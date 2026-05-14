BioQ fait ses débuts au salon in‑cosmetics Global, mettant en avant la force croissante de la Chine en matière d'innovation dans le domaine des ingrédients

PARIS, 14 mai 2026 /PRNewswire/ -- BioQ, la filiale biotechnologique de la marque chinoise de soins de la peau GUYU, a fait sa première apparition en tant que fournisseur de matières premières au salon in-cosmetics Global, qui s'est tenu du 14 au 16 avril 2026 à Paris. Considéré comme le salon le plus prestigieux au monde pour ce qui est des ingrédients cosmétiques, l'événement n'accueille que des entreprises ayant des capacités de R&D et de production indépendantes et éprouvées, ce qui place BioQ aux côtés des géants bien établis. Hou Sen, scientifique principal chez BioQ, a présenté trois ingrédients brevetés, démontrant ainsi la capacité de GUYU à développer et à produire de manière indépendante toutes ses matières premières clés.

BioQ - GUYU participates in in-cosmetics Global 2026

AuroGlab est une encapsulation de glabridine avancée de haute pureté issue de Glycyrrhiza glabra. Grâce à une purification exclusive par cristallisation par fusion, BioQ a atteint une pureté de 99 %, soit l'une des plus élevées de l'industrie. Sa technologie d'encapsulation à 28 nanomètres multiplie par 3,4 l'absorption transdermique, tandis que les mécanismes d'administration ciblée améliorent la précision de l'action sur les mélanocytes.

Le ginsénoside CK est un métabolite rare et hautement actif du ginseng. Grâce à un système de criblage enzymatique piloté par l'IA, BioQ a mis au point une production industrielle à haute pureté, avec des concentrations plus de 7 000 fois supérieures à celles des sources naturelles. Les études d'efficacité montrent que le CK agit sur 22 cibles anti-âge, surpassant plusieurs ingrédients actifs de référence.[1]

Les vésicules extracellulaires biomimétiques (BEV) s'inspirent de quatre découvertes du prix Nobel. Il s'agit d'un ingrédient fonctionnel au monde conçu pour simuler précisément les structures et les fonctions des exosomes humaines . En délivrant des signaux de jeunesse directement aux cellules, BEV tire parti des avantages de la technologie des exosomes tout en évitant les risques potentiels associés aux exosomes naturels. Sa taille précise de 18,7 nm lui permet de pénétrer la surface de la peau de manière non invasive et d'atteindre le niveau cellulaire en profondeur.

Grâce à une programmation fonctionnelle guidée par l'IA, BEV combine une proportion optimisée d'ingrédients actifs au niveau des gènes, tels que le miARN, le siARN, le NAD+ et le PDRN, afin d'amplifier considérablement ses effets anti-âge. Des tests en laboratoire montrent que le BEV réduit le vieillissement des cellules de 64,08 % en seulement huit heures.[2] En outre, après 24 heures, il restaure les niveaux d'énergie ATP de cellules âgées de 58 ans à 89 % de ceux qui trouvés dans des cellules âgées de 20 ans.[3] Par ailleurs, il présente des niveaux d'activité basique de 2,2 à 6,7 fois supérieurs à ceux des exosomes d'origine humaine.

Actuellement protégé par deux brevets stratégiques, cet ingrédient est l'un des piliers du leadership de GUYU à la pointe de l'anti-âge cellulaire. En tant qu'entreprise clé participant à l'élaboration des normes nationales chinoises dans ce domaine, le développement de la technologie BEV par GUYU marque officiellement le début de l'ère des soins de la peau de précision au niveau cellulaire.

Les débuts de BioQ au salon in-cosmetics Global confirment que GUYU est devenue une entreprise technologique en amont capable d'exporter des matières premières sur le marché mondial, ce qui témoigne de l'influence croissante de l'innovation chinoise dans la chaîne d'approvisionnement en produits de beauté.

[1] Source de données du rapport interne du laboratoire de la marque [2] Données issues de SGS-CSTC Standards Technical Services Co., Ltd. (Bureau de Guangzhou) (Rapport N° : GZCPCH26000902-01CN). Les résultats indiquent une réduction de 64,08 % de la proportion des cellules positives à la β-galactosidase associée à la sénescence (SA-β-gal) par rapport au groupe modèle après un traitement de 8 heures à l'HME. [3] Données provenant de Shaanxi Boxi General Testing Technology Co., Ltd. (Rapport n° : G4431-2601075). Les résultats ont montré qu'un traitement à l'HME pendant 24 heures augmentait de 111,9 % les niveaux d'ATP dans les fibroblastes des sujets, les ramenant à 89 % des niveaux observés dans les fibroblastes d'individus âgés de 20 ans.

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