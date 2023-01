BIT UTILISERA LA RAMPE D'ACCÈS « FIAT TO CRYPTO » DE CIRCLE ET LES PRODUITS RÉGLÉS EN USDC

BIT utilisera les API de Circle pour transférer des fonds fiat vers des comptes en USD sur BIT

MAHE, Seychelles, 31 janvier 2023 /PRNewswire/ -- BIT, une bourse professionnelle de crypto-monnaies, a établi une collaboration avec Circle Internet Financial (Circle), une entreprise mondiale de technologie financière et l'émetteur de l'USD Coin (USDC) et de l'Euro Coin (EUROC), afin de favoriser l'accès à l'USDC, aux fonds fiat et aux produits réglés en USD/USDC, ainsi que leur adoption, et pour promouvoir la croissance de BIT en tant que hub unique de trading de crypto-monnaies pour les particuliers et les institutions.

Circle est l'émetteur de l'USDC, l'un des stablecoins à la croissance la plus rapide qui est actuellement disponible sur de nombreuses blockchains de premier plan dans le monde, tandis que d'autres intégrations de chaînes sont attendues. Plus de 43 milliards de dollars d'USDC sont actuellement en circulation depuis le 13 janvier 2023.

La plateforme BIT offre une sécurité de niveau institutionnel, à laquelle s'ajoutent des fonctionnalités telles que la marge de portefeuille et la marge unifiée, qui minimisent les besoins de marge sur les positions couvertes, et accepte le Bitcoin (BTC), l'Ether (ETH), l'USDC, le Tether (USDT) et plus encore comme garantie avec un ratio de décote approprié.

Cette collaboration avec Circle permettra aux utilisateurs de BIT de transférer des fonds fiat sur leurs comptes BIT sous forme d'USDC et de retirer des USDC en USD par virement bancaire.

BIT et Circle cherchent ensemble à accroître l'adoption et l'utilité des crypto-monnaies. En octobre, BIT a lancé des options réglées en USD. Les options réglées en USD sont plus évolutives pour le lancement d'options sur crypto-monnaies.

Depuis l'introduction d'options réglées en USD sur sa plateforme, BIT a fait passer toutes les paires de contrats à terme perpétuels d'une marge en USDT à une marge en USD dès le 22 juillet 2022.

Les produits de BIT avec marge en USD sont alimentés par son programme de panier en USD, qui prend désormais en charge l'USDC. La bourse de crypto-monnaies prévoit également d'intégrer davantage de stablecoins dans son panier en USD à l'avenir.

« BIT se réjouit à l'idée d'une relation longue et fructueuse avec Circle », a déclaré Lan Yue, cofondateur et directeur de l'exploitation de BIT. « Notre collaboration nous aide à offrir de nouveaux gains d'efficacité à nos clients, permettant ainsi aux investisseurs particuliers et institutionnels de gagner un temps précieux et de se concentrer uniquement sur le trading. »

« Nous sommes ravis de collaborer avec BIT et nous avons hâte de travailler avec son équipe. Ensemble, nous offrirons la stabilité de l'USDC aux clients de BIT et rendrons ce produit plus accessible », a déclaré Raagulan Pathy, vice-président de Circle pour la région Asie-Pacifique.

À propos de BIT

BIT est une bourse de crypto-monnaies à fonctionnalités complètes conçue pour être utilisée par des professionnels, et qui offre une gestion des risques avancée et une efficacité des fonds soutenue par la marge de portefeuille et la marge unifiée.

BIT a été lancée en août 2020 en tant qu'une société affiliée de Matrixport, une entreprise de services financiers cryptographiques de premier plan. BIT est l'une des meilleures plateformes de trading d'options crypto qui offrent des paires de trading innovantes à marge en USD.

BIT s'efforce toujours d'élargir son éventail de jetons, d'améliorer ses outils de trading et d'inspirer la création de produits financiers innovants.

À propos de Circle

Circle est une entreprise mondiale de technologie financière qui permet aux entreprises de toutes tailles d'exploiter la puissance des monnaies numériques et des blockchains publiques pour réaliser des paiements, des opérations commerciales et des applications financières dans le monde entier. Circle alimente des opérations commerciales et des paiements en permanence sur Internet et est l'émetteur de l'USD Coin (USDC) et de l'Euro Coin (EUROC). Aujourd'hui, les services transactionnels, les comptes d'entreprise et les API de plateforme de Circle donnent naissance à une nouvelle génération de services financiers et d'applications commerciales qui promettent de favoriser la prospérité économique mondiale pour tous grâce à un échange de valeur en toute simplicité. Circle ne propose pas de services directs aux particuliers.

Clause de non-responsabilité

La négociation d'actifs numériques peut être extrêmement risquée et volatile et ne convient PAS à tout le monde. Le contenu de cette page web ne saurait être considéré comme un conseil en investissement et ne constitue pas une offre ou une sollicitation pour offrir ou recommander un produit d'investissement. Il est fourni exclusivement à des fins générales et ne tient pas compte de vos besoins individuels, de vos objectifs d'investissement et de votre situation financière particulière. Les services de TBI ne sont pas disponibles dans certains territoires non autorisés.

