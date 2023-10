BioLineRx schließt exklusive Lizenzvereinbarung für Motixafortide in Asien, beraten von MSQ Ventures

NEW YORK, 31. Oktober 2023 /PRNewswire/ -- MSQ Ventures („MSQ") freut sich bekanntgeben zu können, dass sein Kunde BioLineRx Ltd. („BioLineRx") (NASDAQ/TASE: BLRX) eine exklusive Lizenzvereinbarung mit Guangzhou Gloria Biosciences Co., Ltd. („GloriaBio") und einem assoziierten Investor für die Entwicklung von Motixafortide für alle Indikationen in Asien abgeschlossen hat.

Die Lizenzvereinbarung sieht eine Vorauszahlung von 15 Millionen US-Dollar und eine Kapitalbeteiligung von 14,6 Millionen US-Dollar, bis zu 50 Millionen US-Dollar an potenziellen Entwicklungs- und regulatorischen Meilensteinen, bis zu 200 Millionen US-Dollar an potenziellen kommerziellen Meilensteinen und gestaffelte zweistellige Lizenzgebühren auf den Umsatz vor.

„Angesichts der Fachkompetenz und Erfolgsbilanz von GloriaBio bei der Entwicklung und Kommerzialisierung von Krebsimmuntherapien in China glauben wir, dass GloriaBio gut geeignet ist, um Motixafortide in Asien weiter zu entwickeln. GloriaBio hat ein klares Bekenntnis zu den Motixafortide-Programmen in den Bereichen Stammzellmobilisierung und Bauchspeicheldrüsenkrebs in Asien demonstriert, und diese Transaktion verschafft uns zusätzliches Kapital, um unsere Pläne zur Markteinführung in den USA fortzusetzen", so Philip Serlin, Chief Executive Officer von BioLineRx Ltd. „Wir freuen uns sehr über den raschen und erfolgreichen Abschluss dieser monumentalen Lizenzvereinbarung für den asiatischen Markt. Das MSQ-Team zeigte schon in unseren ersten Gesprächen eine bemerkenswerte Agilität und ein tiefgehendes Verständnis des gegenseitigen Nutzens für beide Parteien. Das disziplinierte Deal-Management von MSQ sorgte für einen nahtlosen Ablauf. Dank ihrer visionären Führung, ihrer Fachkompetenz und ihren beeindruckenden Umsetzungsfähigkeiten spielte Echo eine Schlüsselrolle beim Zustandekommen dieser Zusammenarbeit."

„Wir freuen uns, diese strategische Partnerschaft mit BioLineRx einzugehen, und engagieren uns für die Entwicklung und Vermarktung von Motixafortide in Asien, von dem wir glauben, dass es durch klare Synergien mit Zimberelimab zusätzlichen Wert für das Portfolio von GloriaBio bringen wird", äußerte Jiman Zhu, Gründer von GloriaBio. „Die großartigen Bemühungen des MSQ-Teams hatten einen enormen Einfluss auf den Abschluss dieser erfolgreichen Transaktion in so kurzer Zeit. Das MSQ-Team gab beiden Seiten wertvolle Ratschläge. Wir sind beeindruckt von den umfassenden Kenntnissen des MSQ-Teams in Bezug auf Finanzstrukturen und Arzneimittelentwicklung."

Echo Hindle-Yang, CEO von MSQ, reflektiert über die Transaktion: „Wir sind begeistert von der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit zwischen BioLineRx, dem Pionierunternehmen hinter dem von der FDA-zugelassenen APHEXDA™ (Motixafortide), und GloriaBio, dem Team hinter dem PD-1-Inhibitor YuTuo® (Zimberelimab). Diese Partnerschaft unterstreicht ihr Engagement, die Entwicklung von Arzneimitteln weltweit voranzutreiben und Patienten auf globaler Ebene zu helfen. BioLineRx bringt eine innovative Pipeline, die erfolgreiche FDA-Zulassung von APHEXDA™ für die Mobilisierung von Stammzellen, strategische Kooperationsmöglichkeiten und ein erfahrenes Team mit. Andererseits ist GloriaBio mit seinen Fachkenntnissen in den Bereichen Krebsimmuntherapien, klinischen Entwicklungsfähigkeiten und starken Kommerzialisierungskapazitäten in Asien ein hervorragender Partner. Das Engagement von Führungskräften wie Herrn Serlin, Dr. Zhu und ihren hervorragenden Teams spielten eine entscheidende Rolle beim raschen Erfolg dieses transformativen Geschäfts. Im Rahmen dieser bedeutenden Partnerschaft erwarten wir mit Spannung die positiven Entwicklungen, die vor uns liegen und eine noch bessere Zukunft für die Patienten weltweit versprechen."

Informationen zu MSQ

MSQ Ventures ist ein in New York ansässiges grenzübergreifendes Beratungsunternehmen, das mit seinem fundierten Wissen, seinem starken Netzwerk und seinen regionalen Kenntnissen eine Brücke zwischen den Gesundheitsindustrien auf der ganzen Welt schlägt.

