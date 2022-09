Lancement par Biosense Webster du cathéter de cartographie OCTARAY™ avec la technologie TRUEref™

Le cathéter de cartographie OCTARAY™ doté de la technologie TRUEref™ fournit aux médecins les informations précises nécessaires aux procédures d'ablation par cathéter dans le traitement des arythmies cardiaques 1,2†

IRVINE, Californie, 6 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Biosense Webster, Inc., filiale de Johnson & Johnson MedTech‡, a annoncé aujourd'hui la sortie du cathéter de cartographie OCTARAY™ doté de la technologie TRUEref™ et propulsé par le système CARTO™ 3 Version 7. Le cathéter de cartographie OCTARAY™ a été développé pour la cartographie des arythmies cardiaques, y compris la fibrillation atriale (FA). Le cathéter comporte huit branches avec des options d'espacement des électrodes améliorées pour offrir des temps de cartographie plus courts et plus efficaces que le cathéter de cartographie PENTARAY™ NAV ECO, ce qui devrait permettre de réduire la durée globale de la procédure d'ablation.2,8§

La FA est le type d'arythmie cardiaque le plus courant et touche près de 40 millions de personnes dans le monde.3 La fibrillation atriale est une maladie évolutive qui, si elle n'est pas traitée, peut s'aggraver avec le temps ou entraîner d'autres complications graves comme une cardiopathie ou un accident vasculaire cérébral.4,5 L'ablation par cathéter est une procédure sûre et efficace pour remettre en état les signaux électriques incorrects du cœur, à l'origine d'un rythme cardiaque anormal.6 Le cathéter de cartographie OCTARAY™ peut cartographier les arythmies dans n'importe quelle cavité et offrir aux médecins une clarté, une vitesse et une intégration améliorées pour capturer rapidement des informations précises pour leurs procédures d'ablation par cathéter.1,2†

« Avec un nombre plus important de branches et d'électrodes, l'augmentation de la surface couverte et l'amélioration de la qualité du signal obtenues avec le cathéter de cartographie OCTARAY™ me permettent de mieux comprendre l'anatomie et les propriétés de conduction de la chambre étudiée », a déclaré le Dr Amit Thosani, directeur de l'électrophysiologie cardiaque à Allegheny Health Network.* « Ce cathéter m'aide non seulement à cartographier avec plus de précision et d'efficacité, mais il permet aussi une meilleure thérapie spécifique au patient. »

La technologie TRUEref™ est une nouvelle électrode de référence de cartographie qui réduit l'impact des signaux de champ lointain.7** Le cathéter comporte quarante-huit petites électrodes de cartographie sur huit branches, une taille d'électrode réduite et un espacement serré des électrodes.1†† Le cathéter de cartographie OCTARAY™ avec technologie TRUEref™ identifie avec précision les lacunes des ensembles de lésions,1‡‡ et améliore la caractérisation des ensembles de lésions par rapport au cathéter de cartographie haute densité PENTARAY™ NAV ECO.1§§ Le cathéter permet une cartographie plus précise et plus détaillée avec une qualité de signal améliorée.1***

« Je suis enthousiaste quant à l'ajout du cathéter de cartographie OCTARAY™ à la suite d'outils disponibles pour cartographier les arythmies cardiaques dans mon établissement », a déclaré le Dr Benjamin Berte, co-chef du service d'électrophysiologie de l'Hôpital Cantonal de Lucerne, en Suisse**. « La prévalence des patients souffrant de fibrillation atriale ne cessant d'augmenter, les médecins ont besoin d'outils avant-gardistes pour mettre en œuvre des procédures plus efficaces au profit de leurs patients. »

« En s'appuyant sur les trois décennies de leadership de Biosense Webster dans la science et la technologie de l'ablation cardiaque, nous sommes fiers de présenter le nouveau cathéter de cartographie OCTARAY™ avec la technologie TRUEref™ comme le tout nouvel outil de cartographie pour les électrophysiologistes aux États-Unis et dans la région Europe Moyen-Orient Afrique (EMEA) », a déclaré le Dr Michael Bodner, président mondial de Biosense Webster, Inc. « Avec un temps de cartographie plus court et plus efficace, le cathéter profite à la fois au patient et au médecin, permettant de réduire la durée de la procédure tout en offrant une plus grande précision et plus de détails. »

Le cathéter de cartographie OCTARAY™ avec la technologie TRUEref™ est désormais disponible aux États-Unis et en EMEA et a reçu le marquage CE et l'autorisation 510(k) de la Food and Drug Administration (FDA) américaine. Pour plus d'informations, visitez la page OCTARAY sur notre site Web.

À propos de Biosense Webster

Biosense Webster est le leader mondial du marché de la science et de la technologie du diagnostic et du traitement des arythmies cardiaques. Faisant partie de la famille d'entreprises Johnson & Johnson MedTech, la société de technologie médicale spécialisée a son siège à Irvine, en Californie, et travaille dans le monde entier pour faire progresser les outils et les solutions qui aident les électrophysiologistes à identifier, traiter et fournir des soins. Pour en savoir plus, consultez www.biosensewebster.com, ou suivez l'entreprise sur LinkedIn et Twitter.

À propos de Johnson & Johnson MedTech

Chez Johnson & Johnson MedTech, nous mettons en œuvre une expertise diversifiée en matière de soins de santé, une technologie ciblée et une passion pour les gens afin de transformer l'avenir de l'intervention médicale et de permettre à chacun de vivre sa meilleure vie possible. Depuis plus d'un siècle, nous sommes à l'origine d'innovations scientifiques avant-gardistes pour répondre à des besoins non satisfaits et repenser la santé. Dans les domaines de la chirurgie, de l'orthopédie, de la vision et des solutions interventionnelles, nous continuons à apporter notre contribution pour sauver des vies et créer un avenir où les solutions de soins de santé sont plus intelligentes, moins invasives et plus personnalisées. Pour plus d'informations, visitez le site web https://www.jnjmedtech.com.

Mises en garde concernant les déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des « déclarations prospectives » au sens de la loi de 1995 sur la réforme des litiges relatifs aux valeurs privées (Private Securities Litigation Reform Act) concernant le cathéter de cartographie OCTARAY™ avec la technologie TRUEref™. Il est conseillé au lecteur de ne pas se fier à ces déclarations prospectives. Ces déclarations sont fondées sur les attentes actuelles par rapport aux futurs événements. Si les hypothèses sous-jacentes s'avèrent inexactes ou si des risques ou des incertitudes connus ou inconnus se matérialisent, les résultats réels pourraient varier sensiblement des attentes et des projections de Biosense Webster, Inc., de l'une des autres sociétés MedTech de Johnson & Johnson et/ou de Johnson & Johnson. Les risques et les incertitudes comprennent, sans s'y limiter : l'incertitude des approbations réglementaires ; l'incertitude du succès commercial ; les contestations des brevets ; la concurrence, y compris les avancées technologiques, les nouveaux produits et les brevets obtenus par les concurrents ; les difficultés et les retards de fabrication ; l'efficacité des produits ou les problèmes de sécurité entraînant des rappels de produits ou des mesures réglementaires ; les modifications des lois et des réglementations applicables, y compris les réformes mondiales des soins de santé ; les modifications du comportement et des habitudes de dépenses des acheteurs de produits et de services de soins de santé ; et les tendances à la limitation des coûts des soins de santé. Une liste et des descriptions plus détaillées de ces risques, incertitudes et autres facteurs peuvent être consultées dans le rapport annuel de Johnson & Johnson sur le formulaire 10-K pour l'exercice clos le 2 janvier 2022, y compris dans les sections intitulées « Mise en garde concernant les déclarations prévisionnelles » et « Article 1A. Facteurs de risque », ainsi que dans le dernier rapport trimestriel de la société (formulaire 10-Q) et dans les documents ultérieurs déposés par la société auprès de la Securities and Exchange Commission. Des copies de ces dépôts sont disponibles en ligne sur www.sec.gov, www.jnj.com ou sur demande auprès de Johnson & Johnson. Ni la société Johnson & Johnson MedTech ni Johnson & Johnson ne s'engagent à mettre à jour les déclarations prospectives à la suite de nouvelles informations ou d'événements ou développements futurs.

*Le Dr Thosani est rémunéré par l'IBB et fait des présentations en son nom. Il doit présenter les informations conformément aux exigences réglementaires applicables.

† Les données des tests précliniques ne sont pas nécessairement indicatives de la performance clinique.

‡ Johnson & Johnson MedTech comprend les activités de chirurgie, d'orthopédie, de vision et de solutions interventionnelles au sein du segment MedTech de Johnson & Johnson.

§ Comparaison non ajustée des technologies concurrentes, basée sur les résultats du cathéter de cartographie OCTARAY™ d'un essai à un seul bras (n=31) et sur les résultats précliniques (n=8). Les données d'essais précliniques ne sont pas nécessairement indicatives de la performance clinique

** Comparé au terminal central de Wison (WCT). D'après une étude sur banc de travail (n=3).

†† Comparé au cathéter de cartographie haute densité PENTARAY™ NAV ECO. Basé sur une étude préclinique à centre unique (n=8).

**Le Dr Berte est rémunéré par l'IBB et fait des présentations en son nom. Il doit présenter les informations conformément aux exigences réglementaires applicables.

‡‡ Sur la base d'une étude préclinique monocentrique (n=8), une comparaison entre le cathéter de cartographie OCTARAY™ 2-2-2-2-2 et le cathéter de cartographie haute densité PENTARAY™ NAV ECO 2-6-2. Les données des tests précliniques ne sont pas nécessairement indicatives de la performance clinique.

§§ L'étude consistait en une comparaison entre le cathéter de cartographie OCTARAY™ 2-2-2 et le cathéter PENTARAY™ 2-6-2

*** Comparé au cathéter de cartographie haute densité PENTARAY™ NAV ECO. Basé sur une étude préclinique monocentrique (n=8) et une étude sur banc d'essai.

