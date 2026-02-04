BirchBioMed recibe la aprobación de Health Canada para su crema tópica (NPN 80147114)

El nuevo producto de salud natural de la compañía promueve el tratamiento y mejora la apariencia de las cicatrices, incluso las más graves como las queloides maduras

VANCOUVER, BC, 4 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- BirchBioMed Inc. anunció hoy que tras una revisión exhaustiva de la seguridad, calidad y eficacia del producto por parte de la Dirección de Productos Naturales y sin Receta de Health Canada (NNHPD), su crema tópica FS2 (KynA) recibió la aprobación regulatoria como producto de salud natural (sin receta) para su distribución en Canadá como tratamiento para cicatrices, incluso las más graves como los queloides maduros.

BirchBioMed Logo

La crema para cicatrices de BirchBioMed contiene 0,5% de FS2 (KynA), lo que ofrece a los pacientes, profesionales de la salud y cuidadores una nueva opción sustancial para tratar las cicatrices queloides más allá de las vías de prescripción tradicionales y reducir los costes del tratamiento posquirúrgico asociados con las cicatrices.

"La aprobación de la NNHPD valida y confirma el valor de nuestra estrategia científica y regulatoria para llevar FS2 a los centros de salud de todo Canadá", afirmó Mark Miller, presidente y consejero delegado de BirchBioMed Inc. "Esta aprobación regulatoria constituye un hito empresarial excepcional en nuestra búsqueda por mejorar la calidad de vida de los pacientes con cicatrices".

El doctor Carlos Camozzi, director médico de BirchBioMed, explicó: "Nuestro equipo, junto con científicos de renombre mundial, ha trabajado incansablemente para desarrollar un producto que no solo cumple con rigurosos estándares de calidad, seguridad y eficacia, sino que, aún más importante, marca una diferencia real en la salud física y mental de quienes lo padecen. Con este hito normativo, BirchBioMed refuerza su compromiso de introducir opciones terapéuticas clínicamente relevantes y convincentes que aborden las necesidades no cubiertas en el tratamiento de las cicatrices".

Acerca de la Dirección de Productos de Salud Naturales y sin Receta (NNHPD)

La Dirección de Productos Naturales y de Venta Libre es la junta de Health Canada responsable de la supervisión de los productos naturales y los medicamentos de venta libre. Su mandato incluye la revisión y autorización de las solicitudes de comercialización, garantizando que los productos aprobados cumplan con los estándares establecidos de seguridad, eficacia y calidad. El marco normativo de la NNHPD está diseñado para proteger la salud pública y facilitar el acceso a terapias eficaces de venta libre mediante evaluaciones basadas en la evidencia y el monitoreo del cumplimiento postcomercialización.

Acerca de BirchBioMed Inc.

BirchBioMed Inc. es una compañía biofarmacéutica pionera en fase clínica, centrada en el desarrollo de tratamientos innovadores para la fibrosis orgánica, la cicatrización, los trastornos cutáneos y las enfermedades autoinmunes, incluida la diabetes tipo 1. Cuenta con licencias farmacéuticas exclusivas a nivel mundial de la Universidad de Columbia Británica para dos tecnologías científicas innovadoras: FS2 (ácido quinurénico) y AI-001 (terapia celular con FS2+). Tras estudios y ensayos preclínicos y clínicos en fase inicial/intermedia, las tecnologías de BirchBioMed han demostrado potencial para futuros tratamientos médicos innovadores que abordan múltiples enfermedades potencialmente mortales y afecciones debilitantes graves.

birchbiomed.com

Para obtener más información, comuníquese con: Susan Elliott, directora y directora de operaciones, BirchBioMed Inc., Teléfono: (416)726-2403, [email protected], BirchBioMed.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2876377/BirchBioMed_Inc_BirchBioMed_Receives_Health_Canada_Approval_for.jpg