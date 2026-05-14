BioQ debuta en in-cosmetics Global, demostrando la creciente fortaleza de China en innovación de ingredientes

PARÍS, 14 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- BioQ, la filial de biotecnología de la marca china de cuidado de la piel GUYU, hizo su primera aparición como proveedor de materias primas en in-cosmetics Global, celebrada del 14 al 16 de abril de 2026 en París. Considerado el evento más prestigioso para ingredientes cosméticos, solo admite empresas con probada capacidad independiente de I+D y producción, lo que sitúa a BioQ junto a gigantes consolidados. El científico sénior de BioQ, Hou Sen, presentó tres ingredientes patentados, demostrando la capacidad de GUYU para desarrollar y producir de forma independiente todas sus materias primas clave.

BioQ - GUYU participates in in-cosmetics Global 2026

AuroGlab es una glabridina avanzada de alta pureza derivada de Glycyrrhiza glabra. Gracias a su proceso patentado de purificación por fusión-cristalización, BioQ ha alcanzado una pureza del 99%, una de las más altas del sector. Su tecnología de encapsulación de 28 nanómetros aumenta la absorción transdérmica 3,4 veces, mientras que sus mecanismos de administración dirigida mejoran la precisión en la acción sobre los melanocitos.

El ginsenósido CK es un metabolito del ginseng poco común y altamente activo. Mediante un sistema de cribado enzimático impulsado por IA, BioQ logró una producción a escala industrial de alta pureza con concentraciones más de 7.000 veces superiores a las de las fuentes naturales. Los estudios de eficacia demuestran que el ginsenósido CK interactúa con 22 dianas antienvejecimiento, superando a varios principios activos de referencia.[1]

Las vesículas extracelulares biomiméticas (BEV) se inspiran en cuatro descubrimientos galardonados con el Premio Nobel. Representan el ingrediente funcional líder a nivel mundial, diseñado para imitar con precisión las estructuras celulares humanas. Al enviar señales de juventud directamente a las células, las BEV aprovechan los beneficios de la tecnología de exosomas, evitando los riesgos potenciales asociados con los exosomas naturales. Su preciso tamaño de partícula de 18,7 nm le permite penetrar la superficie de la piel de forma no invasiva, llegando hasta las células.

Mediante programación funcional guiada por IA, BEV combina una proporción optimizada de ingredientes activos a nivel genético, como miRNA, siRNA, NAD+ y PDRN, para amplificar significativamente sus efectos antienvejecimiento. Las pruebas de laboratorio muestran que BEV reduce las células envejecidas en un 64,08% en tan solo ocho horas.[2] Además, después de 24 horas, restaura los niveles de energía ATP de las células de 58 años al 89% de la vitalidad que se encuentra en las células de 20 años.[3] De forma separada, exhibe niveles de actividad central de 2,2 a 6,7 veces superiores a los de los exosomas derivados de humanos.

Actualmente protegido por dos patentes clave, este ingrediente es un elemento central del liderazgo de GUYU en la vanguardia del antienvejecimiento celular. Como empresa fundamental en el establecimiento de los estándares nacionales chinos para este campo, el desarrollo de BEV por parte de GUYU marca oficialmente el inicio de la era del cuidado de la piel de precisión a nivel celular.

El debut de BioQ en in-cosmetics Global indica que GUYU se ha convertido en una empresa tecnológica líder capaz de exportar materias primas patentadas al mercado global, lo que refleja la creciente influencia de la innovación china en la cadena de suministro de belleza.

[1] Datos procedentes del informe interno del laboratorio de la marca. [2] Datos procedentes de SGS-CSTC Standards Technical Services Co., Ltd. (Sucursal de Guangzhou) (Informe nº: GZCPCH26000902-01CN). Los resultados indicaron una reducción del 64,08% en la proporción de células positivas para β-galactosidasa asociada a la senescencia (SA-β-gal) en comparación con el grupo control tras 8 horas de tratamiento con HME. [3] Datos procedentes de Shaanxi Boxi General Testing Technology Co., Ltd. (Informe nº: G4431-2601075). Los resultados demostraron que el tratamiento con HME durante 24 horas aumentó los niveles de ATP en los fibroblastos de los sujetos en un 111,9%, restaurándolos al 89% de los niveles observados en fibroblastos de individuos de 20 años.

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