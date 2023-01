BIT UTILIZARÁ LA RAMPA DE ACCESO "FIAT A CRIPTO" DE CIRCLE Y LOS PRODUCTOS DE LIQUIDACIÓN DE USDC

BIT aprovechará las plataformas API de Circle como rampa de acceso de fondos fiat a las cuentas en dólares estadounidenses de BIT

USDC se puede utilizar como margen de trading 1:1 con respecto al dólar estadounidense para productos con margen en USD de BIT

Para apoyar una mayor adopción de USDC, BIT ofrece pares de trading con margen en USD en los mercados al contado, de futuros y de opciones impulsados por su programa de canasta de dólares estadounidenses que ahora admite USDC

MAHE, Seychelles, 31 de enero de 2023 /PRNewswire/ -- BIT, una bolsa profesional de criptomonedas, ha colaborado con Circle Internet Financial (Circle), una firma global de tecnología financiera y emisora de USD Coin (USDC) y Euro Coin (EUROC), para promover un mayor acceso y adopción de USDC con fondos de dinero fiat y productos de liquidación USD/USDC e impulsar el crecimiento de BIT como un núcleo integral para el comercio minorista e institucional de criptomonedas.

Circle es el emisor de USDC, una de las criptomonedas estables (stablecoins) de más rápido crecimiento, que actualmente está disponible en muchas de las principales cadenas de bloques del mundo y para la que se esperan más integraciones de cadena. Al 13 de enero de 2023, ya se encuentran en circulación más de $43.000 millones de USDC.

La plataforma BIT ofrece seguridad de nivel institucional, complementada con características como margen de cartera y margen unificado, lo que minimiza las necesidades de margen en posiciones con cobertura, y acepta Bitcoin (BTC), Ether (ETH), USDC, Tether (USDT) y otras criptomonedas como garantía con su respectivo coeficiente de recorte.

Esta colaboración con Circle permitirá a los usuarios de BIT transferir dinero fiat a sus cuentas BIT en la criptomoneda USDC y luego retirar sus USDC como USD a través de transferencias bancarias.

Juntos, BIT y Circle buscan ampliar la adopción y utilidad de las criptomonedas. En octubre, BIT lanzó opciones con liquidación en USD. Las opciones liquidadas en USD son más escalables para lanzar opciones de criptomonedas.

Todos los pares de futuros perpetuos de BIT pasaron de margen en USDT a margen en USDdesde el 22 de julio de 2022, a partir de la incorporación de opciones liquidadas en USD en su plataforma.

Los productos con margen en USD de BIT tienen el respaldo de su programa de cestas en USD, que ahora es compatible con USDC. La bolsa de criptomonedas también planea incorporar más criptomonedas estables en su cesta de dólares estadounidenses en el futuro.

"BIT espera mantener una relación larga y fructífera con Circle", afirmó Lan Yue, cofundador y director de operaciones de BIT. "Nuestra colaboración nos ayuda a ofrecer nuevas características de eficiencia a nuestros clientes, ahorrando tiempo valioso a los inversionistas minoristas e institucionales y permitiéndoles enfocarse exclusivamente en las operaciones comerciales".

"Nos entusiasma colaborar con BIT y trabajar con su equipo. Juntos, ofreceremos la estabilidad de USDC a los clientes de BIT y haremos que esta criptomoneda sea más accesible", manifestó Raagulan Pathy, vicepresidente de Asia Pacífico para Circle.

Acerca de BIT

BIT es una bolsa de criptomonedas con funciones completas destinada por su diseño al uso profesional, con gestión avanzada de riesgos y eficiencia de fondos respaldada por margen de cartera y margen unificado.

Fue lanzada en agosto de 2020 como filial de Matrixport, una importante empresa de servicios financieros criptográficos. Esta bolsa es una de las principales plataformas de operaciones de opciones criptográficas, que ofrece innovadores pares de margen de trading en USD.

BIT siempre se esfuerza por ampliar su selección de tokens, mejorar sus herramientas comerciales e inspirar la creación de productos financieros innovadores.

Acerca de Circle

Circle es una empresa global de tecnología financiera que permite a empresas de todos los tamaños aprovechar el poder de las monedas digitales y las cadenas de bloques públicas para pagos, comercio y aplicaciones financieras en todo el mundo. Circle impulsa el comercio y los pagos nativos de internet "siempre disponibles" y es el emisor de USD Coin (USDC) y Euro Coin (EUROC). En la actualidad, los servicios transaccionales, las cuentas comerciales y las plataformas API de Circle están dando lugar a una nueva generación de servicios financieros y aplicaciones comerciales que cumplen la promesa de aumentar la prosperidad económica global para todos a través de un intercambio de valor sin fricciones. Circle no atiende a clientes minoristas en forma directa.

Descargo de responsabilidad

El comercio de activos digitales puede ser extremadamente riesgoso y volátil, y NO es adecuado para todos. El contenido de esta página web no es un consejo de inversión y no constituye ninguna oferta ni solicitud de ofrecer o recomendar ningún producto de inversión. Es solo para fines generales y no tiene en cuenta las necesidades individuales, los objetivos de inversión y las circunstancias financieras específicas del receptor. Los servicios de BIT están prohibidos en algunas jurisdicciones, donde no se encuentran disponibles.

