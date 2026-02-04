BirchBioMed reçoit l'approbation de Santé Canada pour sa crème topique (NPN 80147114)

Le nouveau produit de santé naturel de la société favorise le traitement et améliore l'apparence des cicatrices, y compris les cicatrices sévères comme les cicatrices chéloïdes matures.

VANCOUVER, BC, 4 février 2026 /PRNewswire/ -- BirchBioMed Inc. a annoncé aujourd'hui que à la suite d'un examen complet de l'innocuité, de la qualité et de l'efficacité du produit par la Direction des produits de santé naturels et en vente libre (DPSCN) de Santé Canada, sa crème topique FS2 (KynA) a reçu l'approbation réglementaire en tant que produit de santé naturel (aucune ordonnance requise) pour distribution au Canada comme traitement des cicatrices, même les cicatrices sévères comme les chéloïdes matures.

BirchBioMed Logo

La crème pour cicatrices de BirchBioMed contient 0,5 % de FS2 (KynA), offrant aux patients, aux professionnels de la santé et aux soignants une nouvelle option substantielle pour la gestion des cicatrices chéloïdes au-delà des voies de prescription traditionnelles, et réduisant les coûts de traitement post-chirurgical associés à la cicatrisation.

"L'approbation de la DPSCN valide et confirme la valeur de notre stratégie scientifique et réglementaire visant à offrir le FS2 aux comptoirs de soins de santé partout au Canada ", a déclaré Mark Miller, président-directeur général de BirchBioMed Inc. "Cette approbation réglementaire est une étape commerciale exceptionnelle dans notre quête pour améliorer la qualité de vie des patients affectés par la cicatrisation."

Le Dr Carlos Camozzi, médecin en chef de BirchBioMed, a déclaré : "Notre équipe, en collaboration avec des scientifiques de renommée mondiale, a travaillé sans relâche pour mettre au point un produit qui non seulement répond à des normes rigoureuses de qualité, de sécurité et d'efficacité, mais, plus important encore, fait une réelle différence dans la santé physique et mentale des personnes atteintes. Avec cette étape réglementaire, BirchBioMed poursuit son engagement à introduire des options thérapeutiques cliniquement pertinentes et convaincantes qui répondent à des besoins non satisfaits dans la gestion des cicatrices".

À propos de la direction des produits de santé naturels et en vente libre (NNHPD)

La Direction des produits de santé naturels et en vente libre est le conseil de Santé Canada responsable de la surveillance des produits de santé naturels et des médicaments en vente libre. Son mandat comprend l'examen et l'autorisation des demandes d'autorisation de mise sur le marché, en veillant à ce que les produits approuvés répondent aux normes établies en matière de sécurité, d'efficacité et de qualité. Le cadre réglementaire de la NNHPD est conçu pour protéger la santé publique tout en facilitant l'accès à des thérapies efficaces délivrées sans ordonnance, grâce à une évaluation fondée sur des données probantes et à un contrôle de conformité après la mise sur le marché.

À propos de BirchBioMed Inc.

BirchBioMed Inc. est une société biopharmaceutique pionnière en phase clinique qui se concentre sur pour développer de nouveaux traitements révolutionnaires pour la fibrose des organes, la cicatrisation, les troubles cutanés et les maladies auto-immunes, y compris le diabète de type 1. Elle détient des licences pharmaceutiques exclusives et mondiales de l'Université de Colombie-Britannique pour deux nouvelles technologies scientifiques, FS2 (acide kynurénique) et AI-001 (FS2+thérapie cellulaire). À la suite de études et essais précliniques et cliniques de stade précoce ou intermédiaire, les technologies de BirchBioMed ont montré un potentiel pour de futurs traitements médicaux révolutionnaires concernant de multiples maladies menaçant la vie et des conditions débilitantes sévères.

birchbiomed.com

Pour plus d'informations, contactez : Susan Elliott, directrice et chef des opérations, BirchBioMed Inc, tél : (416)726-2403, [email protected], BirchBioMed.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2876377/BirchBioMed_Inc_BirchBioMed_Receives_Health_Canada_Approval_for.jpg