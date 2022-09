Biosense Webster lanza el catéter de mapeo OCTARAY™ con tecnología TRUEref™

El catéter de mapeo OCTARAY™ con tecnología TRUEref™ proporciona a los médicos la información precisa necesaria para los procedimientos de ablación con catéter que tratan las arritmias cardíacas 1,2†

IRVINE, Calif., 6 de septiembre de 2022 /PRNewswire/ -- Biosense Webster, Inc., parte de Johnson & Johnson MedTech‡, anuncia hoy el lanzamiento del catéter de mapeo OCTARAY™ con tecnología TRUEref™ impulsado por el sistema CARTO™ 3 versión 7. El catéter de mapeo OCTARAY™ se ha desarrollado para el mapeo de arritmias cardíacas, incluida la fibrilación auricular (FA / AFib). El catéter tiene ocho estrías con opciones mejoradas de separación de electrodos para proporcionar tiempos de mapeo más cortos y eficientes que el catéter de mapeo PENTARAY™ NAV ECO, lo que puede acortar los tiempos totales del procedimiento de ablación.2,8§

Descubra el comunicado de prensa multicanal interactivo aquí: https://www.multivu.com/players/English/9002453-biosense-webster-launches-the-octaray-mapping-catheter-with-trueref-technology/

La AFib es el tipo más común de arritmia cardíaca y afecta a casi 40 millones de personas en todo el mundo.3 La fibrilación auricular es una enfermedad progresiva y, si no se trata, puede empeorar con el tiempo o provocar otras complicaciones graves, como enfermedades cardíacas o accidentes cerebrovasculares.4,5 La ablación con catéter es un procedimiento seguro y eficaz para restablecer las señales eléctricas incorrectas del corazón, que causan un ritmo cardíaco anormal.6 El catéter de mapeo OCTARAY™ puede mapear las arritmias en cualquier cámara y proporciona a los médicos una mayor claridad, velocidad e integración para capturar rápidamente información precisa para sus procedimientos de ablación con catéter.1,2†

"Con más estrías y electrodos, el aumento de la cobertura de la superficie y la mejora de la calidad de la señal con el catéter de mapeo OCTARAY™ me permite comprender mejor la anatomía y las propiedades de conducción de la cámara de interés", dijo el Dr. Amit Thosani, Director de Electrofisiología Cardíaca en Allegheny Health Network.* "Este catéter no sólo me ayuda a mapear con mayor precisión y eficiencia, sino que también permite una mejor terapia específica para el paciente."

La tecnología TRUEref™ es un novedoso electrodo de referencia de mapeo que reduce el impacto de las señales de campo lejano.7** El catéter cuenta con cuarenta y ocho pequeños electrodos de mapeo en ocho estrías, un tamaño de electrodo reducido y una estrecha separación entre electrodos.1 †† El catéter de mapeo OCTARAY™ con tecnología TRUEref™ identifica con precisión las brechas de los conjuntos de lesiones,1‡‡ y mejora la caracterización de los conjuntos de lesiones en comparación con el catéter de mapeo de alta densidad PENTARAY™ NAV ECO.1§§ El catéter permite mapear con mayor precisión y detalle con una calidad de señal mejorada.1***

"Estoy entusiasmado con la incorporación del catéter de mapeo OCTARAY™ al conjunto de herramientas disponibles para mapear las arritmias cardíacas en mi institución", dijo el Dr. Benjamin Berte, Médico Co-Jefe y Co-Director de Electrofisiología del Hospital Cantonal de Lucerna, Suiza**. "A medida que la prevalencia de pacientes con AFib sigue aumentando, los médicos necesitan herramientas innovadoras para realizar procedimientos más eficientes y eficaces en beneficio de sus pacientes."

"Sobre la base de las tres décadas de liderazgo de Biosense Webster en la ciencia y la tecnología de la ablación cardíaca, estamos orgullosos de presentar el nuevo catéter de mapeo OCTARAY™ con tecnología TRUEref™ como la más reciente herramienta de mapeo para los electrofisiólogos en Estados Unidos y EMEA", dijo el doctor Michael Bodner, presidente mundial de Biosense Webster, Inc. "Con un tiempo de mapeo más corto y eficiente, el catéter beneficia tanto al paciente como al médico, permitiendo tiempos de procedimiento más cortos a la vez que permite una mayor precisión y detalle."

El catéter de mapeo OCTARAY™ con tecnología TRUEref™ ya está disponible en Estados Unidos y EMEA, y cuenta con la marca CE y la autorización 510(k) de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA). Para obtener más información, visite la página de OCTARAY en nuestro sitio web.

Acerca de Biosense Webster

Biosense Webster es el líder del mercado mundial en la ciencia y la tecnología que sustenta el diagnóstico y el tratamiento de las arritmias cardíacas. Esta empresa de tecnología médica especializada, que forma parte de la familia de empresas Johnson & Johnson MedTech, tiene su sede en Irvine (California) y trabaja en todo el mundo para hacer avanzar las herramientas y soluciones que ayudan a los electrofisiólogos a identificar, tratar y prestar asistencia. Más información en www.biosensewebster.com y conecte en LinkedIn y Twitter.

Acerca de Johnson & Johnson MedTech

En Johnson & Johnson MedTech, damos rienda suelta a nuestra experiencia en materia de salud, a nuestra tecnología y a nuestra pasión por las personas para transformar el futuro de las intervenciones médicas y permitir que todos vivan lo mejor posible. Durante más de un siglo, hemos impulsado la innovación científica para abordar necesidades no cubiertas y reimaginar la salud. En cirugía, ortopedia, visión y soluciones intervencionistas, seguimos ayudando a salvar vidas y a crear un futuro en el que las soluciones sanitarias sean más inteligentes, menos invasivas y más personalizadas. Para más información, visite https://www.jnjmedtech.com.

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene "declaraciones prospectivas", tal como se definen en la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995, en relación con el catéter cartográfico OCTARAY™ con tecnología TRUEref™. Se advierte al lector que no debe confiar en estas declaraciones prospectivas. Estas declaraciones se basan en las expectativas actuales de los acontecimientos futuros. Si las suposiciones subyacentes resultan inexactas o se materializan riesgos o incertidumbres conocidos o desconocidos, los resultados reales podrían variar materialmente de las expectativas y proyecciones de Biosense Webster, Inc, cualquiera de las otras compañías de Johnson & Johnson MedTech y/o Johnson & Johnson. Los riesgos e incertidumbres incluyen, pero no se limitan a: la incertidumbre de las aprobaciones regulatorias; la incertidumbre del éxito comercial; los desafíos a las patentes; la competencia, incluidos los avances tecnológicos, los nuevos productos y las patentes obtenidas por los competidores; las dificultades y los retrasos en la fabricación; los problemas de eficacia o seguridad de los productos que den lugar a su retirada o a la adopción de medidas reglamentarias; los cambios en las leyes y reglamentos aplicables, incluidas las reformas sanitarias mundiales; los cambios en el comportamiento y los patrones de gasto de los compradores de productos y servicios sanitarios; y las tendencias hacia la contención de los costes sanitarios. En el Informe Anual de Johnson & Johnson en el Formulario 10-K para el año fiscal que finalizó el 2 de enero de 2022, incluyendo las secciones tituladas "Nota de advertencia sobre las declaraciones prospectivas" y "Punto 1. Factores de riesgo", se puede encontrar una lista y descripciones adicionales de estos riesgos, incertidumbres y otros factores, y en el último informe trimestral presentado por la empresa en el formulario 10-Q, y en los posteriores documentos presentados por la empresa ante la Comisión de Valores y Bolsa. Las copias de estos documentos están disponibles en línea en www.sec.gov, www.jnj.com o solicitándolas a Johnson & Johnson. Ni Johnson & Johnson MedTech ni Johnson & Johnson se comprometen a actualizar ninguna declaración prospectiva como resultado de nueva información o de acontecimientos o desarrollos futuros.

*Dr. Thosani es remunerado por BWI y se presenta en su nombre y debe presentar la información de acuerdo con los requisitos reglamentarios aplicables.

† Los datos de las pruebas preclínicas no son necesariamente indicativos del rendimiento clínico.

‡ Johnson & Johnson MedTech comprende los negocios de cirugía, ortopedia, visión y soluciones intervencionistas dentro del segmento MedTech de Johnson & Johnson.

§ Comparación no ajustada de las tecnologías de la competencia, basada en los resultados del catéter de mapeo OCTARAY™ de un ensayo de un solo brazo (n=31) y en los resultados preclínicos (n=8). Los datos de los ensayos preclínicos no son necesariamente indicativos del rendimiento clínico

** Comparado a Wison's Central Terminal (WCT). Basado en un estudio de pruebas (n=3).

†† Comparado a PENTARAY™ NAV ECO High Density Mapping Catheter. Basado en un estudio preclínico de un solo centro (n=8).

**Dr. Berte es remunerado por BWI y se presenta en su nombre y debe presentar la información de acuerdo con los requisitos reglamentarios aplicables.

‡‡ Basado en un estudio preclínico de un solo centro (n=8), una comparación de OCTARAY™ Mapping Catheter 2-2-2-2 vs. PENTARAY™ NAV ECO High Density Mapping Catheter 2-6-2. Los datos de las pruebas preclínicas no son necesariamente indicativos del rendimiento clínico.

§§ El estudio fue una comparación de OCTARAY™ Mapping Catheter 2-2-2 frente a PENTARAY™ Catheter 2-6-2

*** Comparado con PENTARAY™ NAV ECO High Density Mapping Catheter. Basado en un estudio preclínico de un solo centro (n=8) y en un estudio de pruebas.

