BitClout je uveden na burze AscendEX a pokračuje v neuvěřitelném růstu

BitClout je tokenové tržiště pro podíly na pověsti a vlivu někoho (nebo něčeho). Pokud se influencer stane na Instagramu virálním díky něčemu, co potěší, jeho token získá na hodnotě. Pokud influencer řekne na Twitteru něco nevhodného, může to poškodit hodnotu jeho tokenu. Teoreticky každá veřejný krok kohokoli způsobuje, že cena tokenu tvůrce podléhá fluktuaci, a je tedy obchodovatelná na trhu.

„BitClout narušuje status quo v oblasti kryptoměn a sociálních médií a je teprve na začátku," řekl Shaun Maguire, partner společnosti Sequoia, která je prvním investorem BitClout. „Jsme nadšeni, že společnost AscendEx podporuje BitClout a umožňuje světu obchodovat s $CLOUT a připojit se k tomuto radikálně odlišnému typu sociální sítě."

„BitClout znamená, že jednotlivci přebírají vlastnictví médií, která vytvářejí," uvedl Andy Artz, partner společnosti Social Capital. „BitClout je otevřený protokol pro decentralizované sociální sítě, který sdružuje mince a kód a vytváří první skutečný otevřený trh s nápady. Díky partnerství se společností AscendEX není BitClout jediným, kdo pokračuje v růstu, ale především jeho tvůrci."

„BitClout přilákal obrovský ekosystém více než 120 nových vývojových projektů a společností, které na něm staví," uvedl Johnny Steindorff, partner společnosti Distributed Global. „Jako decentralizovaná síť s otevřeným zdrojovým kódem a zaměřená na tvůrce má BitClout potenciál stát se vedoucí sociální sítí WEB3 první vrstvy."

V současné době patří příspěvek odeslaný na tradiční platformu sociálních médií spíše společnosti než autorovi, který jej zveřejnil. Naproti tomu BitClout je plně decentralizovaný projekt s otevřeným zdrojovým kódem, za kterým nestojí žádná společnost - jsou to jen tokeny a kód. To znamená, že každý tvůrce má přímý vztah se svými sledujícími bez prostředníků, což otevírá nové způsoby zapojení a zpeněžení, které nejsou založeny na reklamách. Architektura BitClout je podobná architektuře Bitcoinu, ale dokáže podporovat další funkce a komplexní data sociálních sítí, jako jsou příspěvky, profily, sledující, spekulativní funkce a mnoho dalšího, a to s výrazně vyšší propustností a měřítkem.

Blockchain BitClout má vlastní kryptoměnu BitClout (CLOUT), kterou mohou uživatelé využívat k nejrůznějším činnostem na platformě, včetně nákupu „mincí tvůrců". Kdokoli si může koupit kryptoměnu BitClout za Bitcoin během několika minut prostřednictvím decentralizovaného mechanismu „atomic swap", který je k dispozici na stránce „Buy BitClout". Počet tokenů CLOUT v oběhu je omezen na přibližně 10,8 milionu, což je zhruba polovina oproti bitcoinu, takže je jich přirozeně málo.

Hlavní tvůrce a architekt BitClout, známý pod pseudonymem @diamondhands, je součástí skupiny vývojářů, kteří vytvořili blockchain BitClout se záměrem vytvořit z něj trvalou pozitivní sílu pro lidstvo, která může vrátit konkurenci a inovace na internet.

Mezi sponzory BitClout patří impozantní seznam špičkových investorů ze Silicon Valley - Sequoia, Social Capital, Andreessen Horowitz, TQ Ventures, Distributed Global Temasek, Arrington Capital, Long Journey Ventures, Ideo, Alexis Ohanian - spolu s vysoce postavenými kryptoinvestory Coinbase Ventures, Winklevoss Capital, Blockchange, Sybil Capital, Pantera, PolyChain a Digital Currency Group.

O společnosti AscendEX

AscendEX (dříve BitMax) je globální finanční platforma pro kryptoměny s komplexní sadou produktů, která zahrnuje spot , marže a futures obchodování, peněženkové služby a sázky na podporu více než 150 blockchainových projektů, jako jsou bitcoin, ether a ripple. Společnost AscendEX, která byla spuštěna v roce 2018, poskytuje služby více než 1 milionu retailových a institucionálních klientů po celém světě prostřednictvím vysoce likvidní obchodní platformy a bezpečných řešení pro úschovu.

Společnost AscendEX se stala přední platformou díky návratnosti investic na své „počáteční burzovní nabídky" a podporuje některé z nejinovativnějších projektů v odvětví z ekosystému DeFi, jako jsou Thorchain, xDai Stake a Serum. Uživatelé AscendEX získají exkluzivní přístup k airdropům tokenů a možnost nákupu tokenů v nejranější možné fázi.

Chcete-li se dozvědět více o tom, jak AscendEX využívá osvědčené postupy z Wall Street i z kryptoměnového ekosystému, aby svým uživatelům nabídl ty nejlepší altcoiny, navštivte www.AscendEX.com .

