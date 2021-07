BitClout lista na AscendEX, crescimento contínuo incrível

A BitClout é um mercado baseado em tokens para ações com base na reputação e influência de uma pessoa (ou de alguma coisa). Se um influenciador viralizar no Instagram por algo sensacional, o token dele valorizará. Se um influenciador disser algo inadequado no Twitter, isso poderá prejudicar o valor do seu token. Em teoria, cada ação pública de uma pessoa torna o preço do token do criador sujeito à oscilação e, assim, é negociável no mercado.

"A BitClout é uma desreguladora do status quo da criptomoeda e das redes sociais, e está apenas começando", disse Shaun Maguire, sócio da Sequoia, uma das primeiras investidoras da BitClout. "Estamos entusiasmados com o apoio da AscendEx à BitClout, permitindo que o mundo negocie $CLOUT e junte-se a este tipo radicalmente diferente de rede social."

"A BitClout se refere a indivíduos assumirem a responsabilidade pela mídia que criam", disse Andy Artz, sócio da Social Capital. "Ao oferecer um protocolo aberto para redes sociais descentralizadas, a BitClout é a agregação de moedas e códigos desenvolvidos para criar o primeiro verdadeiro mercado aberto para ideias. Ao fazer parceria com a AscendEX, a BitClout não é a única a crescer continuamente; os criadores também crescem."

"A BitClout atraiu um enorme ecossistema de mais de 120 novos projetos de desenvolvimento e empresas associadas a eles", disse Johnny Steindorff, sócio da Distributed Global. "Como uma rede descentralizada, de fonte aberta e focada no criador, a BitClout tem o potencial para crescer e se tornar líder na camada 1 da rede social da WEB3."

Hoje, uma postagem enviada a uma plataforma de mídia social tradicional pertence a uma empresa, em vez de pertencer ao criador que a publicou. Em contraposição, a BitClout é um projeto totalmente aberto e descentralizado, sem nenhuma empresa por trás, trata-se apenas de tokens e códigos. Isso significa que cada criador tem um relacionamento direto com seus seguidores sem intermediários, o que abre novas maneiras de interagir e monetizar que não são baseadas em anúncios. A arquitetura da BitClout é semelhante à da Bitcoin, com a exceção de que pode comportar recursos adicionais e dados complexos de redes sociais como postagens, perfis, seguidores, recursos de especulação e muito mais com produção e escala significativamente mais altos.

O blockchain da BitClout tem sua própria criptomoeda nativa, chamadas BitClout (CLOUT) que os usuários podem utilizar para fazer todos os tipos de coisas na plataforma, inclusive comprar "moedas de criadores." Qualquer pessoa pode comprar a criptomoeda da BitClout com Bitcoin em minutos por meio do mecanismo de "troca atômica" descentralizado integrado do aplicativo, disponível na página "Buy BitClout". O número de tokens CLOUT em circulação é limitado a cerca de 10,8 milhões, aproximadamente metade da Bitcoin, o que os tornam naturalmente escassos.

O principal criador e arquiteto da BitClout, conhecido pelo pseudônimo @diamondhands, faz parte de um grupo de desenvolvedores que criou o blockchain da BitClout com a intenção de transformá-lo em uma força positiva duradoura para a humanidade que possa trazer de volta a competição e a inovação para a internet.

Os apoiadores da BitClout incluem uma lista impressionante de valiosos investidores do Vale do Silício — Sequoia, Social Capital, Andreessen Horowitz, TQ Ventures, Distributed Global Temasek, Arrington Capital, Long Journey Ventures, Ideo, Alexis Ohanian — juntamente com destacados investidores em criptomoedas, Coinbase Ventures, Winklevoss Capital, Blockchange, Sybil Capital, Pantera, PolyChain, e Digital Currency Group.

Sobre a AscendEX

A AscendEX (anteriormente BitMax) é uma plataforma financeira de criptomoeda global com um conjunto abrangente de produtos, incluindo spot, margem e negociação no mercado futuro, serviços de carteira e suporte de staking para mais de 150 projetos de blockchain, como bitcoin, ether e ripple. Lançada em 2018, a AscendEX atende a mais de 1 milhão de clientes institucionais e de varejo em todo o mundo com uma plataforma de negociação com grande liquidez e soluções de custódia seguras.

A AscendEX surgiu como uma plataforma líder em ROI em suas "ofertas iniciais de troca", apoiando alguns dos projetos mais inovadores do setor a partir do ecossistema DeFi, como Thorchain, xDai Stake e Serum. Os usuários da AscendEX têm acesso exclusivo a airdrops de token e à possibilidade de comprar tokens na primeira etapa possível.

Para saber mais sobre como a AscendEX está alavancando as melhores práticas tanto de Wall Street quanto do ecossistema de criptomoeda para levar os melhores altcoins aos seus usuários, acesse www.AscendEX.com.

Para mais informações e atualizações, acesse:

site: https://ascendex.com

Twitter: https://twitter.com/AscendEX_Global

Telegram: https://t.me/AscendEXEnglish

Medium: https://medium.com/ascendex

Para saber mais sobre a BitClout, acesse:

site: https://bitclout.com

Explainer: https://docs.bitclout.com/

Vision: https://docs.bitclout.com/the-vision

Perguntas frequentes: https://docs.bitclout.com/faq/bitclout-faq

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1573686/BitCloud_and_AscendEX.jpg

FONTE AscendEX

Related Links

ascendex.com



SOURCE AscendEX