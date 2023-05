BioRay reicht IND-Antrag für BRY812 ein, ein neuartiges Antikörper-Wirkstoff-Konjugat, das auf LIV-1 abzielt

SHANGHAI, 26. Mai 2023 /PRNewswire/ --BioRay Pharmaceutical Co Ltd. (im Folgenden als BioRay bezeichnet) (BioRay) gab bekannt, dass der IND-Antrag (Investigational New Drug) für die klinische Erprobung des firmeneigenen BRY812, eines neuartigen Antikörper-Wirkstoff-Konjugats (ADC), das auf menschliches LIV-1 zur Behandlung fortgeschrittener bösartiger Tumore abzielt, von der China National Medical Products Administration (NMPA) angenommen wurde (Zulassungsnummer CXSL2300366).

LIV-1, auch SLC39A6 oder ZIP6 genannt, ist ein Multipass-Transmembranprotein mit Zink-Transporter- und Metalloproteinase-Aktivität. Seine Beteiligung am homöostatischen Stoffwechsel von Zink in Zellen und seine Rolle bei der Förderung des Zellwachstums machen es zu einem Schlüsselfaktor bei der Metastasierung von Tumoren und dem epithelial-mesenchymalen Transformationsprozess (EMT).

BRY812 ist ein gegen LIV-1 gerichteter ADC, der auf der CysLink™-Technologieplattform von BioRay entwickelt wurde, bei der eine hochstabile Konjugation durch irreversible Chemie erzeugt wird. Durch die Bindung an LIV-1 auf der Oberfläche von Tumorzellen gelangt der ADC-Target-Komplex durch Endozytose in das Lysosom der Tumorzelle und setzt dort niedermolekulare Toxine frei, die Tumorzellen selektiv abtöten. In präklinischen pharmakologischen Studien zeigte BRY812 eine signifikante Antitumoraktivität in verschiedenen Tumormodellen. Im Vergleich zu anderen ADCs, die auf denselben Signalweg abzielen, weistBRY812 eine höhere Stabilität im Blutkreislauf auf, da der Austausch der Nutzlast entfällt und die Toxine selektiver an das Tumorgewebe abgegeben werden, was in präklinischen Toxikologiestudien zu einem besseren Sicherheitsprofil führte. Weltweit hat noch kein auf LIV-1 abzielender ADC die Marktzulassung erhalten, und es wird erwartet, dass BRY812 von BioRay der zweite LIV-1-ADC sein wird, der die klinische Phase erreicht.

Dr. Haibin Wang, CEO von BioRay, erklärte: „Seit Januar dieses Jahres haben wir die IND-Zulassung für zwei innovative Antikörper-Medikamentenkandidaten, BR108 und BRY805, erhalten. Wir setzen uns dafür ein, bessere Therapiemöglichkeiten für Patienten mit Krebs und immunvermittelten Krankheiten zu finden. Wir werden die Erforschung innovativer Zielmoleküle, Technologien und therapeutischer Modalitäten, einschließlich ADCs, fortsetzen.

Informationen zu BioRay

BioRay ist ein Pionier in Chinas biopharmazeutischer Industrie, der sich auf immunvermittelte Krankheiten konzentriert. Sein umfangreiches Autoimmun- und Onkologieportfolio umfasst sechs vermarktete Produkte und über 10 Arzneimittelkandidaten im klinischen Stadium. BioRay betreibt eine vollständig integrierte Plattform mit End-to-End-Fähigkeiten in den Bereichen Arzneimittelforschung, klinische Entwicklung, Herstellung und Vermarktung und beschäftigt weltweit mehr als 1.500 Mitarbeiter, mit Hauptstandorten in Taizhou, Hangzhou, Shanghai und San Diego.

Weitere Informationen über BioRay finden Sie auf der Website des Unternehmens: www.bioraypharm.com/en/

