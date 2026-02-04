BirchBioMed erhält von Health Canada die Zulassung für topische Creme (NPN 80147114)

Das neue natürliche Gesundheitsprodukt des Unternehmens fördert die Behandlung und verbessert das Erscheinungsbild von Narben, selbst von schweren Narben wie reifen Keloidnarben

VANCOUVER, BC, 4. Februar 2026 /PRNewswire/ -- BirchBioMed Inc. gab heute bekannt, dass nach einer umfassenden Prüfung der Sicherheit, Qualität und Wirksamkeit des Produkts durch das Health Canada's Natural and Non-prescription Health Products Directorate (NNHPD) die behördliche Zulassung seiner FS2 (KynA) Creme als natürliches Gesundheitsprodukt (rezeptfrei) für den Vertrieb in Kanada zur Behandlung von Narben, auch von schweren Narben wie reifen Keloiden, erhalten hat.

Die Narbencreme von BirchBioMed enthält 0,5 % FS2 (KynA) und bietet Patienten, Ärzten und Pflegepersonal eine wesentliche neue Option für die Behandlung von Keloidnarben, die über die herkömmlichen Verordnungswege hinausgeht und die Kosten für die postoperative Behandlung von Narben reduziert.

"Die Zulassung durch das NNHPD bestätigt und bekräftigt den Wert unserer wissenschaftlichen und regulatorischen Strategie zur Einführung von FS2 in Gesundheitseinrichtungen in ganz Kanada", sagte Mark Miller, Chairman und CEO von BirchBioMed Inc. "Diese behördliche Zulassung ist ein herausragender geschäftlicher Meilenstein in unserem Bestreben, die Lebensqualität der von Narbenbildung betroffenen Patienten zu verbessern."

Der Chief Medical Officer von BirchBioMed, Dr. Carlos Camozzi, sagte: "Unser Team hat zusammen mit weltweit anerkannten Wissenschaftlern unermüdlich daran gearbeitet, ein Produkt auf den Markt zu bringen, das nicht nur strenge Qualitäts-, Sicherheits- und Wirksamkeitsstandards erfüllt, sondern - was noch wichtiger ist - die körperliche und geistige Gesundheit der Betroffenen wirklich verbessert. Mit diesem Meilenstein in der Zulassung unterstreicht BirchBioMed sein Engagement für die Einführung klinisch relevanter und überzeugender therapeutischer Optionen, die den ungedeckten Bedarf in der Narbenbehandlung decken.

Über die Direktion für natürliche und nicht verschreibungspflichtige Gesundheitsprodukte (NNHPD)

Das Direktorat für natürliche und nicht verschreibungspflichtige Gesundheitsprodukte ist das Gremium von Health Canada, das für die Aufsicht über natürliche Gesundheitsprodukte und nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel zuständig ist. Ihr Mandat umfasst die Prüfung und Genehmigung von Anträgen auf Marktzulassung und stellt sicher, dass die zugelassenen Produkte die festgelegten Standards für Sicherheit, Wirksamkeit und Qualität erfüllen. Der Rechtsrahmen des NNHPD soll die öffentliche Gesundheit schützen und gleichzeitig den Zugang zu wirksamen nicht verschreibungspflichtigen Therapien durch eine evidenzbasierte Bewertung und Überwachung der Einhaltung der Vorschriften nach dem Inverkehrbringen erleichtern.

Über BirchBioMed Inc.

BirchBioMed Inc. ist ein bahnbrechendes biopharmazeutisches Unternehmen in der klinischen Phase, das sich auf konzentriert und neuartige, bahnbrechende Behandlungen für Organfibrose, Narbenbildung, Hauterkrankungen und Autoimmunerkrankungen, einschließlich Typ-1-Diabetes, entwickelt. Es besitzt exklusive, weltweite pharmazeutische Lizenzen der Universität von British Columbia für zwei wissenschaftliche, neuartige Technologien, FS2 (Kynurensäure) und AI-001 (FS2+Zelltherapie). Nach präklinischen und frühen/mittleren klinischen Studien und Versuchen haben die Technologien von BirchBioMed das Potenzial für künftige bahnbrechende medizinische Behandlungen für mehrere lebensbedrohliche Krankheiten und schwere Invaliditätszustände gezeigt.

