlastných protilátok spoločnosti Biocytogen proti najmenej trom odlišným cieľom s možnosťou neskoršieho nadobudnutia niektorých aktív na vývoj terapeutického produktu pre rôzne použitia na celom svete.

Na základe zmluvy bude spoločnosť Biocytogen poskytovať spoločnosti Merck protilátky namierené proti najmenej trom cieľom, ktoré sú špecifikované z projektu Integrum od spoločnosti Biocytogen (nazývané aj platforma HiTS) a generované využitím patentovanej platformy RenMiceTM od spoločnosti Biocytogen. Spoločnosť Merck vykoná testy uskutočniteľnosti a, pri využití opcie, bude zodpovedná za ďalší vývoj a komercializáciu produktov. Do tejto dohody môžu byť na základe vzájomného uváženia zahrnuté ďalšie ciele.

Dr. Yuelei Shen, prezident a generálny riaditeľ spoločnosti Biocytogen, povedal: „Sme presvedčení, že vďaka tomu, že spoločnosť Merck uznala našu patentovanú platformu a schopnosti objavovania protilátok, veríme, môžu diferencovaní kandidáti generovaní z našich inovatívnych modelov a platformy objavovania rýchlo rovzíjať nové terapeutiká založené na protilátkach. Cieľom nášho projektu Integrum založeného na RenMiceTM je objaviť protilátky proti viac ako 1 000 cieľom. Vítame spoluprácu s partnermi na celom svete, aby sme využili plný potenciál tejto platformy."

O spoločnosti Biocytogen

Biocytogen Pharmaceuticals (Peking) Co., Ltd. je globálna biotechnologická spoločnosť, ktorá riadi výskum a vývoj nových liekov s inovatívnymi technológiami. Spoločnosť je odhodlaná stať sa globálnym lídrom v oblasti nových liekov, ktoré budú prinášať výhody pacientom na celom svete. Spoločnosť Biocytogen, na základe plne ľudských protilátok myší RenMabTM a RenLiteTM pre produkciu plne humánnych protilátok s robustnými humorálnymi reakciami, vysoko rozmanitými zoznamami protilátok a vynikajúcou afinitou, integrovala svoje platformy do platforiem na vývoj monoklonálnych a bišpecifických protilátok, in vivo platforiem na skríning účinnosti liekov a silnej schopnosti klinického vývoja na zefektívnenie celého procesu vývoja liekov. Spoločnosť Biocytogen spustila projekt Integrum, prvý rozsiahly svetový program skríningu objavovania protilátok na svete, ktorý využíva metodológiu skríningu účinnosti in vivo založenú na dôkazoch na súbežnú tvorbu a skríning protilátok proti viac ako 1 000 cieľom potenciálnych liekov, z ktorých väčšina ešte nebola preskúmaná v klinických štúdiách. Implementáciou projektu Integrum spoločnosť Biocytogen nadviazala prebiehajúcu spoluprácu s desiatkami partnerov po celom svete s cieľom výroby mnohých prvotriednych alebo najlepších liekov s protilátkami vo svojej triede. Systém spoločnosti Biocytogen obsahuje 12 hlavných produktov, z ktorých 2 produkty sú v 2. fáze multiregionálnych klinických skúšaní (MRCT) a 2 produkty sú v 1. fáze. Spoločnosť Biocytogen so sídlom v Pekingu má pobočky v Chaj-men Ťiang-su, Šanghaji, Bostone v USA a Heidelbergu v Nemecku.

O spoločnosti Merck

Spoločnosť Merck, popredná vedecká a technologická spoločnosť, pôsobí v oblasti zdravotnej starostlivosti, biologických vied a elektroniky. Približne 60 000 zamestnancov sa každý deň snaží pozitívne meniť životy miliónov ľudí vytváraním radostnejších a udržateľnejších spôsobov života. Spoločnosť je všade – od pokrokových technológií upravovania génov a objavovania jedinečných spôsobov liečby tých najnáročnejších chorôb až po umožnenie využívania inteligencie zariadení. V roku 2021 spoločnosť Merck vygenerovala v 66 krajinách tržby vo výške 19,7 miliardy EUR.

Kľúčom k technologickému a vedeckému pokroku spoločnosti Merck je vedecký prieskum a zodpovedné podnikanie. Takto sa spoločnosti Merck darí od svojho založenia v roku 1668. Väčšinovým vlastníkom verejne kótovanej spoločnosti zostáva zakladateľská rodina. Spoločnosť Merck vlastní globálne práva na názov a značku Merck. Jedinými výnimkami sú USA a Kanada, kde obchodné sektory spoločnosti Merck pôsobia ako EMD Serono v oblasti zdravotnej starostlivosti, MilliporeSigma v oblasti biologických vied a EMD Electronics.

Kontakt pre médiá: Jenna Frame, [email protected]

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1358305/Biocytogen_Logo.jpg

SOURCE Biocytogen