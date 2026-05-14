BioQ präsentiert sich erstmals auf der incosmetics Global und demonstriert Chinas wachsende Stärke im Bereich der Inhaltsstoffinnovation

PARIS, 14. Mai 2026 /PRNewswire/ -- BioQ, die Biotechnologie-Tochtergesellschaft der chinesischen Hautpflegemarke GUYU, war erstmals als Rohstofflieferant auf der in-cosmetics Global vertreten, die vom 14. bis 16. April 2026 in Paris stattfand. Die Veranstaltung gilt weithin als die renommierteste Plattform für Kosmetikwirkstoffe und lässt nur Unternehmen zu, die über nachgewiesene unabhängige Forschungs-, Entwicklungs- und Produktionskapazitäten verfügen – wodurch BioQ in eine Reihe mit etablierten Branchenriesen gestellt wird. Hou Sen, leitender Wissenschaftler bei BioQ, stellte drei firmeneigene Inhaltsstoffe vor und demonstrierte damit die Fähigkeit von GUYU, alle wichtigen Rohstoffe selbstständig zu entwickeln und herzustellen.

BioQ - GUYU participates in in-cosmetics Global 2026

AuroGlab ist ein hochreines, fortschrittliches Glabridin, das aus Glycyrrhiza glabra gewonnen wird. Durch ein firmeneigenes Reinigungsverfahren mittels Schmelzkristallisation hat BioQ eine Reinheit von 99 % erreicht – eine der höchsten in der Branche. Die 28-Nanometer-Verkapselungstechnologie steigert die transdermale Absorption um das 3,4-Fache, während gezielte Abgabemechanismen die Präzision bei der Ansprache der Melanozyten verbessern.

Ginsenosid CK ist ein seltener, hochaktiver Ginseng-Metabolit. Mithilfe eines KI-gesteuerten Enzym-Screening-Systems erreichte BioQ eine hochreine Produktion im industriellen Maßstab mit Konzentrationen, die über 7.000-mal höher sind als in natürlichen Quellen. Wirksamkeitsstudien zeigen, dass CK auf 22 Anti-Aging-Zielstrukturen einwirkt und dabei mehrere Referenzwirkstoffe übertrifft.[1]

Biomimetische extrazelluläre Vesikel (BEV) sind von vier mit dem Nobelpreis ausgezeichneten Entdeckungen inspiriert. Sie stellen den weltweit führenden funktionellen Inhaltsstoff dar, der entwickelt wurde, um menschliche Zellstrukturen präzise nachzuahmen. Indem BEV jugendliche Signale direkt an die Zellen übermittelt, nutzt es die Vorteile der Exosom-Technologie und vermeidet gleichzeitig die potenziellen Risiken, die mit natürlichen Exosomen verbunden sind. Dank seiner präzisen Partikelgröße von 18,7 nm dringt es nicht-invasiv in die Hautoberfläche ein und gelangt tief bis auf die zelluläre Ebene.

Durch KI-gesteuerte funktionelle Programmierung kombiniert BEV ein optimiertes Verhältnis von Wirkstoffen auf Genebene, wie miRNA, siRNA, NAD+ und PDRN, um seine Anti-Aging-Wirkung deutlich zu verstärken. Labortests zeigen, dass BEV alternde Zellen innerhalb von nur acht Stunden um 64,08 % reduziert.[2] Darüber hinaus stellt es nach 24 Stunden den ATP-Energiespiegel von 58-jährigen Zellen auf 89 % der Vitalität von 20-jährigen Zellen wieder her.[3] Unabhängig davon weist es eine 2,2- bis 6,7-mal höhere Kernaktivität auf als die aus menschlichen Zellen gewonnenen Exosomen.

Dieser Inhaltsstoff, der derzeit durch zwei Kernpatente geschützt ist, ist ein Kernstück der Führungsrolle von GUYU an der Spitze der zellulären Anti-Aging-Forschung. Als eines der führenden Unternehmen bei der Festlegung der chinesischen nationalen Standards in diesem Bereich markiert die Entwicklung von BEV durch GUYU offiziell den Beginn des Zeitalters der präzisen Hautpflege auf zellulärer Ebene.

Das Debüt von BioQ auf der in-cosmetics Global signalisiert, dass GUYU zu einem vorgelagerten Technologieunternehmen geworden ist, das in der Lage ist, proprietäre Rohstoffe auf den globalen Markt zu exportieren, was den wachsenden Einfluss chinesischer Innovationen in der Lieferkette der Schönheitsindustrie widerspiegelt

[1] Datenquelle aus dem internen Bericht des Markenlabors [2] Daten stammen von der SGS-CSTC Standards Technical Services Co., Ltd. (Guangzhou Branch) (Bericht Nr.: GZCPCH26000902-01CN). Die Ergebnisse zeigten nach einer 8-stündigen Behandlung mit HME einen Rückgang des Anteils an SA-β-Gal-positiven Zellen (seneszenzassoziierte β-Galactosidase) um 64,08 % im Vergleich zur Modellgruppe [3] Daten stammen von der Shaanxi Boxi General Testing Technology Co., Ltd. (Bericht Nr.: G4431-2601075). Die Ergebnisse zeigten, dass eine 24-stündige Behandlung mit HME den ATP-Spiegel in den Fibroblasten der Probanden um 111,9 % erhöhte und ihn damit auf 89 % des Wertes anheben konnte, der in Fibroblasten von 20-Jährigen beobachtet wurde.

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