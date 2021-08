Birla Carbon fait part de ses aspirations écologiques et de son objectif de « zéro émission nette d'ici 2050 »

L'annonce relative à l'objectif de zéro émission nette de Birla Carbon s'aligne sur l'Accord de Paris, signé dans le cadre de la Convention-cadre des Nations Unies sur l'atténuation des changements climatiques, les mesures d'adaptation et les plans de financement. Elle s'aligne également sur la feuille de route des ODD du projet de l'industrie du pneu du World Business Council for Sustainable Development (WBCSD, Conseil mondial des entreprises pour le développement durable) visant à aborder les impacts sur la santé et l'environnement associés à l'impact du cycle de vie des pneus sur un avenir durable. Au sein du groupe Aditya Birla, Birla Carbon collabore avec des sociétés sœurs pour développer des initiatives de décarbonisation à travers le centre scientifique et technologique Aditya Birla.

Plus de 160 ans d'innovations extraordinaires dans l'industrie du noir de carbone et des décennies d'efforts pour atteindre l'objectif de durabilité rendent cet objectif « zéro émission nette » non seulement ambitieux, mais réalisable. En créant une ligue de partenariats avec les principaux fournisseurs de solutions de développement durable, Birla Carbon explore des technologies nouvelles et avancées qui seront utilisées pour atteindre son objectif. Birla Carbon fera également référence à l'initiative mondiale « Science-Based Targets » (SBTi). Au cours des 12 prochains mois, Birla Carbon s'engagera à évaluer et à diffuser des cibles provisoires qui sont harmonisées avec l'initiative SBTi.

Le Dr Santrupt B. Misra, directeur du groupe Carbon Black, directeur de la division des produits chimiques et directeur RH du groupe Aditya Birla Group, a fait part de ses commentaires : « Le changement climatique est le plus grand défi auquel l'humanité est confrontée aujourd'hui et le fardeau de ce changement sera porté par nos générations futures, à moins que nous options pour des choix différents. En fixant son objectif à zéro émission nette d'ici 2050, Birla Carbon fait son choix avec le reste des industries qui ont choisi de relever le défi. » Et d'ajouter : « La durabilité a toujours été un facteur clé et un symbole de notre succès. Nous nous concentrerons sur l'excellence opérationnelle durable, combinée avec des matériaux durables pour nos clients, et sur de nombreuses autres solutions pour faire de nos aspirations une réalité dans les années à venir. L'objectif de Birla Carbon de « partage des forces » est au cœur de l'entreprise, et nous espérons que nos pairs et l'ensemble de l'industrie reconnaîtront nos efforts et s'associeront à nous. Je souhaite une belle réussite à toute l'équipe de direction qui entreprendra ce voyage. »

S'exprimant lors de l'annonce, John Loudermilk, directeur général de Birla Carbon, a déclaré : « Toutes les entreprises ont la responsabilité d'apporter des améliorations à l'environnement mondial. Toutefois, ce n'est qu'en travaillant main dans la main avec nos clients, nos fournisseurs et nos partenaires tout au long de la chaîne d'approvisionnement que nous pourrons véritablement bâtir un avenir meilleur, respectueux de l'environnement. » Il a ajouté : « De par la nature de nos activités, Birla Carbon a sa propre responsabilité en matière de gestion du carbone et nous choisissons de mener par un engagement audacieux et des initiatives axées sur l'industrie pour un avenir plus durable. Notre objectif est d'innover et d'améliorer constamment nos capacités grâce à notre raison d'être, le « partage des forces », afin d'avoir un impact positif sur l'écosystème et la société en général. »

Commentant l'annonce, Joe Gaynor, directeur du développement durable chez Birla Carbon, a déclaré : « En tant que leader responsable de l'industrie, Birla Carbon est pleinement engagée à aider à atténuer les effets des changements climatiques. Pour nous, il n'a jamais été question de « si », mais de « quand ». Nous avons déjà jeté les bases de cet engagement, dont certaines se traduisent par nos efforts de durabilité et de circularité au cours des dernières années. » Il ajoute : « Le lancement de Continua™ 8000, un matériau carboné durable, a ouvert la voie sur la possibilité d'un monde avec zéro émission nette. Nous sommes convaincus que nous atteindrons cet objectif avec nos clients. »

Birla Carbon se concentrera sur les trois champs d'application de la mesure, de la réduction et de la compensation des émissions de carbone. On s'attend à ce que la majeure partie de la réduction de l'empreinte carbone de Birla Carbon provienne de la réduction de ses émissions de portée 1 et 2, en fonction de ses initiatives de réduction directe et indirecte des émissions. Une plus petite partie de la réduction des émissions proviendra des émissions de portée 3 en fonction des activités des industries en amont et en aval dans la chaîne de valeur.

Birla Carbon atteindra son objectif de zéro émission nette d'ici 2050 en se concentrant sur quatre grands segments. Ces segments 4R sont :

Rechercher - afin de découvrir de nouvelles façons de capturer et de convertir le carbone

Une part importante de l'objectif de zéro émission nette de Birla Carbon proviendra de technologies futures qui captureront et convertiront le dioxyde de carbone en produits de carbone précieux. Birla Carbon se concentrera sur l'investissement et le développement de ces technologies et actifs.

Réduire - la dépendance à l'égard des procédés de fabrication traditionnels

L'accent est mis sur l'efficacité des processus qui convertiront le carbone en noir de carbone. De plus, Birla Carbon continuera d'accorder la priorité aux économies d'énergie tout au long de ses activités. À ce jour, 80 % de ses sites de fabrication abritent des installations de cogénération pour la conversion de gaz résiduaires en énergie destinée à l'exportation vers le réseau électrique.

Remplacer - par des énergies alternatives et des matières premières

Certains sites de Birla Carbon ont introduit des sources d'énergie renouvelable pour alimenter des parties de leurs installations ; l'objectif à l'avenir sera d'ajouter des solutions d'énergie renouvelable à la certification LEED (Leadership in Energy and Environmental Design).

Birla Carbon poursuit également la mise au point de nouvelles technologies de procédé qui modifieront une partie de sa production pour inclure d'autres matières premières dérivées de la biomasse en tant que facteur clé de l'objectif de zéro émission nette.

Réutiliser - des solutions carbone pour la durabilité par la circularité

Grâce à sa marque Continua™, Birla Carbon dirigera des programmes de durabilité et de circularité à grande échelle, ce qui permettra à nos clients de développer la prochaine génération de produits durables. Par exemple, Birla Carbon a récemment annoncé la disponibilité de matériaux carbonés durables à faible empreinte carbone grâce au lancement de sa marque Continua™, un outil révolutionnaire pour l'industrie.

Birla Carbon est en train de cartographier ses technologies actuelles et futures. Les prochaines étapes pour atteindre l'objectif de zéro émission nette d'ici 2050 seront le développement de partenariats avec des clients et des fournisseurs, la mobilisation d'experts, et la création d'associations et de programmes à long terme, incluant la collaboration de Birla Carbon au sein du groupe Aditya Birla Group.

À propos de Birla Carbon

Birla Carbon est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de noir de carbone. Birla Carbon, l'une des entreprises phares du conglomérat multinational indien Aditya Birla Group , fournit des solutions innovantes et durables de noir de carbone qui améliorent les performances des peintures et des revêtements, des encres et des toners, des plastiques, des adhésifs, des mastics, des fibres textiles, des produits mécaniques en caoutchouc et des pneus. La société est présente dans 12 pays, avec 16 sites de production et deux centres technologiques de pointe à Marietta (États-Unis) et Taloja (Inde), ce qui lui permet d'être à la pointe de l'innovation. Sa stratégie d' excellence opérationnelle durable (SOE) se concentre sur la sécurité des employés, la gestion de l'environnement, l'utilisation efficace des sources de carbone et l'exploitation d'une manière socialement et éthiquement responsable.

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1593517/Birla_Carbon_Logo.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1593518/Birla_Carbon_Continua.jpg

