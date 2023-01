BIT UTILIZARÁ OS SERVIÇOS DA CIRCLE E USDC

A BIT utilizará as APIs da Circle para transformar fundos fiduciários em contas em USD (Dólares Americanos) na BIT

O USDC poderá ser usado como margem de negociações ponto-a-ponto de USD para produtos com margem em USD na BIT

Para dar suporte à maior adoção do USDC, a BIT oferece pares de negociações com margens em USD em mercados spot, futuros e de opções impulsionados por seu programa "USD basket", que agora aceita USDC

MAHE, SEICHELES, 30 de janeiro de 2023 /PRNewswire/ 31 de janeiro de 2023, -- A BIT uma bolsa de criptomoedas profissional, colaborou com a Circle Internet Financial (Circle), uma empresa global de tecnologia financeira e emissora do USD Coin (USDC) e do Euro Coin (EUROC), para poder promover maior acesso e adoção do USDC com fundos fiduciários e liquidação financeira da USD/USDC e para impulsionar o crescimento da BIT como uma central única para negociação de criptomoedas de varejo e institucional.

A Circle é a emissora do USDC, uma das stablecoins que mais cresce atualmente e que está disponível em muitas das principais blockchains do mundo, e com mais integrações a serem implementadas futuramente. Mais de $43 bilhões em USDC já estão em circulação desde 13 de janeiro de 2023.

A plataforma BIT oferece segurança de nível institucional, complementada por recursos como margem de portfólio e margem unificada, que minimiza as necessidades de margem em posições do hedge e aceita Bitcoin (BTC), Ether (ETH), USDC Tether (USDT) e muito mais como garantia pela respectiva proporção da margem de avaliação ("haircut").

Essa colaboração com a Circle permitirá que os usuários da BIT transfiram moedas fiduciárias para suas contas BIT como USDC e retirem o USDC em forma de USD por meio de transferência bancária.

Juntos, a BIT e a Circle buscam expandir a adoção e o uso de criptomoedas. Em Outubro, a BIT lançou opções liquidadas em USD. As opções liquidadas em dólar são mais escaláveis para poder lançar opções de criptomoeda.

A BIT trocou todos os contratos futuros perpétuos com margem em USDT para margens em USD desde 22 de julho de 2022 a partir da introdução de opções com margem em USD em sua plataforma.

Os produtos com margens em USD da BIT são impulsionados pelo seu programa "USD basket", que agora suporta a USDC. A bolsa de criptomoedas também planeja incorporar mais stablecoins em sua cesta de dólares no futuro.

"A BIT espera ter um relacionamento longo e frutífero com a Circle", disse Lan Yue, cofundador e COO da BIT. "Nossa colaboração nos ajuda a fornecer novas eficiências a nossos clientes, economizando tempo valioso para investidores institucionais e de varejo e permitindo assim que eles se concentrem exclusivamente no trading".

"Estamos entusiasmados em colaborar com a BIT e esperamos trabalhar com sua equipe. Juntos, forneceremos a estabilidade do USDC para os clientes da BIT e tornar a USDC mais acessível", afirmou Raagulan Pathy, Vice-presidente da Circle na região Ásia-Pacífico.

Sobre a BIT

A BIT é uma bolsa de criptomoedas completa desenvolvida para uso por profissionais, com gestão avançada de riscos e eficiência de fundos apoiada pela margem de portfólio e margem unificada.

A BIT foi lançada em agosto de 2020 como afiliada da Matrixport, uma importante empresa de serviços financeiros baseados em criptomoedas. A BIT é uma das principais plataformas de negociação de opções de criptomoedas que oferece pares de negociação inovadores com margens em USD.

A BIT está sempre se esforçando para ampliar sua seleção de tokens, aprimorar suas ferramentas de negociação e inspirar a criação de produtos financeiros inovadores.

Sobre a Circle

A Circle é uma empresa global de tecnologia financeira que permite que empresas de todos os tamanhos desfrutem do poder das moedas digitais e blockchains públicas para pagamentos, comércio e aplicações financeiras em todo o mundo. A Circle está capacitando o comércio e os pagamentos nativos da Internet e é a emissora do USD Coin (USDC) e do Euro Coin (EUROC). Hoje, os serviços transacionais, contas comerciais e APIs da plataforma da Circle estão dando origem a uma nova geração de serviços financeiros e aplicativos comerciais que cumprem a promessa aumentar a prosperidade econômica mundial para todos por meio da troca de valores sem atrito. A Circle não atende diretamente clientes de varejo.

Isenção de responsabilidade

A negociação de ativos digitais pode ser algo extremamente arriscado e volátil e NÃO é adequada para todos. O conteúdo desta página não é um conselho de investimento e não constitui qualquer oferta ou solicitação para oferecer ou recomendar qualquer produto de investimento. É apenas para fins gerais e não leva em consideração suas necessidades individuais, objetivos de investimento e circunstâncias financeiras específicas. Os serviços da BIT não estão disponíveis em certas jurisdições restritas.

Entre em contato

com Ruby

[email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1986583/image_5026782_23766612.jpg

FONTE BIT

SOURCE BIT