Biosense Webster führt den OCTARAY™ Mapping-Katheter mit TRUEref™-Technologie ein

Der OCTARAY™ Mapping-Katheter mit TRUEref™-Technologie liefert Ärzten die präzisen Informationen, die sie für Katheterablationseingriffe zur Behandlung von Herzrhythmusstörungen benötigen 1,2†

IRVINE, Kalifornien, 6. September 2022 /PRNewswire/ -- Biosense Webster, Inc., Teil von Johnson & Johnson MedTech‡, gab heute die Markteinführung des OCTARAY™ Mapping-Katheters mit TRUEref™ Technologie bekannt, der auf dem CARTO™ 3 Version 7 System basiert. Der OCTARAY™ Mapping-Katheter wurde für das Mapping von Herzrhythmusstörungen, einschließlich Vorhofflimmern, entwickelt. Der Katheter verfügt über acht Splines mit verbesserten Elektrodenabständen, um kürzere und effizientere Mapping-Zeiten als der PENTARAY™ NAV ECO Mapping-Katheter zu ermöglichen, was die Gesamtdauer des Ablationsverfahrens verkürzen kann.2,8§

Die interaktive Multichannel-Pressemitteilung finden Sie hier: https://www.multivu.com/players/English/9002453-biosense-webster-launches-the-octaray-mapping-catheter-with-trueref-technology/

Vorhofflimmern ist die häufigste Form von Herzrhythmusstörungen und betrifft weltweit fast 40 Millionen Menschen.3 Vorhofflimmern ist eine fortschreitende Erkrankung, die sich unbehandelt im Laufe der Zeit verschlimmern oder zu anderen schwerwiegenden Komplikationen wie Herzerkrankungen oder Schlaganfällen führen kann.4,5 Die Katheterablation ist ein sicheres und wirksames Verfahren zur Wiederherstellung der fehlerhaften elektrischen Signale des Herzens, die einen abnormalen Herzrhythmus verursachen.6 Der OCTARAY™ Mapping-Katheter kann Arrhythmien in jeder Kammer abbilden und bietet Ärzten eine verbesserte Transparenz, Geschwindigkeit und Integration, um schnell präzise Informationen für ihre Katheterablationseingriffe zu erfassen.1,2†

„Mit mehr Splines und Elektroden, der größeren Oberflächenabdeckung und der verbesserten Signalqualität des OCTARAY™ Mapping-Katheters kann ich die Anatomie und die Leitungseigenschaften der interessierenden Kammer besser verstehen", so Dr. Amit Thosani, Direktor der kardialen Elektrophysiologie im Allegheny Health Network.* „Dieser Katheter hilft mir nicht nur, Mapping genauer und effizienter zu gestalten, sondern ermöglicht auch eine bessere patientenspezifische Therapie."

Die TRUEref™-Technologie ist eine neuartige Mapping-Referenzelektrode, die den Einfluss von Fernfeldsignalen reduziert.7** Der Katheter verfügt über achtundvierzig kleine Mapping-Elektroden auf acht Splines, reduzierte Elektrodengröße und enge Elektrodenabstände.1†† Der OCTARAY™ Mapping-Katheter mit TRUEref™ Technologie identifiziert präzise Läsionslücken1‡‡ und verbessert die Charakterisierung von Läsionssets im Vergleich zum PENTARAY™ NAV ECO High Density Mapping-Katheter.1§§ Der Katheter ermöglicht eine präzisere und detailliertere Mapping mit verbesserter Signalqualität.1***

„Ich bin begeistert, dass der OCTARAY™ Mapping-Katheter die Palette der in meiner Einrichtung verfügbaren Instrumente zur Darstellung von Herzrhythmusstörungen erweitert", sagte Dr. Benjamin Berte, Co-Chefarzt und Co-Leiter der Elektrophysiologie am Kantonsspital Luzern.** „Da die Prävalenz von Patienten mit Vorhofflimmern weiter steigt, benötigen Ärzte innovative Instrumente, um ihren Patienten effizientere und effektivere Verfahren anbieten zu können."

„Wir sind stolz darauf, dass Biosense Webster seit drei Jahrzehnten führend in der Wissenschaft und Technologie der Herzablation ist und den neuen OCTARAY™ Mapping-Katheter mit TRUEref™ Technologie als neuestes Mapping-Tool für Elektrophysiologen in den USA und EMEA auf den Markt bringen kann", sagte Dr. Michael Bodner, Worldwide President, Biosense Webster, Inc., und fügte hinzu, dass „durch die kürzere und effizientere Mapping-Zeit der Katheter sowohl dem Patienten, als auch dem Arzt zugutekommt, da er kürzere Behandlungszeiten ermöglicht und gleichzeitig eine höhere Genauigkeit und Detailgenauigkeit bietet."

Der OCTARAY™ Mapping-Katheter mit TRUEref™ Technologie ist jetzt in den USA und in EMEA erhältlich und hat sowohl die CE-Kennzeichnung als auch die 510(k)-Zulassung der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) erhalten. Weitere Informationen finden Sie auf der OCTARAY-Seite auf unserer Website.

Informationen zu Biosense Webster

Biosense Webster ist Weltmarktführer in der Wissenschaft und Technologie, die der Diagnose und Behandlung von Herzrhythmusstörungen zugrunde liegen. Das spezialisierte Medizintechnikunternehmen mit Hauptsitz in Irvine, Kalifornien, ist Teil der Johnson & Johnson MedTech-Unternehmensfamilie und arbeitet weltweit an der Weiterentwicklung von Instrumenten und Lösungen, die Elektrophysiologen bei der Erkennung, Behandlung und Versorgung unterstützen. Mehr Informationen unter www.biosensewebster.com und verbinden Sie sich mit uns auf LinkedIn und Twitter .

Informationen zu Johnson & Johnson MedTech

Bei Johnson & Johnson MedTech setzen wir unser vielfältiges Fachwissen im Gesundheitswesen, zielgerichtete Technologien und unsere Leidenschaft für Menschen ein, um die Zukunft medizinischer Interventionen zu verändern und allen Menschen ein bestmögliches Leben zu ermöglichen. Seit mehr als einem Jahrhundert treiben wir bahnbrechende wissenschaftliche Innovationen voran, um ungedeckte Bedürfnisse zu befriedigen und die Gesundheit neu zu gestalten. In den Bereichen Chirurgie, Orthopädie, Optik und interventionelle Lösungen tragen wir weiterhin dazu bei, Leben zu retten und eine Zukunft zu schaffen, in der Gesundheitslösungen intelligenter, weniger invasiv und personalisierter sind. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.jnjmedtech.com .

Hinweise in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen" gemäß der Definition im Private Securities Litigation Reform Act von 1995 über den OCTARAY™ Mapping-Katheter mit TRUEref™-Technologie. Der Leser wird darauf hingewiesen, sich nicht auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Die vorliegenden Aussagen basieren auf aktuellen Erwartungen im Hinblick auf zukünftige Ereignisse. Sollten sich die zugrundeliegenden Annahmen als unzutreffend erweisen oder bekannte oder unbekannte Risiken oder Unwägbarkeiten eintreten, könnten die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den Erwartungen und Prognosen von Biosense Webster, Inc. oder einem der anderen Johnson & Johnson MedTech-Unternehmen und/oder Johnson & Johnson abweichen. Zu den Risiken und Ungewissheiten gehören unter anderem: Ungewissheit der behördlichen Genehmigungen; Ungewissheit des kommerziellen Erfolgs; Anfechtung von Patenten; Wettbewerb, einschließlich technologischer Fortschritte, neuer Produkte und Patente von Konkurrenten; Produktionsschwierigkeiten und -verzögerungen; Bedenken hinsichtlich der Wirksamkeit oder Sicherheit von Produkten, die zu Produktrückrufen oder behördlichen Maßnahmen führen; Änderungen geltender Gesetze und Vorschriften, einschließlich globaler Gesundheitsreformen; Änderungen im Verhalten und in den Ausgabenmustern der Käufer von Gesundheitsprodukten und -dienstleistungen; und Trends zur Kostendämpfung im Gesundheitswesen. Eine weitere Auflistung und Beschreibung dieser Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren finden Sie im Jahresbericht von Johnson & Johnson auf Formular 10-K für das am 2. Januar 2022 zu Ende gegangene Geschäftsjahr, einschließlich der Abschnitte mit der Überschrift „Cautionary Note Regarding Forward-Looking Statements" und „Item 1A. Risk Factors", sowie im zuletzt eingereichten Quartalsbericht des Unternehmens auf Formular 10-Q sowie in den nachfolgenden Einreichungen des Unternehmens bei der Securities and Exchange Commission. Kopien dieser Einreichungen sind online unter www.sec.gov oder www.jnj.com erhältlich, sowie auf Nachfrage bei Johnson & Johnson. Weder Johnson & Johnson MedTech noch Johnson & Johnson verpflichten sich, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse oder Entwicklungen zu aktualisieren.

*Dr. Thosani wird von den BWI vergütet und präsentiert im Namen der BWI und muss die Informationen in Übereinstimmung mit den geltenden gesetzlichen Bestimmungen präsentieren.

† Präklinische Testdaten sind nicht unbedingt ein Hinweis auf die klinische Leistung.

‡ Johnson & Johnson MedTech umfasst die Geschäftsbereiche Chirurgie, Orthopädie, Optik und Interventionslösungen innerhalb des MedTech-Segments von Johnson & Johnson.

§ Unbereinigter Vergleich mit konkurrierenden Technologien, basierend auf Ergebnissen des OCTARAY™ Mapping-Katheters aus einer einarmigen Studie (n=31) und präklinischen Ergebnissen (n=8). Präklinische Testdaten sind nicht unbedingt ein Hinweis auf die klinische Leistung

** Im Vergleich zu Wisonʼs Central Terminal (WCT). Basierend auf einer Benchtop-Studie (n=3).

†† Im Vergleich zum PENTARAY™ NAV ECO High Density Mapping Katheter. Basierend auf einer präklinischen Studie an einem einzigen Zentrum (n=8).

**Dr. Berte wird von der BHI vergütet und muss im Namen der BHI Informationen gemäß den geltenden regulatorischen Anforderungen vorlegen.

‡‡ Basierend auf einer einzigen präklinischen Studie (n=8), einem Vergleich von OCTARAY™ Mapping Katheter 2-2-2-2-2 vs. PENTARAY™ NAV ECO High Density Mapping Katheter 2-6-2. Präklinische Testdaten sind nicht unbedingt ein Hinweis auf die klinische Leistung.

§§ Die Studie war ein Vergleich zwischen OCTARAY™ Mapping Katheter 2-2-2 und PENTARAY™ Katheter 2-6-2

*** Im Vergleich zum PENTARAY™ NAV ECO High Density Mapping Katheter. Basierend auf einer präklinischen Studie an einem einzigen Zentrum (n=8) und einer Benchtop-Studie.

