Birla Carbon anuncia ambição de alcançar "zero emissões líquidas de carbono até 2050"

O anúncio de zero líquido da Birla Carbon está alinhado com o Acordo de Paris, assinado como parte da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a mitigação das mudanças climáticas, adaptação e finanças. Também está alinhada com o projeto do setor de pneus do Conselho Empresarial Mundial para o Desenvolvimento Sustentável (World Business Council for Sustainable Development) o SDG Roadmap com o objetivo de abordar os impactos na saúde e ambientais associados ao impacto do ciclo de vida dos pneus em relação a um futuro sustentável. Dentro do Aditya Birla Group, a Birla Carbon está colaborando com empresas associadas para desenvolver iniciativas de descarbonização por meio do centro de ciência e tecnologia Aditya Birla.

Mais de 160 anos de inovação extraordinária no setor de negro de fumo, juntamente com décadas de foco em alcançar a sustentabilidade, tornam este objetivo de carbono zero líquido não apenas aspiracional, mas alcançável. Criando uma liga de parcerias com os principais provedores de soluções de sustentabilidade, a Birla Carbon está explorando tecnologias novas e avançadas que serão usadas para atingir seu objetivo. A Birla Carbon também se referirá à Science-Based Target Initiative (SBTi). Nos próximos 12 meses, a Birla Carbon se comprometerá a avaliar e lançar metas intermediárias que estejam alinhadas com a SBTi.

Compartilhando suas ideias sobre este anúncio, o Dr. Santrupt B. Misra, diretor de grupo na Carbon Black; diretor de produtos químicos e diretor do grupo RH, no Aditya Birla Group, compartilhou: "A mudança climática é o maior desafio que enfrentamos hoje como raça humana, e a carga disso será levada por nossas gerações futuras, a menos que optemos de forma diferente. Ao definir sua aspiração de ser zero líquido até 2050, a Birla Carbon está fazendo sua escolha com os demais setores que escolheram assumir o desafio." Ele acrescentou: "A sustentabilidade sempre foi um impulsionador importante e um símbolo do nosso sucesso. Focaremos na Excelência Operacional Sustentável (SOE), combinada com materiais sustentáveis para nossos clientes, e muitas outras soluções para tornar nossa aspiração uma realidade nos próximos anos. A Birla Carbon está ancorada em seu objetivo de – "Compartilhar a Força", e esperamos que nossos colegas e o setor em geral reconheçam nossos esforços e sejam nossos parceiros. Desejo a toda a equipe de liderança o melhor ao iniciarem esta jornada."

Ao comentar o anúncio, John Loudermilk, CEO da Birla Carbon, disse: ":"Todas as empresas têm a responsabilidade de impulsionar melhorias para o ambiente global; no entanto, somente trabalhando lado a lado com nossos clientes, fornecedores e parceiros da cadeia de suprimentos podemos realmente construir um futuro mais ecológico e mais brilhante." Ele acrescentou: "Pela natureza de nosso negócio, nós da Birla Carbon temos nossa própria responsabilidade de gestão de carbono e estamos optando por liderar por meio de iniciativas ousadas e pioneiras do setor para um futuro mais sustentável. Nosso objetivo é inovar e evoluir constantemente nossas capacidades por meio de nosso objetivo, "Compartilhar a Força", para ter um impacto positivo no ecossistema e na sociedade em geral."

Ao comentar sobre o anúncio, Joe Gaynor, diretor de sustentabilidade da Birla Carbon, disse: "Como líder responsável do setor, a Birla Carbon está totalmente comprometida a ajudar a mitigar os efeitos das mudanças climáticas. Para nós, a questão nunca foi se, mas sim, quando? Já estabelecemos as bases para este compromisso, algumas das quais podem ser vistas por meio de nossos esforços de sustentabilidade e circularidade nos últimos anos." Ele acrescentou: "O lançamento do Continua™ 8000, um material carbonáceo sustentável, abriu nossas portas para a possibilidade de um mundo de carbono zero líquido. Confiamos que alcançaremos esse objetivo juntamente com nossos clientes."

A Birla Carbon se concentrará em todos os três escopos na medição, redução e compensação das emissões de carbono. Espera-se que a maior parte de sua redução da pegada de carbono venha dos escopos 1 e 2 com base em suas iniciativas de redução direta e indireta das emissões. Uma parte menor de sua redução será proveniente do escopo 3, com base nas operações dos setores a montante e a jusante na cadeia de valor.

O objetivo da Birla Carbon de zero emissões líquidas de carbono até 2050 será alcançado com foco em quatro segmentos abrangentes. Esses segmentos 4R são;

Pesquisa - para descobrir novas formas de captação e conversão de carbonos

Uma parte significativa da meta de carbono zero da Birla Carbon será proveniente de tecnologias futuras que irão captar e converter dióxido de carbono em produtos de carbono de valor. A Birla Carbon se concentrará no investimento e desenvolvimento dessas tecnologias e ativos.

Reduzir (reduce) - a dependência dos processos tradicionais de fabricação

Ênfase em eficiências de processo que converterão carbono em negro de fumo. Além disso, a Birla Carbon continuará a priorizar a eficiência energética em todas as suas operações. Até o momento, 80% de suas instalações de fabricação abrigam instalações de cogeração para a conversão de gases residuais em energia para exportação para a rede elétrica.

Substituir (replace) - por energia alternativa e matéria-prima

Algumas unidades da Birla Carbon introduziram fontes de energia renovável para abastecer partes de suas instalações; o foco no futuro será adicionar soluções de energia renovável para a certificação da Energy and Environmental Design (LEED) .

A Birla Carbon também está buscando o desenvolvimento de novas tecnologias de processo que mudarão uma parte de sua produção para incluir insumos alternativos derivados de biomassa como um contribuinte fundamental para o carbono zero líquido.

Reutilizar (reutilizar)- soluções de carbono para sustentabilidade por meio da circularidade

Por meio de sua marca Continua™, a Birla Carbon liderará os programas de sustentabilidade e circularidade em escala, permitindo que nossos clientes desenvolvam a próxima geração de produtos sustentáveis. Por exemplo, a Birla Carbon anunciou recentemente a disponibilidade de materiais carbonáceos sustentáveis de baixa pegada de carbono (SCM) por meio do lançamento de sua marca Continua™, uma revolução no setor.

A Birla Carbon está no processo de mapeamento de suas tecnologias existentes e futuras. Os próximos passos serão o desenvolvimento de parcerias com clientes e fornecedores, engajar especialistas e criar associações e programas de longo prazo, incluindo sua colaboração no Aditya Birla Group, para atingir o objetivo de zero emissões líquidas de carbono até 2050.

Sobre a Birla Carbon

A Birla Carbon é uma fornecedora líder global de negro de fumo. Como uma das principais empresas do conglomerado multinacional indiano líder, o Aditya Birla Group, a Birla Carbon oferece soluções inovadoras e sustentáveis de negro de fumo que melhoram o desempenho de tintas e revestimentos, tintas e toners, plásticos, adesivos, selantes, fibras têxteis, produtos de mecânicos de borracha e pneus. A presença da empresa se estende por doze países com dezesseis fábricas e dois centros de tecnologia de última geração em Marietta (EUA) e Taloja (Índia), oferecendo inovação líder no setor. Sua estratégia de Excelência Operacional Sustentável (SOE) foca na segurança dos funcionários, gestão ambiental, uso eficiente de fontes de carbono e operação de modo social e eticamente responsável.

